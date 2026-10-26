Το σκάνδαλο στο μπάσκετ και οι πολιτικές πλάτες, η Pizza Fan και η... μπάμπουσκα Λιόλιου

Snapshot Η υπόθεση του σκανδάλου στο ελληνικόπάσκετ ερευνάται από τη Δικαιοσύνη, με ερωτήματα για τις πολιτικές «πλάτες» και την ευθύνη παραγόντων που ενδεχομένως κάλυπταν το σύστημα επί χρόνια.

Στη Νέα Δημοκρατία προωθείται έντονα η συμμετοχή γυναικών στα ψηφοδέλτια, ενώ οι ανακοινώσεις των υποψηφιοτήτων θα γίνονται σταδιακά με στόχο τον έλεγχο των εσωκομματικών ισορροπιών.

Στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται η αναζήτηση ισορροπίας μεταξύ ανανέωσης και πολιτικής ταυτότητας, με ανοιχτές συζητήσεις για τα ψηφοδέλτια και την αποτίμηση της περιόδου του πρώτου μνημονίου.

Υπάρχει εσωκομματική αναταραχή στη ΝΔ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, με διαφορετικές δημόσιες τοποθετήσεις που αποκαλύπτουν δυσκολίες συνεννόησης στο εσωτερικό του κόμματος.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί το δεύτερο ταξίδι στις ΗΠΑ μέσα σε ένα μήνα, προεδρεύοντας σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με έμφαση σε νέες τεχνολογίες και θαλάσσια ασφάλεια. Snapshot powered by AI

Το μέγα σκάνδαλο στο μπάσκετ και οι πολιτικές «πλάτες»

Η υπόθεση που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται ακόμη στην αρχή της. Οι συλλήψεις, οι κατηγορίες και όσα ήδη ερευνώνται είναι εξαιρετικά σοβαρά και, ασφαλώς, τον πρώτο και τελευταίο λόγο τον έχει η Δικαιοσύνη. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα που δεν μπορεί να μείνει εκτός κάδρου. Πώς ήταν δυνατόν να λειτουργεί ένα τέτοιο σύστημα επί χρόνια; Ποιοι γνώριζαν; Ποιοι άκουγαν; Ποιοι έβλεπαν; Ποιοι είχαν λόγο στις αποφάσεις; Και κυρίως: ποιοι είχαν τη δύναμη να προστατεύουν, να καλύπτουν ή απλώς να κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν; Γιατί ένα οργανωμένο σύστημα, εφόσον αποδειχθεί ότι υπήρχε, δεν μπορεί να γεννήθηκε χθες. Δεν στήνεται από τη μία ημέρα στην άλλη. Χρειάζεται ανθρώπους, διαδρομές, γνωριμίες, πρόσβαση και –ενδεχομένως– πλάτες. Και εδώ αρχίζει το πραγματικά ενδιαφέρον κομμάτι της υπόθεσης. Δεν αρκεί να μάθουμε ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές. Πρέπει να μάθουμε ποιο ήταν το περιβάλλον μέσα στο οποίο αισθάνονταν ασφαλείς να δρουν. Ποιοι παράγοντες είχαν πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων; Ποιοι συνομιλούσαν με θεσμικούς παράγοντες; Ποιοι είχαν επιρροή στις διοικήσεις, στις ομοσπονδίες, στις λίγκες και στους μηχανισμούς του αθλήματος; Και, εφόσον προκύψουν σχετικά στοιχεία, υπήρχαν πολιτικές διασυνδέσεις που λειτουργούσαν ως ασπίδα;

Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι μόνο «ποιοι συνελήφθησαν;».

Είναι και «ποιοι τους άφησαν να δρουν;» Ποιοι έκαναν τα στραβά μάτια όλα τα προηγούμενα χρόνια; Ποιοι δεν ρώτησαν ποτέ το αυτονόητο; Ποιοι γνώριζαν φήμες, καταγγελίες ή πληροφορίες και δεν μπήκαν στον κόπο να ψάξουν όλα αυτά τα μπουμπούκια; Και, κυρίως, με ποιων τις πλάτες ένιωθαν τόσο ισχυροί ώστε να θεωρούν ότι κανείς δεν μπορεί να τους αγγίξει; Εκεί βρίσκεται η ταμπακιέρα.

Το βαθύ λαρύγγι της Pizza Fan

Πολλά ερωτήματα εξακολουθούν να αιωρούνται γύρω από την υπόθεση της Pizza Fan και τις αποκαλύψεις για πιθανή φοροδιαφυγή. Στο παρασκήνιο, όπως μαθαίνω, αρκετοί αναζητούν το πρόσωπο που φέρεται να έδωσε την πληροφορία στις Αρχές, ανοίγοντας τον δρόμο για την έρευνα. Οι ψίθυροι μάλιστα θέλουν τον πληροφοριοδότη να είχε εμπλοκή σε άλλη ποινική υπόθεση και να επιδίωξε ευνοϊκότερη μεταχείριση, προσφέροντας στοιχεία για την υπόθεση της γνωστής αλυσίδας. Προς το παρόν, όλα αυτά παραμένουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. Το ερώτημα, πάντως, παραμένει: ποιος είναι τελικά το βαθύ λαρύγγι της Pizza Fan;

