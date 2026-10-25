Pizza Fan: Το «βαθύ λαρύγγι» της εταιρείας, τα κωδικοποιημένα SMS και η «βροχή» των καταγγελιών

Snapshot Υψηλόβαθμο στέλεχος της Pizza Fan κατήγγειλε τηία εγκληματικής οργάνωσης φοροφυγής με εγκφαλο τον ιδκτήτη της εταιρείας.

Η αλυσίδα μειώνει τις δηλώσεις εργαζομένων και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ αποφεύγει την απόδοση πλήρους ΦΠΑ και εκδίδει νόμιμες αποδείξεις μόνο για το 20% των παραγγελιών.

Ο αδήλωτος τζίρος καταγράφεται καθημερινά μέσω κωδικοποιημένων SMS που αποστέλλουν οι υπεύθυνοι των καταστημάτων.

Εργαζόμενοι απασχολούνταν με ψευδείς συμβάσεις μερικής απασχόλησης, δούλευαν εξαήμερο με σκληρά ωράρια και υπέστησαν αυστηρή επιτήρηση και περικοπές μισθών.

Η υπόθεση με ζημιά 25 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο προχωρά στη Δικαιοσύνη, ενώ η υπεράσπιση υποστηρίζει υπερβολές στις κατηγορίες. Snapshot powered by AI

Νέα, αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στην αλυσίδα Pizza Fan, καθώς αποκαλύπτεται η ταυτότητα του ανθρώπου που άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου». Πρόκειται για υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας, ο οποίος διετέλεσε επί μια δεκαετία στενός συνεργάτης του ιδιοκτήτη και εκπροσωπούσε συχνά την επιχείρηση στα μέσα ενημέρωσης.

Στην κατάθεση-καταπέλτη που υπέβαλε στις Αρχές, το πρώην στέλεχος περιγράφει μια δομημένη εγκληματική οργάνωση με εγκέφαλο τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας:

«Θέλω να αναφέρω πως το σύνολο των καταστημάτων franchise με την επωνυμία Pizza Fan, αλλά και τα εταιρικά καταστήματα που ανήκουν σε αυτήν, δηλώνουν τους εργαζόμενους για μικρότερη χρονική διάρκεια από αυτήν που εργάζονται στην πραγματικότητα. Επίσης, πληρώνουν λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές από τις νόμιμες. Επίσης, καταγγέλλω πως μέρος του κέρδους του δικτύου των καταστημάτων προκύπτει γιατί δεν αποδίδεται όλος ο Φ.Π.Α. στο κράτος. Αντιθέτως, στις παραγγελίες δεν εκδίδουν νόμιμη απόδειξη και για αυτό το σκοπό χρησιμοποιούν ειδικό αλγόριθμο. Οι νόμιμες αποδείξεις που κόβονται αφορούν μόλις το 20% των πραγματικών παραγγελιών. Φυσικά όλο αυτό το σύστημα το επιβλέπει το λογιστήριο της εταιρείας. Εγκέφαλος αυτής της απάτης είναι ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan. Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση με στόχο τη φοροδιαφυγή».

Παράλληλα, τα στοιχεία της έρευνας αποκαλύπτουν τον καθημερινό τρόπο καταγραφής του αδήλωτου τζίρου μέσω κωδικοποιημένων γραπτών μηνυμάτων. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων υποχρεούνταν να αποστέλλουν αναφορές με συντομογραφίες, όπως «ΤΖ» για τον ημερήσιο τζίρο και «ΦΑΝ» για το ποσοστό της μητρικής εταιρείας, ενοποιώντας τα στοιχεία των POS και των πιστωτικών καρτών. Αμέσως μετά ακολουθούσε δεύτερο, «κρυφό» SMS, το οποίο ανέγραφε αποκλειστικά ένα χρηματικό ποσό, χωρίς καμία άλλη επεξήγηση, το οποίο αντιστοιχούσε στα μαύρα, αδήλωτα έσοδα, συνοδευόμενο από ενδείξεις για ακυρωμένες αποδείξεις και τιμολόγια.

Την ίδια στιγμή, οι αποκαλύψεις για τις εργασιακές συνθήκες συνθέτουν την εικόνα μιας πραγματικής «γαλέρας». Πρώην εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι απασχολούνταν με εικονικές συμβάσεις μερικής απασχόλησης, ενώ στην πραγματικότητα πραγματοποιούσαν εξαήμερη εργασία με εξαντλητικά, σπαστά ωράρια. Τα αδήλωτα δεδουλευμένα καταβάλλονταν σε μετρητά μέσα στα ίδια χαρακτηριστικά σακουλάκια της εταιρείας που εντοπίστηκαν κατά την έρευνα στην οικία του ιδιοκτήτη. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν αυστηρή αστυνόμευση με επιβολή «πέναλτι» και περικοπές μισθού ακόμη και για μονόλεπτες υπερβάσεις των διαλειμμάτων.

Ενώ η πλευρά της υπεράσπισης υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες εμπεριέχουν στοιχεία υπερβολής, η υπόθεση οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης, με τους κατηγορούμενους να καλούνται να απολογηθούν για τη ζημιά των 25 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.

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