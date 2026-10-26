Οι βαριές κατηγορίες που θα κριθούν στη Δικαιοσύνη - Τι αναφέρει η δικογραφία για τον Mr. Pizza Fan

Snapshot Ο Α.Κ., επικεφαλής της Pizza Fan, κατηγορείται για κακουργηματική φοροδιαφυγή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω μη έκδοσης φορολογικών αποδείξεων.

Χρησιμοποιούσε ειδικό λογισμικό που επέτρεπε την παράνομη μη έκδοση αποδείξεων μέσω παρέμβασης στο σύστημα παραγγελιοληψίας.

Διαχειριζόταν τα παράνομα έσοδα και αποφάσιζε τον διαμοιρασμό τους στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Είχε ηγετικό ρόλο στον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών και στη λήψη στρατηγικών μέτρων για την απόκρυψη της παράνομης δραστηριότητας.

Η δικογραφία τον περιγράφει ως κεντρικό συντονιστή και αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης με στόχο το παράνομο οικονομικό όφελος εκατομμυρίων ευρώ. Snapshot powered by AI

Καταπέλτης είναι η έρευνα της οικονομικής αστυνομίας για τον επικεφαλής της Pizza Fan. Οι αστυνομικοί δεν αφήνουν κανένα περιθώριο ως προς τον ρόλο του άνδρα στην εγκληματική οργάνωση.

To Newsbomb αποκαλύπτει τι αναφέρει η δικογραφία για τον κατηγορούμενο Α.Κ. Αποτελεί το αδιαμφισβήτητο αρχηγικό μέλος και κεντρικό συντονιστή με καθοριστική συμβολή στη συγκρότηση, λειτουργία αλλά και τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην κακουργηματική φοροδιαφυγή μέσω της μη έκδοσης των προβλεπόμενων από τον Νόμο φορολογικών παραστατικών για παραγγελίες προς τους πελάτες με αποτέλεσμα την απόκρυψη της φορολογητέας ύλης του δικτύου των καταστημάτων της PIZZA FAN, χρησιμοποιώντας την παράνομη λειτουργία («κέρασμα»), η οποία επεμβαίνει, μέσω ειδικού αλγορίθμου, στο σύστημα παραγγελιοληψίας και έκδοσης λιανικών αποδείξεων μέσω του παρόχου ΥΠΑΗΕΣ (Υπηρεσία Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης).

Τα παράνομα έσοδα από την εγκληματική αυτή δραστηριότητα διαχειρίζεται ο ίδιος και αποφασίζει τον τρόπο διαμοιρασμού ενός ποσοστού αυτών στα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Επιπρόσθετα, κατέχει τον ηγετικό ρόλο στον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών και των χρηματικών ροών, στη λήψη στρατηγικών επιχειρησιακών αποφάσεων και μέτρων αποφυγής αποκάλυψης της δράσης της οργάνωσης από τις αρμόδιες ελεγκτικές και διωκτικές αρχές, επιδιώκοντας παράνομο οικονομικό όφελος εκατομμυρίων ευρώ.

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