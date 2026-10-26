Pizza Fan: Στην Ευελπίδων οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι - Αύριο απολογείται ο Κωνσταντίνος Αντάρας
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 33 κατηγορούμενοι, με τις απολογίες να συνεχίζονται στις 27 Οκτωβρίου, μεταξύ αυτών και του Κωνσταντίνου Αντάρα
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- Η έρευνα εστιάζει σε φερόμενο μηχανισμό εικονικών ακυρώσεων, εκπτώσεων και δωρεάν παραγγελιών μέσω ειδικού αλγορίθμου για απόκρυψη φορολογητέων εσόδων.
- Στην κατοικία στην Εκάλη βρέθηκαν χρηματικά ποσά και ρολόγια μεγάλου αξίας, όπως Patek Philippe και Rolex, που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.
- Η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται και οι κατηγορίες κατά των εμπλεκομένων αξιολογούνται από τις αρμόδιες αρχές.
Λίγο μετά τις 09:30 το πρωί της Δευτέρας ξεκίνησε από τη ΓΑΔΑ η μεταγωγή των πρώτων δέκα κατηγορουμένων στην υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος φοροδιαφυγής που συνδέεται με την αλυσίδα Pizza Fan, με προορισμό τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
Οι δέκα κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται στο πλαίσιο της υπόθεσης, η οποία βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση.
Συνολικά, στη δικογραφία περιλαμβάνονται 33 κατηγορούμενοι. Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να συνεχιστεί την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, όταν θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις οι υπόλοιποι 23, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο Κωνσταντίνος Αντάρας, ο οποίος φέρεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, να είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού.
Στο μικροσκόπιο οι εικονικές ακυρώσεις και οι δωρεάν παραγγελίες
Η έρευνα επικεντρώνεται σε φερόμενο σύστημα εικονικών ακυρώσεων συναλλαγών, εκπτώσεων και δωρεάν παραγγελιών, το οποίο, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, φέρεται να λειτουργούσε μέσω ειδικού αλγορίθμου.
Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τον τρόπο εφαρμογής των συγκεκριμένων πρακτικών, καθώς και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη φορολογητέων εσόδων. Οι ακριβείς ρόλοι των εμπλεκομένων και οι επιμέρους ευθύνες τους αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής έρευνας.