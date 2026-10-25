Pizza Fan: Το «βαθύ λαρύγγι» της εταιρείας, τα κωδικοποιημένα SMS και η «βροχή» των καταγγελιών

Μαρτυρίες για εικονικές συμβάσεις και «μαύρους» μισθούς

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Pizza Fan: Το «βαθύ λαρύγγι» της εταιρείας, τα κωδικοποιημένα SMS και η «βροχή» των καταγγελιών
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Υψηλόβαθμο στέλεχος της Pizza Fan κατήγγειλε τηία εγκληματικής οργάνωσης φοροφυγής με εγκφαλο τον ιδκτήτη της εταιρείας.
  • Η αλυσίδα μειώνει τις δηλώσεις εργαζομένων και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ αποφεύγει την απόδοση πλήρους ΦΠΑ και εκδίδει νόμιμες αποδείξεις μόνο για το 20% των παραγγελιών.
  • Ο αδήλωτος τζίρος καταγράφεται καθημερινά μέσω κωδικοποιημένων SMS που αποστέλλουν οι υπεύθυνοι των καταστημάτων.
  • Εργαζόμενοι απασχολούνταν με ψευδείς συμβάσεις μερικής απασχόλησης, δούλευαν εξαήμερο με σκληρά ωράρια και υπέστησαν αυστηρή επιτήρηση και περικοπές μισθών.
  • Η υπόθεση με ζημιά 25 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο προχωρά στη Δικαιοσύνη, ενώ η υπεράσπιση υποστηρίζει υπερβολές στις κατηγορίες.
Snapshot powered by AI

Νέα, αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στην αλυσίδα Pizza Fan, καθώς αποκαλύπτεται η ταυτότητα του ανθρώπου που άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου». Πρόκειται για υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας, ο οποίος διετέλεσε επί μια δεκαετία στενός συνεργάτης του ιδιοκτήτη και εκπροσωπούσε συχνά την επιχείρηση στα μέσα ενημέρωσης.

Στην κατάθεση-καταπέλτη που υπέβαλε στις Αρχές, το πρώην στέλεχος περιγράφει μια δομημένη εγκληματική οργάνωση με εγκέφαλο τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας:

«Θέλω να αναφέρω πως το σύνολο των καταστημάτων franchise με την επωνυμία Pizza Fan, αλλά και τα εταιρικά καταστήματα που ανήκουν σε αυτήν, δηλώνουν τους εργαζόμενους για μικρότερη χρονική διάρκεια από αυτήν που εργάζονται στην πραγματικότητα. Επίσης, πληρώνουν λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές από τις νόμιμες. Επίσης, καταγγέλλω πως μέρος του κέρδους του δικτύου των καταστημάτων προκύπτει γιατί δεν αποδίδεται όλος ο Φ.Π.Α. στο κράτος. Αντιθέτως, στις παραγγελίες δεν εκδίδουν νόμιμη απόδειξη και για αυτό το σκοπό χρησιμοποιούν ειδικό αλγόριθμο. Οι νόμιμες αποδείξεις που κόβονται αφορούν μόλις το 20% των πραγματικών παραγγελιών. Φυσικά όλο αυτό το σύστημα το επιβλέπει το λογιστήριο της εταιρείας. Εγκέφαλος αυτής της απάτης είναι ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan. Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση με στόχο τη φοροδιαφυγή».

Παράλληλα, τα στοιχεία της έρευνας αποκαλύπτουν τον καθημερινό τρόπο καταγραφής του αδήλωτου τζίρου μέσω κωδικοποιημένων γραπτών μηνυμάτων. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων υποχρεούνταν να αποστέλλουν αναφορές με συντομογραφίες, όπως «ΤΖ» για τον ημερήσιο τζίρο και «ΦΑΝ» για το ποσοστό της μητρικής εταιρείας, ενοποιώντας τα στοιχεία των POS και των πιστωτικών καρτών. Αμέσως μετά ακολουθούσε δεύτερο, «κρυφό» SMS, το οποίο ανέγραφε αποκλειστικά ένα χρηματικό ποσό, χωρίς καμία άλλη επεξήγηση, το οποίο αντιστοιχούσε στα μαύρα, αδήλωτα έσοδα, συνοδευόμενο από ενδείξεις για ακυρωμένες αποδείξεις και τιμολόγια.

Την ίδια στιγμή, οι αποκαλύψεις για τις εργασιακές συνθήκες συνθέτουν την εικόνα μιας πραγματικής «γαλέρας». Πρώην εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι απασχολούνταν με εικονικές συμβάσεις μερικής απασχόλησης, ενώ στην πραγματικότητα πραγματοποιούσαν εξαήμερη εργασία με εξαντλητικά, σπαστά ωράρια. Τα αδήλωτα δεδουλευμένα καταβάλλονταν σε μετρητά μέσα στα ίδια χαρακτηριστικά σακουλάκια της εταιρείας που εντοπίστηκαν κατά την έρευνα στην οικία του ιδιοκτήτη. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν αυστηρή αστυνόμευση με επιβολή «πέναλτι» και περικοπές μισθού ακόμη και για μονόλεπτες υπερβάσεις των διαλειμμάτων.

