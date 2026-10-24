Pizza Fan: Οι διάλογοι που «καίνε» το κόλπο με τις πίτσες - «Μέχρι 40 ευρώ απόδειξη βγαίνει κέρασμα»

Snapshot Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή, υποβολή ψευδών δηλώσεων και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι συνομιλίες των μελών της οργάνωσης αποκαλύπτουν την εσκεμμένη μη έκδοση αποδείξεων και την προσπάθεια χειραγώγησης των διαδικασιών για να καλύψουν τις απάτες.

Η Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος κατά των συλληφθέντων στις 23/10.

Το κύκλωμα λειτουργούσε από το 2022, με εμπλοκή διευθυντικών στελεχών, λογιστών και προγραμματιστών, που συντόνιζαν την απάτη. Snapshot powered by AI

Συνομιλίες - «φωτιά» ανάμεσα στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει την απάτη - μαμούθ με τις «κερασμένες» πίτσες της Pizza Fan, η οποία «φέσωσε» το ελληνικό Δημόσιο κατά 25 εκατομμύρια ευρώ από τη μη καταβολή ΦΠΑ, φέρνει στο «φως» της δημοσιότητας το Newsbomb.gr.

Ανάμεσα στους 23 συλληφθέντες του κυκλώματος που φέρεται να δρούσε από το 2022, είναι ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, ένα μεγάλο διευθυντικό στέλεχος, λογιστές, προγραμματιστής, καθώς και διαχειριστές καταστημάτων.

Μάλιστα, χθες, Παρασκευή (23/10), η Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος εις βάρος των 23 συλληφθέντων.

Οι ποινικές διώξεις αφορούν τα αδικήματα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της φοροδιαφυγής άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, της άμεσης συνέργειας στις συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και της ιδιαίτερα διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι διάλογοι - «φωτιά»

Η.Κ.: Καλησπέρα πρόεδρε.

Κ.Α.: Γεια σου Ηλία μου.

Η.Κ.: Τι κάνετε; Πρόεδρε με ακούτε;

Κ.Α.: Ναι μια χαρά δόξα το Θεό.

Η.Κ.: Σας καθυστέρησα λιγάκι σήμερα αλλά κοίταζα δυο πραγματάκια.

Κ.Α.: Γιατί, τι ήταν, είχα ρωτήσει τίποτα;

Η.Κ.: Όχι όχι είχαμε μόνο μία απόδειξη η οποία γράφει στο μήνυμα ότι έχει κοπεί και δεν παραδόθηκε στον πελάτη. Και κοιτάξτε να δείτε τι βρήκα τώρα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τα παιδιά και το τηλεφωνικό κέντρο κάνουν πολύ σωστά την δουλειά τους και λένε η απόδειξη έχει κοπεί και δεν παραδόθηκε στον πελάτη. Αλλά κατόπιν που τη ζήτησε ο πελάτης δηλαδή η διαδικασία ήτανε, είχε πάει κέρασμα, τη ζήτησε ο πελάτης και πήγε μετά και την έκοψε και τα παιδιά βλέπουν πάνω ότι είναι κομμένη.

Κ.Α.: Δε μπορούν να το βλέπουνε με άλλο τρόπο δε μπορούν να το δούνε με άλλο τρόπο;

Η.Κ.: Θα, δεν ξέρω τώρα, θα το δω πως θα το κάνουμε δηλαδή θα πρέπει να, να, να βλέπουν τα παιδιά και να κοιτάζουνε εάν έχει εκδοθεί πρώτα κέρασμα και μετά απόδειξη.

Κ.Α.: Όταν βγαίνει, όταν βγαίνει το παράπονο.

Η.Κ.: Ναι.

Κ.Α.: Πρέπει να μπαίνουν στο σύστημα.

Η.Κ.: Ναι.

Κ.Α.: Να βλέπουν αν είναι κέρασμα ή όχι. Βέβαια τώρα το πολυαπλώνουμε το πράγμα και δε μ’ αρέσει.

Η.Κ.: Ναι.

Κ.Α.: Και;

Η.Κ.: Γι’ αυτό το μοιράζομαι μαζί σου για να δούμε τι κάνουμε σε αυτό.

Κ.Α.: Δεν πειράζει όχι όχι άστο όπως είναι και θα μας λέει θα μας ενημερώνουν ότι ήταν κέρασμα ή όχι.

Η.Κ.: Εντάξει πρόεδρε.

Κ.Α.: Εξάλλου το να διαβάζουν οι άλλοι φραντζαιζι αυτό μόνο καλό κάνει.

Η.Κ.: Οκέι (ΟΚ).

Κ.Α.: Σαράντα και λέμε να, μη κάνετε μ****ς και ξεχνάτε αποδείξεις, το παίζουμε αθώες περιστερές όλοι.

Η.Κ.: Οκέι (ΟΚ), το αφήνουμε επομένως έτσι όπως είναι και θα σας ενημερώνω εγώ όταν θα…

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