Pizza Fan: Στην Ευελπίδων οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι – Ο υπερπολυτελής βίος του επιχειρηματία

Ξεκινά ο κύκλος των απολογιών για τα 33 στελέχη και υπαλλήλους — Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες εργαζομένων για τις απειλές και τα «πέναλτι»

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Pizza Fan: Στην Ευελπίδων οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι – Ο υπερπολυτελής βίος του επιχειρηματία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σήμερα ξεκινούν οι απολογίες των πρώτων δέκα κατηγορουμένων για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στην αλυσίδα Pizza Fan, με τον «εγκέφαλο» Κωνσταντίνο Αντάρα να απολογείται αύριο.
  • Η έρευνα αποκάλυψε ειδικό αλγόριθμο για εικονικές ακυρώσεις, εκπτώσεις και δωρεάν παραγγελίες, καθώς και μεγάλη ποσότητα μετρητών και παράνομα σπάνια ρολόγια στην κατοικία του επιχειρηματία.
  • Καταγγελίες πρώην εργαζομένων αποκαλύπτουν άθλιες συνθήκες εργασίας, αυστηρή αστυνόμευση, απειλές και εικονικές συμβάσεις με μαύρη εργασία.
  • Η υπόθεση περιλαμβάνει φοροδιαφυγή ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ και αλλοίωση αποδείξεων, ενώ ο συνήγορος υπεράσπισης κάνει λόγο για υπερβολή στις κατηγορίες.
  • Η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες συνολικά 33 κατηγορουμένων, καθιστώντας το στάδιο κρίσιμο για την εξέλιξη της υπόθεσης.
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Στο κατώφλι της Ευελπίδων οδηγούνται σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 10:00 το πρωί, οι πρώτοι δέκα κατηγορούμενοι για το εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής και τις παρανομίες στην αλυσίδα Pizza Fan, σε μια υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Η δικαστική διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο, Τρίτη, την ίδια ώρα, με την απολογία των υπολοίπων 23 κατηγορουμένων, στελεχών, υπαλλήλων και προσώπων που συνδέονται με την εταιρεία. Ανάμεσά τους δεσπόζει το πρόσωπο που φέρεται ως ο «εγκέφαλος» της υπόθεσης, ο Κωνσταντίνος Αντάρας, ο οποίος αναμένεται να περάσει την πόρτα του ανακριτή την Τρίτη.

Ο επιτυχημένος επιχειρηματίας, που έχτισε μια αυτοκρατορία στον χώρο της εστίασης, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με βαριά κακουργήματα. Η διαδρομή από τις «κερασμένες πίτσες» και τους τζίρους εκατομμυρίων οδηγήθηκε στην αποκάλυψη ενός ειδικού αλγορίθμου για εικονικές ακυρώσεις, εκπτώσεις και δωρεάν παραγγελίες. Η έρευνα των αρχών στην πολυτελή κατοικία του στην Εκάλη έφερε στο φως μια κρύπτη με μετρητά, αλλά και μια πανάκριβη συλλογή από παράνομα, σπάνια ρολόγια, μεταξύ των οποίων Patek Philippe και Rolex μεγάλης αξίας.

Ο βίος του Mr. Pizza Fan

Ο υπερπολυτελής βίος του επιχειρηματία ήταν συχνά προκλητικός, όπως καταγγέλλουν πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας, οι οποίοι μιλούν για επίδειξη πλούτου με πολυτελή σκάφη και πανάκριβα αυτοκίνητα. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία πρώην υπαλλήλου:

«Ερχόταν με κάτι αυτοκίνητα τρελά ας πούμε, με ακριβά ντυσίματα, με ύφος. Ξέραμε ότι κάνει διακοπές με σκάφη, με το ένα και με το άλλο. Η Porsche, απ’ ό,τι ξέραμε, δεν ήταν leasing, ήταν δική του, μια Porsche που ερχότανε ακριβή. O άνθρωπος φαίνεται ότι έχει χρήμα».

Άθλιες συνθήκες εργασίας στην Pizza Fan

Την ίδια στιγμή, μια καταγγελία άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου», αποκαλύπτοντας αλλοίωση αποδείξεων, απόκρυψη εσόδων και μια μαύρη τρύπα 25 εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να μην αποδόθηκαν στην εφορία. Παράλληλα με τη φοροδιαφυγή, οι αποκαλύψεις των εργαζομένων ανοίγουν ένα ακόμη μέτωπο: αυτό των άθλιων συνθηκών εργασίας και της εργασιακής εκμετάλλευσης.

Πρώην διανομέας περιγράφει τον μηχανισμό παράδοσης των παραγγελιών χωρίς παραστατικά: «Εγώ σαν διανομέας παραλάμβανα παραγγελίες από την Pizza Fan. Και υπάρχουν δύο ειδών παραγγελίες: αυτές που είναι ήδη πληρωμένες και αυτές που είναι με μετρητά. Αυτές που είναι με μετρητά συνήθως δεν είχαν απόδειξη».

Παράλληλα, οι καταγγελίες για τις εικονικές συμβάσεις και την απουσία δικαιωμάτων αποτυπώνουν μια εικόνα αυστηρής αστυνόμευσης και απειλών:

«Υπογράφεις τριήμερο τετράωρο. Έχεις όμως τη δυνατότητα να δουλέψεις και περισσότερες ώρες, οι οποίες είναι μαύρα. Εγώ ας πούμε δούλευα εξάωρα για να αυξάνεται το εισόδημά μου. Μπορούσες να δουλέψεις και οχτάωρο, το οποίο όμως δεν ήταν συνεχόμενο. Δούλευες τέσσερις ώρες το πρωί και τέσσερις ώρες το βράδυ. Διαλείμματα δώδεκα λεπτά σφύρα. Είχα εντολή από τον πρόεδρο ότι εάν αντί για δώδεκα λεπτά έκανες ένα λεπτό παραπάνω, σου μέτραγε ότι ήσουνα δεκατέσσερα λεπτά εκτός και σου έλεγε σε mail την άλλη μέρα "ή θα αφαιρούμε από τον μισθό σου ή θα κάτσεις δεκατέσσερα λεπτά στην επόμενη βάρδια". Πληρώνανε ό,τι να 'ναι. Δεν ξέραμε τι παίρναμε, πόσα πέναλτι. Δεν ξέραμε τίποτα. Βγαίναμε από εκεί και παίρναμε τα μαύρα. Τσαμπουκισμός σοβαρός. Ερχόταν μια φορά την εβδομάδα και έφευγε με μαύρες σακούλες σκουπιδιών. Σκουπίδια δεν νομίζω να ήταν. Να του λέγανε φεύγοντας "πάρε και τα σκουπίδια"; Ερχόταν και φεύγοντας έφευγε με χρήματα».

Εργαζόμενη συμπληρώνει την εικόνα για το κλίμα που επικρατούσε στην αλυσίδα: «Όλοι είχαμε, όχι φόβο, αλλά ξέραμε ότι αν ας πούμε ξυπνήσει στραβά μια μέρα δεν θα πάει πολύ καλά και για μας. Για να φτάσει κάποιος στη θέση του δεν είναι και τόσο καθαρά όλα όσα κάνει από πίσω».

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης κάνει λόγο για υπερβολή στις κατηγορίες. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τις απολογίες των 33 κατηγορουμένων να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η ανακριτική διαδικασία περνά στο πιο κρίσιμο στάδιό της.

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