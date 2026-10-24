Pizza Fan: Οι διάλογοι για τα «κεράσματα» και οι οδηγίες για τις αλλαγές στο σύστημα

Υπήρξαν αλλαγές στο πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης για τη διαχείριση των «κερασμάτων» με στόχο τον περιορισμό των αποδείξεων

Κατερίνα Ρίστα

Pizza Fan: Οι διάλογοι για τα «κεράσματα» και οι οδηγίες για τις αλλαγές στο σύστημα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στο δίκτυο Pizza Fan κατηγορούνται για μη απόδοση ΦΠΑ δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
  • Συζητήθηκαν περιορισμοί στη χρήση των «κερασμάτων», όπως συχνότητα έως δύο φορές τον μήνα και όριο αξίας παραγγελίας 40 ευρώ.
  • Υπήρξαν αλλαγές στο πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης για τη διαχείριση των «κερασμάτων» με στόχο τον περιορισμό των αποδείξεων.
  • Τα μέλη ανησυχούν για ενδεχόμενη αποκάλυψη και προσπαθούν να περιορίσουν την ενημέρωση τρίτων και τα γραπτά μηνύματα.
  • Υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και πιθανότητα νέων αλλαγών στο σύστημα για να αποφεύγονται έλεγχοι.
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Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που φέρνει στο φως το Newsbomb.gr μεταξύ μελών της εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατηγορούνται ότι μέσω του δικτύου καταστημάτων Pizza Fan δεν απέδωσαν ΦΠΑ δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται τα περίφημα «κεράσματα», η λειτουργία τους στο πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης και οι αλλαγές που φέρεται να έγιναν στους σχετικούς περιορισμούς. Παράλληλα, σε δεύτερη συνομιλία, τα μέλη εκφράζουν την ανησυχία τους μην αποκαλυφθούν και συζητούν πως πρέπει να περιοριστεί η ενημέρωση τρίτων για τις πράξεις τους.

Ο διάλογος για τα «κεράσματα» και τις αλλαγές στο σύστημα

Ενδεικτικός είναι ο παρακάτω διάλογος μεταξύ του επικεφαλής της επιχείρησης, Κωνσταντίνου Αντάρα, και του προγραμματιστή του δικτύου.

  • Επικεφαλής: Να σε ρωτήσω κάτι. Έκανες κάτι με τα κεράσματα και αν έχει μέλλον αυτό το πράγμα.
  • Τεχνικός: Το έφτιαξα όπως είπες μίλησα με τον Η. μάξιμουμ δύο το μήνα, ο καθένας το ντελίβερι, αυτό.
  • Επικεφαλής: Α, αυτό δηλαδή δεν το είχε πριν;
  • Τεχνικός: Όχι, όχι αρχικά φαντάσου πιο παλιά το είχαμε μία φορά στις 60 μέρες.Το είχαμε πάει μία φορά στις 30. Και τώρα την τελευταία φορά που μιλήσαμε μου λες να μη πάει πάνω από δύο φορές το μήνα.
  • Επικεφαλής: Ξαναδίνει, να μη του ξαναδίνει μετά από δεκαπέντε;
  • Τεχνικός: Σωστά, έτσι ακριβώς. Μόνο μετά από ακριβώς 15 μέρες θα μπορέσει να του ξαναδώσει. Από 15 και πάνω τον αφήνει να ξαναδώσει.
  • Επικεφαλής: Ναι ελπίζω να μη φωνάξουνε, εντάξει.
  • Τεχνικός: Μου είπε και ο Δ., τον ενημέρωσα και το Δ. χτες τον πήρα τηλέφωνο, ότι αυτό είναι, το μόνο κριτήριο που μπορούμε να πειράξουμε, όλα τα άλλα δεν πειράζονται ουσιαστικά.
  • Επικεφαλής: Ναι.
  • Τεχνικός: Τώρα αξία παραγγελίας και τα λοιπά είπαμε δεν τα πειράζουμε αυτά, έχουμε ένα όριο των 40 ευρώ. Ότι μέχρι 40 ευρώ απόδειξη μπορεί να βγει κέρασμα αλλιώς δεν το βγάζουμε για κέρασμα.

«Δε θα εκτεθούμε μόνοι μας σαν τους μαλ...»

