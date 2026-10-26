Δεσμεύονται οι περιουσίες των κατηγορουμένων στις υποθέσεις Pizza Fan και «Χωριάτικο» - Εκτός μέτρου οι λογαριασμοί μισθοδοσίας

Snapshot Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων στις υποθέσεις φορολογικής απάτης Pizza Fan και Χωριάτικο.

Η δέσμευση καλύπτει τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες και άλλα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων.

Οι λογαριασμοί που προορίζονται για την καταβολή μισθοδοσίας εξαιρούνται της δέσμευσης για να διασφαλιστεί η πληρωμή των εργαζομένων.

Η πρόνοια αυτή εφαρμόζεται και στην περίπτωση της αλυσίδας αρτοποιείων Χωριάτικο για την προστασία των μισθών του προσωπικού. Snapshot powered by AI

Στην αποτροπή κάθε δυνατότητας διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στις δύο υποθέσεις φορολογικής απάτης που ήρθαν πρόσφατα στο φως αποσκοπεί η απόφαση δέσμευσης που υπέγραψε ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Το μέτρο αφορά τα πρόσωπα που ερευνώνται για τις υποθέσεις με αναφορά στην Pizza Fan και στην αλυσίδα αρτοποιείων Χωριάτικο και εκτείνεται στο σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων, στους τραπεζικούς λογαριασμούς και στις θυρίδες που διαθέτουν.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη, πάντως, υπάρχει για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων, καθώς από τη δέσμευση εξαιρούνται οι λογαριασμοί που προορίζονται για την καταβολή της μισθοδοσίας. Η Αρχή φρόντισε να διαχωρίσει τα συγκεκριμένα ποσά, ώστε να μην υπάρξουν εμπόδια στην πληρωμή των εργαζομένων εξαιτίας των μέτρων που επιβλήθηκαν στους κατηγορουμένους.

Η ίδια πρόνοια εφαρμόζεται και στην περίπτωση του Χωριάτικου, με στόχο να διασφαλιστούν οι μισθοί του προσωπικού και να μην επωμιστούν οι εργαζόμενοι τις συνέπειες των υποθέσεων που βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Στην Ευελπίδων οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι - Αύριο απολογείται ο Κωνσταντίνος Αντάρας

Λίγο μετά τις 09:30 το πρωί της Δευτέρας ξεκίνησε από τη ΓΑΔΑ η μεταγωγή των πρώτων δέκα κατηγορουμένων στην υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος φοροδιαφυγής που συνδέεται με την αλυσίδα Pizza Fan, με προορισμό τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Οι δέκα κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται στο πλαίσιο της υπόθεσης, η οποία βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση.

Συνολικά, στη δικογραφία περιλαμβάνονται 33 κατηγορούμενοι. Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να συνεχιστεί την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, όταν θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις οι υπόλοιποι 23, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο Κωνσταντίνος Αντάρας, ο οποίος φέρεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, να είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού.

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