Ενώ η πλευρά της υπεράσπισης υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες εμπεριέχουν στοιχεία υπερβολής, η υπόθεση οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης, με τους κατηγορούμενους να καλούνται να απολογηθούν για τη ζημιά των 25 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:44ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων και της μαθητικής παρέλασης στην Αθήνα

18:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ντοκουμέντο του Newsbomb.gr: Στις 30/10 δικάζεται ο Mr. Χωριάτικο Άγγελος Γιαννακόπουλος στο Τριμελές Εφετείου Κακουργημάτων - Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Υπό ψυχιατρική αξιολόγηση ο δράστης της αιματηρής επίθεσης στην Τραπ - Ένας νεκρός και τέσσε

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Πλοίο επέστρεψε στο λιμάνι της Πάτμου λόγω μηχανικής βλάβης - Ταλαιπωρία για 79 επιβάτες

18:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Καλαμάτα 5-0: Σόου του Ζότα με χατ τρικ και τέταρτη σερί νίκη για τους Πειραιώτες

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μη εποικοδομητική και προκλητική η κύρωση του τουρκολυβικού μνημονίου - Ελλάδα και Τουρκία να λύσουν με διάλογο τις διαφορές τους

18:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη - Μπιν Σαλμάν: Ενέργεια, άμυνα και ψηφιακές υποδομές στη διμερή ατζέντα

18:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Κουμπή, η σχεδιάστρια που δίνει νέα ζωή στην ελληνική παραδοσιακή φορεσιά και την επαναφέρει πάλι στη μόδα

17:54TRAVEL

28η Οκτωβρίου: 5 κοντινές εξορμήσεις από την Αθήνα για φθινοπωρινή αλλαγή

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Συμπαίκτες πιάστηκαν στα χέρια κατά τη διάρκεια τάιμ άουτ σε αγώνα μπάσκετ - Βίντεο

17:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EOK: Ελιγμός-ντροπή από την ομάδα του Λιόλιου -Εξέλεξε πρόεδρο τον Παπανικολάου

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Το «βαθύ λαρύγγι» της εταιρείας, τα κωδικοποιημένα SMS και η «βροχή» των καταγγελιών

17:19ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Basket gate: «Με στοχοποίησαν για να φύγω από την ΕΟΚ», είπε ο Λιόλιος στον ανακριτή

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρές καταιγίδες σε Βρετανία, Γερμανία και Ολλανδία: Χιλιάδες νοικοκυριά σε blackout και δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Κάθε πότε περνούν ΚΤΕΟ τα αυτοκίνητα - Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο €350

17:00WHAT THE FACT

Ξεχάστε το Tinder: Στη Φινλανδία ο έρωτας βρίσκεται ανάμεσα στα ράφια του σούπερ μάρκετ

16:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνω Λιόσια: Συνελήφθη 19χρονος με πιστόλι που έφερε σιγαστήρα, 12 φυσίγγια και μαχαίρι

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Παραλύουν τα λιμάνια την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου - Στάση εργασίας από την ΑΔΕΔΥ

16:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για τη συμφωνία της Μονής Σινά: «Κάνουν αντιπολίτευση στη χώρα»

16:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Άνδρας επιτέθηκε με σφυρί σε δύο αστυνομικούς και προκάλεσε φθορές σε οχήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρούν όσοι τρώνε χουρμάδες αντί για γλυκά: Οφέλη, μερίδες και τι να προσέξετε

17:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EOK: Ελιγμός-ντροπή από την ομάδα του Λιόλιου -Εξέλεξε πρόεδρο τον Παπανικολάου

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μη εποικοδομητική και προκλητική η κύρωση του τουρκολυβικού μνημονίου - Ελλάδα και Τουρκία να λύσουν με διάλογο τις διαφορές τους

17:00WHAT THE FACT

Ξεχάστε το Tinder: Στη Φινλανδία ο έρωτας βρίσκεται ανάμεσα στα ράφια του σούπερ μάρκετ

16:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Mr. Χωριάτικο: Στο μικροσκόπιο φοροδιαφυγή, απάτη στον ΕΦΚΑ και δίκτυο μαστροπείας

18:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Κουμπή, η σχεδιάστρια που δίνει νέα ζωή στην ελληνική παραδοσιακή φορεσιά και την επαναφέρει πάλι στη μόδα

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας: Τι δήλωσε για την πιθανότερη αιτία οσμής αερίου στην Γκράβα - «Δύσκολη η κατάσταση» στην Κυψέλη

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Συμπαίκτες πιάστηκαν στα χέρια κατά τη διάρκεια τάιμ άουτ σε αγώνα μπάσκετ - Βίντεο

17:19ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Basket gate: «Με στοχοποίησαν για να φύγω από την ΕΟΚ», είπε ο Λιόλιος στον ανακριτή

12:22ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Διπλό χτύπημα της κακοκαιρίας στην Αττική

16:00ΕΛΛΑΔΑ

«Φτώχεια περιόδου» στην Ελλάδα: Γυναίκες παραλείπουν βασικά αγαθά για προϊόντα εμμήνου ρύσεως

14:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επιχείρηση της οικονομικής αστυνομίας στους φούρνους «Το Χωριάτικο»: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

05:37ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε την Κυριακή τα Βανουάτου

15:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιαννακόπουλος: «Το δίκαιο κι η αλήθεια είναι δυο μαχητές που δεν έχασαν ποτέ»

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Φωτιά από κεραυνό σε σοφίτα μονοκατοικίας - Κάηκε ολοσχερώς

11:26WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

16:00LIFESTYLE

Η Κλέλια Ανδριολάτου κάνει τις τελευταίες βουτιές στη θάλασσα ταξιδεύοντας με σκάφος

10:54LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη των πρωινών εκπομπών – Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα το Σάββατο

17:54TRAVEL

28η Οκτωβρίου: 5 κοντινές εξορμήσεις από την Αθήνα για φθινοπωρινή αλλαγή

14:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Pizza Fan: «Έκλεισα τα κεράσματα στη Νέα Μάκρη λόγω ελέγχων την εφορίας» - Νέες συνομιλίες - «φωτιά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