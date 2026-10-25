Snapshot Ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος δικάζεται στις 30 Οκτωβρίου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για φοροδιαφυγή άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ και άλλες κατηγορίες.

Επιπλέον, ερευνάται για απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και για μαστροπεία.

Η κύρια κατηγορία αφορά δωροδοκία υπαλλήλου για παράλειψη καθήκοντος κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

Η δωροδοκία υπαλλήλου τιμωρείται με κάθειρξη έως οκτώ έτη και χρηματική ποινή σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα.

Σε περίπτωση πολλαπλών εγκλημάτων, η συνολική ποινή μπορεί να φτάσει έως 25 έτη κάθειρξη, με βάση το βαρύτερο αδίκημα. Snapshot powered by AI

Στις 30/10 δικάζεται ο Mr. Χωριάτικο Άγγελος Γιαννακόπουλος στο Τριμελές Εφετείου Κακουργημάτων, ο οποίος συνελήφθη για σωρεία αδικημάτων, προεξαρχούσης της giga φοροδιαφυγής, η οποία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Συν τοις άλλοις, ο 58χρονος επιχειρηματίας, θα ελεγχθεί κατά πληροφορίες και για για απάτη κατά του ΕΦΚΑ, αλλά και για μαστροπεία.

Η δίκη στις 30 Οκτωβρίου

Η κατηγορία που τον βαραίνει, όπως φαίνεται στο έγγραφο-ντοκουμέντο που φέρνει στη δημοσιότητα το Newsbomb.gr είναι η δωροδοκία υπαλλήλου για παράλειψη που αντίκειται στα καθήκοντα του υπαλλήλου κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

Τι προβλέπει κάθε άρθρο

Δωροδοκία υπαλλήλου

Αφορά την περίπτωση κατά την οποία κάποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει αθέμιτο ωφέλημα σε υπάλληλο για ενέργεια ή παράλειψη που αντίκειται στα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Η συγκεκριμένη παράγραφος προβλέπει κάθειρξη έως οκτώ έτη και χρηματική ποινή, σύμφωνα με το σχετικό κείμενο του Ποινικού Κώδικα.

Συναυτουργία

Προβλέπει ότι, όταν δύο ή περισσότεροι τελούν από κοινού μια αξιόποινη πράξη, καθένας τους μπορεί να θεωρηθεί συναυτουργός και να τιμωρηθεί ως αυτουργός, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Με απλά λόγια, αφορά την από κοινού τέλεση ενός εγκλήματος και όχι απλώς την παρουσία ή τη γνωριμία μεταξύ των εμπλεκομένων.

Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών

Ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζεται η συνολική ποινή όταν κάποιος έχει διαπράξει δύο ή περισσότερα εγκλήματα με περισσότερες πράξεις και του επιβάλλονται ποινές φυλάκισης ή πρόσκαιρης κάθειρξης. Ως βάση λαμβάνεται η βαρύτερη ποινή, η οποία επαυξάνεται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου. Το ανώτατο όριο της συνολικής ποινής είναι 25 έτη για την κάθειρξη και 10 έτη για τη φυλάκιση.

Τι σημαίνει ο συνδυασμός των άρθρων

Εάν οι συγκεκριμένες διατάξεις αναφέρονται μαζί σε μια ποινική υπόθεση, η βασική ερμηνεία είναι ότι:- 236 παρ. 2: Αποδίδεται κατηγορία για δωροδοκία υπαλλήλου υπό επιβαρυντικές περιστάσεις που σχετίζονται με την παραβίαση των καθηκόντων του.- 45: Εξετάζεται αν η πράξη τελέστηκε από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα.- 94 παρ. 1: Αφορά τον υπολογισμό της συνολικής ποινής εφόσον υπάρχουν περισσότερα εγκλήματα που τελέστηκαν με διαφορετικές πράξεις.

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