Pizza Fan: Αδήλωτα έσοδα άνω των 150 εκατ. ευρώ και πιέσεις σε καταστήματα για τα «κεράσματα»

Snapshot Η οργάνωση απέφευγε την έκδοση αποδείξεων για παραγγελίες που καταχωρούνταν ως «κεράσματα», διατηρώντας τα έσοδα εκτός φορολογικής καταγραφής.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να πίεζε διαχειριστές καταστημάτων να εφαρμόζουν ομοιόμορφα την πρακτική των «κερασμάτων» σε όλο το δίκτυο.

Οι τηλεφωνικές συνομιλίες αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τον μηχανισμό απόκρυψης εσόδων και τις πιέσεις σε όσους δεν ακολουθούσαν το σύστημα.

Η αύξηση των ποσών που καταχωρούνταν ως «κεράσματα» επηρέαζε την κερδοφορία των καταστημάτων και ήταν υπό την εποπτεία του λογιστηρίου της εταιρείας στο Χαλάνδρι. Snapshot powered by AI

Ζημία που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να υπέστη το ελληνικό Δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος που ερευνάται στην υπόθεση της Pizza Fan, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας. Η οργάνωση φέρεται να απέκρυπτε συστηματικά φορολογητέα έσοδα επί τουλάχιστον μία δεκαετία, αποφεύγοντας την απόδοση φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ. Το ύψος της φορολογητέας ύλης που δεν δηλώθηκε στις αρμόδιες αρχές υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, βασικός τρόπος λειτουργίας του μηχανισμού ήταν η μη έκδοση αποδείξεων για συγκεκριμένες παραγγελίες, οι οποίες καταχωρούνταν στο σύστημα ως «κεράσματα». Με αυτόν τον τρόπο, μέρος των εσόδων φέρεται να παρέμενε εκτός επίσημης φορολογικής καταγραφής.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες παραγγελίες δεν διαγράφονταν από το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της αλυσίδας. Αντίθετα, εξακολουθούσαν να εμφανίζονται σε αυτό, επιτρέποντας στους εμπλεκομένους να έχουν εικόνα του συνολικού κύκλου εργασιών των καταστημάτων franchise και, σύμφωνα με την έρευνα, να κατανέμουν τα παράνομα κέρδη.

Παράλληλα, ο επιχειρηματίας που κατηγορείται στην υπόθεση φέρεται να ασκούσε πιέσεις σε διαχειριστές καταστημάτων που δεν αποδέχονταν την πρακτική, επιδιώκοντας την ομοιόμορφη εφαρμογή της σε ολόκληρο το δίκτυο. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι περίπου το 20% των αποδείξεων που θα έπρεπε να εκδίδονται δεν καταγραφόταν νόμιμα, ενώ την εποπτεία της σχετικής διαδικασίας φέρεται να είχε το λογιστήριο της εταιρείας στο Χαλάνδρι.

Οι συνομιλίες που καταγράφηκαν από τις αρχές

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα έχουν οι τηλεφωνικές συνομιλίες που κατέγραψαν οι αρχές, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, αποτυπώνουν πτυχές του τρόπου με τον οποίο λειτουργούσε ο επίμαχος μηχανισμός, αλλά και τις πιέσεις που φέρεται να ασκούνταν σε όσους δεν ακολουθούσαν την πρακτική των «κερασμάτων».

Η καταγραφή των καταστημάτων που δεν συμμετείχαν

Σε συνομιλία μεταξύ του κατηγορούμενου επιχειρηματία και προσώπου που φέρεται να είχε τον ρόλο του υπαρχηγού, συζητείται η ανάγκη να εντοπιστούν τα καταστήματα που δεν αξιοποιούσαν τη δυνατότητα καταχώρισης παραγγελιών ως «κερασμάτων» στις πωλήσεις take away.

Ο επιχειρηματίας ζητά να δημιουργηθεί σχετική λίστα, ώστε να γνωρίζουν ποια καταστήματα δεν ακολουθούν την πρακτική και να εξετάσουν τους λόγους. Από την πλευρά του, ο φερόμενος ως υπαρχηγός αναφέρει ότι ορισμένοι διαχειριστές διστάζουν, επειδή φοβούνται την αντίδραση του προσωπικού τους.

Στη συζήτηση γίνεται, επίσης, αναφορά σε περιπτώσεις διαχειριστών που ενδεχομένως δεν γνώριζαν πώς λειτουργούσε το σύστημα, με τον επιχειρηματία να επισημαίνει ότι ακόμη και πρόσωπο με πολυετή παρουσία στην Pizza Fan δεν είχε αντιληφθεί τη συγκεκριμένη δυνατότητα.

Η αύξηση των ποσών που δηλώνονταν ως «κεράσματα»

Σε άλλη συνομιλία, μεταξύ του κατηγορούμενου επιχειρηματία, διαχειριστή καταστημάτων και υπαλλήλου του λογιστηρίου, τίθενται επί τάπητος τα ποσά που καταγράφονταν ως κεράσματα και η μεταβολή τους από μήνα σε μήνα.

Ο διαχειριστής ενημερώνει ότι το συνολικό ποσό για τον Ιούλιο είχε ανέλθει στα 146.000 ευρώ, παρουσιάζοντας αισθητή αύξηση σε σύγκριση με τον Απρίλιο και τον Μάιο, όταν τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονταν σε 80.000 και 90.000 ευρώ. Ο επιχειρηματίας ακούει την ενημέρωση και απαντά καταφατικά.

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