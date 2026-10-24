Pizza Fan - Σε απόγνωση 2.500 εργαζόμενοι: «Πήγα για δουλειά, έφτασα εκεί και μου λένε φύγε»

Snapshot Περίπου 2.500 εργαζόμενοι της Pizza Fan έμειναν χωρίς εργασία λόγω σκανδάλου φοροδιαφυγής 25 εκατ. ευρώ στην εταιρεία.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ζητά άμεση παρέμβαση από το υπουργείο Εργασίας για την προστασία εισοδήματος και ασφάλισης των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα, έχουν απλήρωτα μεροκάματα και αναζητούν νέα δουλειά για να καλύψουν τα έξοδα τους.

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί κινητοποίηση έξω από τα κεντρικά γραφεία της Pizza Fan στο Χαλάνδρι.

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν πλήρη έλλειψη ενημέρωσης και επικοινωνίας από την εταιρεία, ενώ δεν είχαν αντιληφθεί παράνομες πρακτικές κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Snapshot powered by AI

Στον «αέρα» βρίσκονται περίπου 2.500 εργαζόμενοι της Pizza Fan που έμειναν ξαφνικά χωρίς εργασία, μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου φοροδιαφυγής 25 εκατομμυρίων ευρώ με πειραγμένα λογισμικά και «κερασμένες» πίτσες.

Σήμερα, Σάββατο 24 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), με τη συμμετοχή των πρώην εργαζομένων στην εταιρεία. Η ΠΟΕΕΤ ζήτησε με επιστολή στο υπουργείο Εργασίας την άμεση λήψη μέτρων ώστε οι εργαζόμενοι να μην μείνουν χωρίς εισόδημα και ασφαλιστική κάλυψη.

Σε δηλώσεις τους οι εργαζόμενοι ανέφεραν ότι έχουν μείνει «ξεκρέμαστοι», με απλήρωτα μεροκάματα και παραγγελίες, ενώ πολλοί από αυτούς αναζητούν ήδη άλλη δουλειά για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα έξοδα.

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου προγραμματίζεται κινητοποίηση έξω από τα κεντρικά γραφεία της Pizza Fan στο Χαλάνδρι στις 14:00, από το Συνδικάτο Εργαζομένων Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής και τους εργαζόμενους της εταιρείας.

«Ψάχνουμε ήδη όλοι για μεροκάματο»

«Πήγα για δουλειά, έφτασα εκεί και μου λένε “φύγε”. Δεν υπάρχει άλλη λύση, ψάχνουμε ήδη όλοι για μεροκάματο. Τα δεδουλευμένα μας πότε θα τα πάρουμε; Ούτε αυτό δεν ξέρουμε. Έχουμε οικογένειες από πίσω, εγώ έχω τρία παιδιά. Και μία μέρα που κάθομαι είναι καθαρή ζημιά για μένα. Οικονομικά δεν με παίρνει».

Με αυτά τα λόγια περιγράφει ο Κώστας, διανομέας επί επτά χρόνια στο κατάστημα της Pizza Fan στον Κεραμεικό, το απόλυτο κενό στο οποίο βρέθηκαν από τη μία στιγμή στην άλλη εκατοντάδες εργαζόμενοι της αλυσίδας.

«Δεν ξέρουμε πού και πώς θα καταλήξει το θέμα»

Το πρωί της Πέμπτης πολλοί ήταν αυτοί που πήγαν κανονικά στο κατάστημα που εργάζονταν και βρήκαν μέσα έλεγχο και αστυνομία. Άλλους τους κάλεσαν να μην έρθουν για δουλειά καθώς το κατάστημα ήταν κλειστό.

«Τίποτα, καμία ενημέρωση, απολύτως καμία. Την Πέμπτη που άνοιξε το μαγαζί, τους συναδέλφους τους περίμεναν αστυνομικοί απ’ έξω. Άνοιξαν δύο άτομα που πάνε για προετοιμασία δύο ώρες νωρίτερα. Τους πήρανε μέσα, κάνανε έλεγχο, κατάσχεσαν κάποια πράγματα. Το πρόβλημά μας είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ξεκρέμαστοι. Δεν ξέρουμε πού και πώς θα καταλήξει το θέμα και μας οφείλονται τα δουλεμένα. Αυτή τη στιγμή δεν έχω δουλειά. Ήταν η μοναδική μου απασχόληση. Αν ξανανοίξει η Pizza Fan, δουλεύουμε στην Pizza Fan. Αν δεν ανοίξει, ψάχνουμε για δουλειά».

