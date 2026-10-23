Pizza Fan: Άνω των 35 εκατ. ευρώ η φοροδιαφυγή και 150 εκατ. ευρώ τα κέρδη που δεν δηλώθηκαν

Snapshot Η εγκληματική οργάνωση της αλυσίδας πιτσαριών προκάλεσε φοροδιαφυγή άνω των 35 εκατ. ευρώ και απέκρυψε κέρδη πάνω από 150 εκατ. ευρώ μεταξύ 2016 και 2026 μέσω μη έκδοσης αποδείξεων.

Η οργάνωση χρησιμοποιούσε παράνομο λογισμικό που επέτρεπε την ολοκλήρωση παραγγελιών χωρίς έκδοση φορολογικών αποδείξεων, με ειδική λειτουργία «κέρασμα» που επέλεγε παραγγελίες για απόκρυψη εσόδων.

Συνελήφθησαν 23 μέλη του κυκλώματος, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 109 ταυτοποιημένα άτομα και διαχειριστές καταστημάτων franchise σε όλη την Ελλάδα.

Κατασχέθηκαν πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ, πολυτελή οχήματα, ρολόγια, κοσμήματα και ψηφιακά μέσα που σχετίζονται με την υπόθεση, ενώ χρήματα βρέθηκαν ακόμα και σε ειδική κρυφή θήκη στη βίλα του αρχηγού.

Ξεκίνησε η διαδικασία δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ έχουν συνταχθεί 108 εκθέσεις ελέγχου για τα έτη 2023-2026 προς την Α.Α.Δ.Ε. για τον υπολογισμό της φοροδιαφυγής. Snapshot powered by AI

Σε περισσότερα από 35.000.000 υπολογίζεται η ζημιά του Δημοσίου από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, όπως χαρακτηρίζονται τα μέλη της αλυσίδας καταστημάτων γνωστής πιτσαρίας, που εμπλέκονται στη μεγάλη απάτη φοροδιαφυγής, μέσω της μη έκδοσης αποδείξεων για παραγγελίες που πραγματοποιούνταν στα καταστήματα για τη δεκαετία από το 2016 μέχρι το 2026, ενώ το ποσό των κερδών που δεν δηλώθηκαν ξεπερνά τα 150.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, για την υπόθεση.

Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έπειτα από έρευνες που ξεκίνησαν τον περασμένο Απρίλιο, μετά από καταγγελία και εισαγγελική παραγγελία. Χτες πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση, από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε γραφεία, καταστήματα και οικίες σε περιοχές της Αττικής και Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 23 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για - κατά περίπτωση - εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και όπλα, περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα άτομα, δηλαδή, και όλοι οι διαχειριστές των καταστημάτων franchise σε όλη την Ελλάδα.

Από την πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα της υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με τη συνδρομή της υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε, καθώς και της διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, διακριβώθηκε ο τρόπος δράσης της οργάνωσης.

Ειδικότερα, ο προγραμματιστής της οργάνωσης που είναι μεταξύ των συλληφθέντων, είχε δημιουργήσει ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου παρεχόταν σε καταστήματα του δικτύου η δυνατότητα να ολοκληρώνουν παραγγελίες, χωρίς να εκδίδουν τις προβλεπόμενες αποδείξεις.

Με αυτόν τον τρόπο δινόταν η δυνατότητα στα franchise καταστήματα της εταιρείας, να μην εκδίδουν κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά (Α.Λ.Π) για ληφθείσες, εκτελεσθείσες και παραδοθείσες παραγγελίες τους, προς τους πελάτες.

Οι παραγγελίες των πελατών καταχωρίζονταν στο κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας και προωθούνταν στα αντίστοιχα καταστήματα προς εκτέλεση. Κατά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, το σύστημα παρείχε στον υπάλληλο τη δυνατότητα έκδοσης απόδειξης για πληρωμή με μετρητά ή κάρτα, καθώς και ακύρωσης της παραγγελίας.

Ωστόσο, για συγκεκριμένες παραγγελίες που επιλέγονταν μέσω ειδικού αλγορίθμου, εμφανιζόταν πρόσθετη λειτουργία με την ονομασία «κέρασμα», μέσω της οποίας μπορούσε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή χωρίς την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού.

Παράλληλα, οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη, με τη χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα, επιτρέποντας στα μέλη της οργάνωσης να παρακολουθούν τα πραγματικά έσοδα των καταστημάτων και να υπολογίζουν τα ποσά που αποκρύπτονταν από τις φορολογικές Αρχές.

Πώς λειτουργούσε το παράνομο λογισμικό

Πιο συγκεκριμένα, το παράνομο λογισμικό λειτουργούσε ως εξής:

* Η εταιρεία διαχειρίζεται το κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας που εδρεύει στο Χαλάνδρι, και εν συνεχεία προωθεί τις παραγγελίες στο αντίστοιχο κατάστημα βάσει διεύθυνσης εξυπηρέτησης

* Η παραγγελία τότε εμφανίζεται και στο σύστημα παραγγελιοληψίας του αντίστοιχου καταστήματος, προκειμένου να εκτελεστεί

* Όταν μια παραγγελία ολοκληρωθεί, ο εκάστοτε υπάλληλος - ταμίας του καταστήματος πατά (touch screen) πάνω σε αυτή και του δίνονται τρεις επιλογές:

α) έκδοση απόδειξης για πληρωμή με μετρητά,

β) έκδοση απόδειξης για πληρωμή μέσω κάρτας και

γ) ακύρωση παραγγελίας.