Χαρακτηριστική είναι και η δεύτερη συνομιλία που δημοσιεύει το Newsbomb, στην οποία ο Κωνσταντίνος Αντάρας, αρχηγός της απάτης, συνομιλεί με τον στενό συνεργάτη του, ο οποίος περιγράφεται ως το νούμερο δύο της επιχείρησης.

Στη συζήτηση γίνεται αναφορά στην πορεία των αλλαγών στα «κεράσματα» και στον φόβο μην αποκαλυφθούν.

  • Συνεργάτης: Το έχει φτιάξει ο Π. Θέλω να τον δω σήμερα.
  • Επικεφαλής: Ναι.
  • Συνεργάτης: Του λέω για πες μου τι έκανες, ένα δύο μου λέει κάνω αυτό αυτό αυτό, λέω κάντο και ενημέρωσε και τον Κώστα, δε σε ενημέρωσε;
  • Επικεφαλής: Μου το ‘πε, μου το ‘πε..
  • Συνεργάτης: Αυτό θα το δω, θα το δω γιατί του’ πα να το δει σε πόσα σημεία έχει φτάσει και του είπα και στον Η. ότι δεν ενημερώνει κανένας τίποτα, μόνο με το στόμα.
  • Επικεφαλής: Ναι εννοείται. Και επίσης, και επίσης.
  • Συνεργάτης: Ούτε μήνυ, μη κάνει κανένας μαλάκας καινούργιος και στείλει κανένα μήνυμα.
  • Επικεφαλής: Καλά ελπίζω πως αυτό είναι.
  • Συνεργάτης: Ε εντάξει ξέρω’ γω, το λέω πάντα εγώ, ξέρεις γιατί εγώ πάντα είμαι της άποψης ότι πρέπει να σκέφτεσαι τα πάντα και να φυλάς τον κώλο σου απ’ όλες τις πάντες. Οπότε επαναλαμβάνω 10 φορές για να’ μια εντάξει, τι να κάνω.

Στην συζήτηση που ακολουθεί κάνουν λόγο για πιθανό έλεγχο.

Συνεργάτης: Ε τώρα σου λέω, μόνο ένας καινούργιος επιθεωρητής μπορεί να θεωρήσει ότι κάτι είναι κάτι απλό ας πούμε.

  • Επικεφαλής: Όχι δε θα μιλήσει ο επιθεωρητής γι’ αυτό.
  • Συνεργάτης: Α θα το πάρει ο Η. όλο πάνω του.
  • Επικεφαλής: Όχι όχι λάθος, μόνο του. Καταρχήν ότι είναι αυτή την στιγμή, όχι δε θα πει τίποτα.
  • Συνεργάτης: Τίποτα κανένας.
  • Επικεφαλής: Το μόνο που θα πει ο Η., σε κανένα, ούτε ο Η. θα ξέρει.
  • Συνεργάτης: Οκέι, άρα το τσεκάρω εγώ με το Σωτήρη τότε και δεν κάνω κάτι.
  • Επικεφαλής: Ναι ακριβώς ακριβώς γιατί αύριο μπορεί να το ξανά αλλάξουμε προς τα πίσω ή προς τα πάνω ή οτιδήποτε.
  • Συνεργάτης: Ναι κατάλαβα.
  • Επικεφαλής: Κατάλαβες; Δεύτερον εντάξει εννοείται ότι κανόνες πιστωτικές αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν.

Από τον πρώτο διάλογο προκύπτει ότι συζητούνται συγκεκριμένοι περιορισμοί στη χρήση των «κερασμάτων».

Ο τεχνικός περιγράφει αλλαγές στη συχνότητα με την οποία μπορεί να πραγματοποιείται ένα κέρασμα, αναφέροντας ως όριο τις δύο φορές τον μήνα και ως χρονικό διάστημα τις 15 ημέρες.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε όριο αξίας παραγγελίας 40 ευρώ, πάνω από το οποίο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συνομιλία, δεν θα μπορούσε να εκδοθεί απόδειξη ως κέρασμα. Ο τεχνικός επισημαίνει, επίσης, ότι θα παρακολουθεί τις αλλαγές μετά την εφαρμογή τους.

Στον δεύτερο διάλογο, ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι αναφορές στην αποφυγή γραπτών μηνυμάτων, στον περιορισμό της ενημέρωσης και στο ενδεχόμενο νέων αλλαγών στο σύστημα.

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