Την ίδια αιφνιδιαστική κατάσταση αντίκρισε και ο Μαγκντί, διανομέας στο κατάστημα των Αμπελοκήπων: «Την τελευταία μέρα που πήγα, βρήκα έλεγχο στο μαγαζί. Μπήκα μέσα κανονικά με το κουτί, είπα καλημέρα και κατέγραψαν τα στοιχεία μου. Μετά ο υπεύθυνος μου είπε: “Σήμερα ρεπό, έχουμε έλεγχο στο μαγαζί, δεν θα δουλέψουμε σήμερα”. Και από την επόμενη μέρα βρεθήκαμε χωρίς δουλειά. Τι να κάνω; Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Τάνια, ψήστρια επί σειρά ετών στο κατάστημα του Κεραμεικού, τονίζει την πλήρη έλλειψη εσωτερικής επικοινωνίας: «Πήγαμε εκεί και μαθαίναμε από την τηλεόραση τα περισσότερα νέα. Τώρα είμαστε σε απόλυτη αβεβαιότητα και θέλουμε να μάθουμε τι μας γίνεται. Γι’ αυτό ήρθαμε εδώ».

Οι εργαζόμενοι δεν είχαν αντιληφθεί τίποτα

Όπως εξηγούν οι εργαζόμενοι, κανείς δεν είχε καταλάβει τι συνέβαινε με τις αποδείξεις, καθώς αυτές εκδίδονταν κανονικά. «Εμείς δεν είχαμε δει τίποτα απολύτως. Δουλεύαμε κανονικά όπως όλοι οι άνθρωποι», ξεκαθαρίζει η Τάνια.

Ο Μάνος, διανομέας στον Κεραμεικό, επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι της βάσης δεν είχαν και δεν θα μπορούσαν να έχουν καμία σχέση με αλγορίθμους ή κεντρικές παρεμβάσεις:

«Με ειδοποίησαν τηλεφωνικά να μην πάω στη δουλειά γιατί δεν είχα αναλάβει βάρδια. Από τη μια μέρα στην άλλη χωρίς δουλειά. Δεν είχε πέσει κάτι στην αντίληψή μου. Σε ό,τι αφορά τις παραγγελίες, στο δικό μας κατάστημα τουλάχιστον, όλες είχαν κανονικά αποδείξεις. Αυτό δεν μπορούσαμε να το ξέρουμε εμείς. Ίσως οι ιδιοκτήτες του franchise ή οι προϊστάμενοι. Εμείς είμαστε εργαζόμενοι».

Την ίδια εικόνα μεταφέρει και ο Γιάννης: «Δεν είχαμε αντιληφθεί τίποτα περίεργο. Και ειδικά από τη συμπεριφορά των υπευθύνων του καταστήματος δεν είχαμε κανένα παράπονο, κανένα πρόβλημα. Το τι γινόταν, αν γινόταν, ήταν από τα κεντρικά».

«Πότε θα πάρουμε τα δεδουλευμένα; Τι αποζημιώσεις θα πάρουμε;»

Το μεγαλύτερο πρόβλημα των εργαζομένων είναι αν και πότε θα πληρωθούν τα μεροκάματα του Οκτωβρίου.

«Πληρωνόμαστε μία φορά τον μήνα. Μέχρι τις 21-22 του μηνός που έκλεισε η εταιρεία, όλοι μας έχουμε κάνει δεδουλευμένα. Αυτά πρέπει να πληρωθούν. Πώς θα τα πάρουμε; Το ΙΚΑ μας θα το πάρουμε; Κι αν μας απολύσουν, τι αποζημιώσεις θα πάρουμε; Είναι τόσο δύσκολες οι καταστάσεις έξω στον δρόμο. Έχουμε υποχρεώσεις, έξοδα που τρέχουν» λέει σε αγωνιώδη τόνο ο Κώστας.

Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκεται και ο Αζίμ, διανομέας στους Αμπελόκηπους, ο οποίος μένει πλέον κλεισμένος στο σπίτι χωρίς κανένα εισόδημα:

«Μου τηλεφώνησαν το πρωί και μου είπαν απλώς: “Μην έρθετε σήμερα, είναι κλειστά τα μαγαζιά”. Μόνο εκεί δούλευα, δεν έχω άλλη δουλειά. Τώρα κάθομαι σπίτι, άνεργος. Πρέπει να μας δοθεί επίδομα ή ενίσχυση, γιατί τι να κάνουμε; Πώς θα ζήσουμε; Ψάχνουμε πού να βρούμε δουλειά».

«Υπάρχει τεράστια ανασφάλεια. Τα έξοδα και οι υποχρεώσεις τρέχουν, όπως σε όλα τα σπίτια, και αγωνιούμε για το αύριο. Θα αναζητήσω κι εγώ αμέσως δουλειά, γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε έτσι. Είμαστε εργαζόμενοι και πρέπει να επιβιώσουμε» λέει καταλήγοντας ο Μάνος.

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