Αυτές είναι οι προκαθορισμένες επιλογές του συστήματος, ενώ για κάποιες παραγγελίες τις οποίες επιλέγει ο ειδικός αλγόριθμος, δίνεται μια πρόσθετη δυνατότητα η οποία ονομάζεται «κέρασμα-απόδειξη».

* Οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδίδεται απόδειξη καταγράφονται και παραμένουν στο κεντρικό σύστημα, ώστε να μπορεί η Ε.Ο. να παρακολουθεί τον συνολικό τζίρο των franchise καταστημάτων και να γνωρίζει και να διανέμει ανάλογα τα κέρδη από την παράνομη αυτή δραστηριότητα.

Σημειώνεται ότι, με μέριμνα των αρχηγικών μελών της οργάνωσης, τα παράνομα έσοδα μεταφέρονταν σε μετρητά, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας από τους διαχειριστές των καταστημάτων, και παραδίδονταν κάθε μήνα στον αρχηγό και στα υπόλοιπα μέλη του πυρήνα της οργάνωσης, σε συναντήσεις που έκαναν κάθε μήνα, σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου, όπου παράλληλα παρουσιαζόταν και παρακολουθούνταν η οικονομική πορεία του δικτύου σε συνάρτηση με την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας, προέκυψε ότι το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης ήταν ιδιοκτήτης κατά 0,01% της ελληνικής εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 99,99% ανήκει σε εταιρεία με έδρα την Κύπρο, όπου πραγματικοί ιδιοκτήτες της ήταν το αρχηγός και ο υπαρχηγός της εγκληματικής ομάδας.

Περαιτέρω, προέκυψε ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης και συγκεκριμένα:

* 68χρονος, ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας franchise των καταστημάτων. Ήταν ο αρχηγός της οργάνωσης κα είχε τη διαχείριση και ευθύνη της εταιρείας και διαμόρφωσε τη δομή της οργάνωσης.

* 51χρονος, ιδιοκτήτης εταιρείας που εδρεύει στην Κύπρο και στο οποίο ανήκει η εταιρεία του 68χρονου, ήταν υπαρχηγός της οργάνωσης, αποτελώντας τον βασικό επιχειρησιακό διαχειριστή της οργάνωσης, με ρόλο οικονομικού διευθυντή.

* 57χρονος, διευθυντής λειτουργίας της εταιρείας, αποτελούσε τον σύνδεσμο μεταξύ των αρχηγικών μελών και των καταστημάτων, με αρμοδιότητες συντονισμού και εποπτείας, καθώς και χρήσης της παράνομης λειτουργίας του μηχανισμού. Παράλληλα, διαχειριζόταν τυχόν καταγγελίες πελατών, μετέφερε τις οδηγίες των αρχηγικών μελών στους υπευθύνους των καταστημάτων, διαχειριζόταν οικονομικά και λειτουργικά ζητήματα, ενώ παρείχε προειδοποιήσεις για επικείμενους ελέγχους.

* 51χρονος, διευθυντής μηχανογράφησης και διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος παραγγελιοληψίας, ήταν υπεύθυνος για τις τεχνικές λειτουργίες του μηχανισμού,

* 37χρονος, εργαζόμενος στο λογιστήριο της εταιρείας αλλά και διαχειριστής καταστήματος, είχε αναλάβει την καταγραφή, παρακολούθηση, κατανομή, είσπραξη και διακίνηση των παράνομων εσόδων,

* 47χρονος, είχε ρόλο στην οικονομική παρακολούθηση, διαχείριση και εφαρμογή του παράνομου μηχανισμού,

* 40χρονος, διαχειριστής δύο καταστημάτων της εταιρείας, είχε ρόλο στην παράνομη λειτουργία του μηχανισμού,

* 43χρονος, διαχειριστής καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη και επιθεωρητής καταστημάτων σε περιοχές της Ελλάδας, ενώ διέθετε πλήρη γνώση της λειτουργίας του παράνομου μηχανισμού.

* 44χρονος, με ρόλο επιθεωρητή καταστημάτων, επικοινωνούσε με τα αρχηγικά μέλη, μετέφερε οδηγίες και συντόνιζε τη λειτουργία του μηχανισμού.

Η μυστική κρύπτη και τα κατασχεθέντα εκατομμύρια

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε γραφεία, καταστήματα και οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* -1.288.732,60- ευρώ,

* -52- κεντρικές μονάδες Η/Υ,

* φορολογικός μηχανισμός,

* -6- πολυτελή Ι.Χ. οχήματα και -3- μοτοσυκλέτες,

* -92- πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα, καθώς και

* πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, usbstick, tablet, laptop και σκληρών δίσκων.

Σημειώνεται ότι από τα κατασχεθέντα χρήματα, το 1.100.000 περίπου ευρώ, βρέθηκαν σε ειδική κρύπτη στη βίλα του 68χρονου φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης στα βόρεια προάστια, στην οποία έμπαινες από μια κρυφή πόρτα, πίσω από ένα έπιπλο.

Τα κατασχεθέντα χρήματα θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Τέλος, κινήθηκαν οι διαδικασίες για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Δ.Α.Ο.Ε. προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ενώ συντάχθηκαν για τα έτη 2023, 2024, 2025, 2026, συνολικά 108 εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και τον υπολογισμό του ύψους της φοροδιαφυγής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης