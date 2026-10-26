Από το κύκλωμα trafficking στις επιθέσεις με άρωμα Greek Mafia: Το παρελθόν του Mr. «Χωριάτικο»

Snapshot Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» συνελήφθη στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για φορολογική απάτη που αφορά πάνω από 200 καταστήματα και εκτείνεται σε τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις.

Το 2010 είχε συλληφθεί και πρωτόδικα καταδικαστεί σε 10 χρόνια για συμμετοχή σε κύκλωμα trafficking γυναικών, με διασυνδέσεις σε νυχτερινά κέντρα και οικονομικές διαδρομές που σχετίζονταν με την αλυσίδα φούρνων.

Σε βάρος του έχουν καταγραφεί υποθέσεις εκβιασμών, βομβιστικών επιθέσεων και επιθέσεων με πυροβολισμούς σε επιχειρήσεις που φέρονται να συνδέονται με τον ίδιο και μέλη της Greek Mafia.

Η τρέχουσα έρευνα αφορά οικονομικά εγκλήματα, όπως απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών, με σημαντικό ρόλο να έχει λογιστής που εμπλέκεται στον μηχανισμό απάτης.

Οι έρευνες επεκτείνονται και σε εταιρείες που ελέγχονται μέσω αχυρανθρώπων σε τουριστικούς προορισμούς, ενώ η αστυνομία χαρτογραφεί το σύνολο των εταιρικών σχημάτων και οικονομικών συναλλαγών που σχετίζονται με την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Η παλιά υπόθεση με το κύκλωμα εκμετάλλευσης γυναικών, οι αναφορές για εκβιασμούς σε νυχτερινά κέντρα και οι βομβιστικές επιθέσεις που συνδέθηκαν με τον επιχειρηματία, ο οποίος συνελήφθη τώρα στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για φορολογική απάτη.

Ένα παρελθόν με βαριές δικαστικές υποθέσεις και αναφορές για διασυνδέσεις με τον κόσμο της νύχτας και τη Greek Mafia συνοδεύει τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης του «ελληνικού FBI» για οικονομικά εγκλήματα. Το όνομά του είχε απασχολήσει τις Αρχές ήδη από το 2010, όταν συνελήφθη για υπόθεση κυκλώματος trafficking, ενώ τα επόμενα χρόνια επιχειρηματικές δραστηριότητες που φέρεται να συνδέονταν με τον ίδιο βρέθηκαν στο επίκεντρο εκβιασμών και ένοπλων ή βομβιστικών επιθέσεων.

Η υπόθεση που βρίσκεται τώρα στο μικροσκόπιο των αστυνομικών Αρχών αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων, με τις έρευνες να επεκτείνονται σε εκατοντάδες καταστήματα και εταιρικά σχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κέρδη από την ερευνώμενη δραστηριότητα εκτιμάται ότι αγγίζουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι συλλήψεις έχουν ήδη ξεπεράσει τις 50.

Η υπόθεση trafficking και η πρωτόδικη καταδίκη των 10 ετών

Το 2010 ο 58χρονος Άγγελος Γιαννακόπουλος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο εξάρθρωσης κυκλώματος trafficking, το οποίο αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Interpol, της Ασφάλειας και της ΕΥΠ. Η εγκληματική οργάνωση φερόταν να μεταφέρει στην Ελλάδα γυναίκες, κυρίως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, με τουριστική βίζα και στη συνέχεια να τις εξαναγκάζει να εργάζονται ως χορεύτριες και να εκδίδονται σε νυχτερινά κέντρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα καταστήματα στα οποία φέρονταν να δραστηριοποιούνται τα μέλη του κυκλώματος περιλάμβαναν κλαμπ με στριπτίζ που συνδέονταν με τον επιχειρηματία. Το 2015 καταδικάστηκε πρωτόδικα σε κάθειρξη 10 ετών.

Στο πλαίσιο της έρευνας είχαν εξεταστεί και οι οικονομικές διαδρομές των εσόδων από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε διατυπωθεί η εκτίμηση ότι μέρος των χρημάτων ενδέχεται να διοχετευόταν μέσω της αλυσίδας φούρνων, η οποία εξελίχθηκε σε ένα από τα βασικά επιχειρηματικά του εγχειρήματα.

Εκβιασμοί, «προστασία» και επιθέσεις με φόντο τη νύχτα

Το όνομα του επιχειρηματία επανήλθε στο προσκήνιο μέσα από υποθέσεις εκβιασμών σε βάρος επιχειρήσεων της νυχτερινής διασκέδασης. Νυχτερινά κέντρα που φέρονται να συνδέονταν με τον ίδιο είχαν βρεθεί στο στόχαστρο πυρήνα μπράβων, οι οποίοι φέρονται να απαιτούσαν χρήματα για παροχή «προστασίας».

Τον Μάρτιο του 2024 σημειώθηκε βομβιστική επίθεση σε κάβα, για την οποία ο επιχειρηματίας φερόταν να είναι ο πραγματικός, αλλά όχι εμφανής, ιδιοκτήτης. Η συγκεκριμένη επιχείρηση τροφοδοτούσε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γνωστό νυχτερινό κέντρο της περιοχής που επίσης συνδεόταν με τον ίδιο.

Η επίθεση εντάχθηκε σε ένα ευρύτερο περιβάλλον αντιπαραθέσεων στον χώρο της νύχτας, με τις Αρχές να εξετάζουν τότε διασυνδέσεις και σχέσεις προσώπων με γνωστά μέλη της Greek Mafia. Ο επιχειρηματίας φέρεται να βρισκόταν στον κύκλο προσώπου που είχε απασχολήσει τις Αρχές για τη δράση του στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ σε βάρος επιχειρηματικών συμφερόντων που συνδέονταν μαζί του είχαν καταγραφεί περιστατικά τα οποία αποδόθηκαν σε εκβιασμούς και αντίποινα.

Στο ίδιο πλαίσιο είχε εξεταστεί και η διαμάχη για πρατήριο καυσίμων στον Πειραιά, το οποίο στο παρελθόν ανήκε στον Βαγγέλη Ζαμπούνη, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Ιανουάριο του 2024. Στο πρατήριο είχε σημειωθεί επίσης έκρηξη, ενώ η υπόθεση εντασσόταν στο ευρύτερο σκηνικό συγκρούσεων μεταξύ αντίπαλων ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος.

Παράλληλα, επίθεση με πυροβολισμούς στην πρόσοψη νυχτερινού κέντρου που φέρεται να ανήκε στον επιχειρηματία, στη λεωφόρο Συγγρού, είχε προσθέσει ακόμη ένα περιστατικό στο παζλ των επιθέσεων που απασχόλησαν τις Αρχές.

Η νέα έρευνα για φοροδιαφυγή και εισφορές

Η σημερινή αστυνομική επιχείρηση αφορά διαφορετικό σκέλος δραστηριοτήτων, με επίκεντρο οικονομικά εγκλήματα μεγάλης έκτασης. Στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας συνελήφθη, εκτός από τον ιδιοκτήτη του «Χωριάτικο», και λογιστής, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στην οργάνωση του μηχανισμού φορολογικής απάτης, αξιοποιώντας κενά και αδυναμίες του συστήματος.

Οι κατηγορίες που εξετάζονται αφορούν απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών. Η έρευνα φέρεται να αφορά περισσότερα από 200 καταστήματα της αλυσίδας, ενώ οι αστυνομικοί έχουν επεκτείνει τους ελέγχους σε τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο βρίσκονται και εταιρείες που φέρονται να ελέγχονταν από τον ίδιο μέσω προσώπων που λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι, ακόμη και σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως η Μύκονος και η Ρόδος. Παράλληλα, οι έρευνες καλύπτουν και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων καταστήματα και νυχτερινά κέντρα, ακόμη και στην παραλιακή.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να χαρτογραφούν το σύνολο των εταιρικών σχημάτων και των οικονομικών συναλλαγών που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση.

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