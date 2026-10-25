Pizza Fan: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι, το «μαύρο» ταμείο των €25 εκατ. και η κρύπτη με τα ρολόγια

Snapshot Η Οικονομική Αστυνομία αποκάλυψε απάτη ύψους τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Δημοσίου από την αλυσίδα Pizza Fan, με εμπλεκόμενους τον ιδιοκτήτη, συνεργάτες και λογιστές.

Η απάτη βασιζόταν σε εικονικές «κερασμένες» πίτσες που αύξαναν το αδήλωτο εισόδημα, ενώ υπήρχε και «μαύρο» λογιστικό ταμείο για τη μισθοδοσία.

Η ηγετική ομάδα είχε πληροφορίες για καταγγελίες στην ΑΑΔΕ και προσπαθούσε να αποτρέψει ελέγχους στα καταστήματα.

Στη βίλα του ιδιοκτήτη βρέθηκαν 1,1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά και πολυτελή ρολόγια μεγάλης αξίας, μεταξύ των οποίων σπάνια Rolex και Patek Philippe.

Η κατάρρευση της αλυσίδας αφήνει σε αβεβαιότητα πάνω από 2.500 εργαζομένους, με την εταιρεία να δηλώνει ότι προτεραιότητά της είναι η προστασία τους και η συνεργασία με αρμόδιους φορείς. Snapshot powered by AI

Μια καλοκουρδισμένη μηχανή εξαπάτησης του Δημοσίου, η οποία προκάλεσε ζημιά που εκτιμάται σε τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ, ήρθε στο φως από την Οικονομική Αστυνομία. Στην κορυφή της οργάνωσης βρισκόταν ο ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας Pizza Fan, το δεξί του χέρι, λογιστές, καθώς και ο προγραμματιστής που σχεδίασε το ειδικό λογισμικό αλλοίωσης στοιχείων στα καταστήματα.

Κεντρικό μηχανισμό της απάτης αποτελούσαν οι εικονικές «κερασμένες» πίτσες, οι οποίες αυξάνονταν συστηματικά παράγοντας τεράστια ποσά αδήλωτου χρήματος. Στις 7 Σεπτεμβρίου, ο κοριός της Αστυνομίας κατέγραψε τον ιδιοκτήτη να συνομιλεί με λογιστή του για την πορεία των κερασμάτων:

Λογιστής: Ήταν σαν σύνολο τα πληρωτέα 114.000 σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Ο τρίτος ας πούμε, ο Μάρτιος ήταν αντίστοιχα 198.000, ήταν αντίστοιχα 88.000, έχουνε τσιμπήσει ένα 15% με 20% πάνω.

Ιδιοκτήτης: Α, τότε σας φτάνανε δηλαδή τα 88.000 που ήτανε;

Λογιστής: Σε αυτό τον μήνα θεωρητικά θα μας περισσέψουν ναι, απλά είναι αυτά του Μαΐου που τα μαζεύουμε αυτή την περίοδο δηλαδή μέχρι τις 15/7 είναι να τα εισπράξουμε αυτά.

Σε άλλη συνομιλία, αποκαλύφθηκε η ύπαρξη «μαύρου» λογιστικού ταμείου για την πληρωμή της μισθοδοσίας:

Ιδιοκτήτης: Αλλά έχεις βρει και άλλη λύση όμως εσύ, τεχνική λύση.

Λογιστής: Τεχνική δεν υπάρχει κάτι εύκολο (…). Έχουμε ένα ταμείο που είναι 400.000 θεωρητικά, ταμείο μετρητών, λογιστικό ταμείο έτσι όχι πραγματικό.

Ιδιοκτήτης: Ναι, από που το δημιουργήσαμε αυτό;

Λογιστής: Αυτό δημιουργείται από τα καταστήματα επειδή πληρώνουν μισθοδοσία μαύρη.

Ιδιοκτήτης: Μη λες αυτές τις λέξεις.

Παράλληλα, οι έρευνες έδειξαν ότι η ηγετική ομάδα είχε εσωτερική ενημέρωση για καταγγελίες στην ΑΑΔΕ:

Ιδιοκτήτης: Έκανε δύο καταγγελίες στην ΑΑΔΕ και μας ενημέρωσαν, όχι με την έννοια του, έχουμε ανθρώπους που είναι καλή η σχέση μας, λέει κοιτάξτε να πάμε να δούμε το ΤΑΚΕ σας γιατί τα νούμερα σας δεν συνάδουν ότι κλέβετε κιόλας.

Προϊστάμενος μηχανογράφησης: Ε ναι, ναι.

Ιδιοκτήτης: Θα κάνουμε λέει, να ξέρετε από τον Σεπτέμβρη, τώρα δεν προλαβαίνουμε με τα νησιά, θα κάνουμε κάποιους ελέγχους στο ΤΑΚΕ μας το ‘παν έτσι καθαρά, να τσεκάρουμε λίγο τα μαγαζιά σας (…) έχει έρθει στο πρωτόκολλο αυτή η καταγγελία αλλά και ξέρανε και ποιος είναι και παρόλο που κρύφτηκε από πίσω, έβαλε κάποιον άλλον(…) αυτοί όμως ανοίγουν υπερκοριούς και βάζουν ολόκληρο κράτος να κυνηγάει κάποιον για να κάνεις εσύ τα παιχνίδια σου.

Η «χρυσή» κρύπτη

Η έρευνα στη διώροφη βίλα του ιδιοκτήτη αποκάλυψε μια μυστική κρύπτη πίσω από διπλό τοίχο στο βεστιάριο, όπου βρέθηκαν 1,1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά και 92 συλλεκτικά ρολόγια μεγάλης αξίας. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν σπάνια κομμάτια Rolex Daytona, ορισμένα από τα οποία κοστολογούνται από 500.000 έως 1,5 εκατομμύριο δολάρια στο διαδίκτυο, καθώς και Patek Philippe Nautilus.

Κραυγή αγωνίας από τους εργαζόμενους

Την ίδια στιγμή, η ξαφνική κατάρρευση της αλυσίδας αφήνει στον αέρα περισσότερους από 2.500 εργαζομένους. Με τα καταστήματα να παραμένουν κλειστά, διανομείς και προσωπικό κουζίνας εκφράζουν την αγωνία τους για το εργασιακό τους μέλλον, δηλώνοντας παντελή άγνοια για τις παράνομες τακτικές της διοίκησης.

Σχεδόν 24 ώρες μετά τις συλλήψεις, η εταιρεία προχώρησε στην πρώτη της επίσημη ανακοίνωση:

«Σε αυτήν τη συγκυρία, προτεραιότητά μας είναι οι franchisees μας και οι περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα του δικτύου μας. Στόχος μας είναι να έρθουμε σε συντονισμό μαζί τους και με αρμόδιους θεσμικούς φορείς, ώστε να εξασφαλιστούν οι εργαζόμενοι, για τους οποίους καταβάλλονται αποδοχές άνω των 36 εκατ. ευρώ και ασφαλιστικές εισφορές άνω των 9 εκατ. ευρώ ετησίως».

Με τη δικογραφία να περιλαμβάνει περισσότερα από 120 εμπλεκόμενα πρόσωπα και τις απολογίες των κατηγορουμένων να ξεκινάνε, το μέλλον του ομίλου και των εργαζομένων του παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο.

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