Ψηφοδέλτια ΝΔ: Άρωμα γυναίκας και το μαρτύριο της σταγόνας

Έχω αρχίσει και μπαίνω σε προεκλογικό mood και αποφάσισα να ξεκινήσω την εβδομάδα με υποψηφιότητες. Με γαλάζιες υποψηφιότητες διότι το Μέγαρο δίνει πλέον ένα έντονο άρωμα γυναίκας ρίχνοντας παράλληλα στη μάχη νεότερα πρόσωπα και υποψηφιότητες-έκπληξη. Στη λίστα ξεχωρίζουν η Αλεξάνδρα Σδούκου στην Α΄ Αθήνας, η Ειρήνη Αγαπηδάκη στον Δυτικό Τομέα, η Βίκυ Καβαλλάρη στην Ανατολική Αττική, η Έλενα Σώκου στον Έβρο, η Αργυρώ Τραγάκη στη Β΄ Πειραιώς, η Μένια Καλού στην Α΄ Θεσσαλονίκης, η Άννα Τζήκα στην Πιερία και η Έλενα Φλώρου στον Νότιο Τομέα. Στα ονόματα που ακούγονται περιλαμβάνονται ακόμη η Αφροδίτη Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Ωραιοζήλη Κουτσουπιά στην Ημαθία, η Σοφία Μαυρίδου στην Πιερία, η Μερόπη Υδραίου στην Κέρκυρα, η Πορφυλένια Κανελλοπούλου στη Μεσσηνία και η Πώλα Δαμιανού στην Α΄ Αθήνας. Κι ενώ αρχικά αναμενόταν μια μεγάλη λίστα περίπου 40 υποψηφίων μέσα στον Οκτώβριο, η στρατηγική φαίνεται να αλλάζει. Όπως πληροφορούνται οι Κομισάριοι οι ανακοινώσεις θα γίνονται σταδιακά, σε μικρές δόσεις, ενώ τα μεγάλα ονόματα θα κρατηθούν για πιο κοντά στις εκλογές. Με άλλα λόγια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει το μαρτύριο της σταγόνας, κρατώντας υποψηφίους και ανταγωνιστές σε διαρκές red alert.

Β΄ Πειραιώς: Το γαλάζιο ντέρμπι Σκουλού – Τραγάκη

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εσωκομματικές αναμετρήσεις της ΝΔ αναμένεται στη Β΄ Πειραιώς, όπου το παρασκήνιο μυρίζει ήδη εκλογικό ντέρμπι. Από τη μία πλευρά, ο γνωστός φωτογράφος Δημήτρης Σκουλός, ένα πρόσωπο με αναγνωρισιμότητα, αλλά χωρίς τον παραδοσιακό κομματικό μηχανισμό της περιοχής. Από την άλλη, η Αργυρώ Τραγάκη, κόρη του Γιάννη Τραγάκη, ο οποίος εκλέγεται στην περιοχή επί δεκαετίες, από τα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Και εδώ βρίσκεται όλη η ουσία της αναμέτρησης. Ο Σκουλός ποντάρει στην αναγνωρισιμότητα και στη δυναμική ενός νέου προσώπου, ενώ η Αργυρώ Τραγάκη έχει ως πολιτικό πλεονέκτημα ένα όνομα βαθιά συνδεδεμένο με το γαλάζιο οικοσύστημα της Β΄ Πειραιώς. Το ερώτημα είναι αν η αναγνωρισιμότητα μπορεί να κοντράρει τον οργανωμένο μηχανισμό. Με άλλα λόγια, ποιος θα επικρατήσει σε αυτό το γαλάζιο ματς: ο γνωστός φωτογράφος ή η κόρη του παλιού κοινοβουλευτικού; Η μάχη μόλις αρχίζει και το αποτέλεσμα θα έχει τη δική του σημασία για τις εσωτερικές ισορροπίες της ΝΔ στην περιοχή.

Οι «καραμπόλες» στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Γιατί καθυστερεί ο Αλέξης Τσίπρας να ανοίξει τα χαρτιά του για τα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος; Στην οδό Αμαλίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν, υπάρχει προβληματισμός για το πότε θα ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες, αλλά και διαφορετικές απόψεις για το ποια πρόσωπα πρέπει να προηγηθούν. Το ζητούμενο είναι να παρουσιαστεί ένα σχήμα ανανεωμένο, χωρίς να δίνεται η εντύπωση ότι πρόκειται απλώς για ανακύκλωση του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Στη λίστα των ονομάτων που συζητούνται βρίσκονται η Όλγα Γεροβασίλη, η Πόπη Τσαπανίδου, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Χάρης Μαμουλάκης, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Γιάννης Σαρακιώτης, ο Συμεών Κεδίκογλου, ο Βασίλης Κόκκαλης και η Κατερίνα Νοτοπούλου. Στο κάδρο βρίσκεται πλέον και η Έφη Αχτσιόγλου, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις του Νάσου Ηλιόπουλου και του Αλέξη Χαρίτση. Ορισμένοι έχουν ήδη κάνει συγκεκριμένα βήματα προς το νέο εγχείρημα, ενώ για άλλους οι συζητήσεις παραμένουν ανοιχτές. Ο Τσίπρας, πάντως, φαίνεται να προτιμά τις ανακοινώσεις σε δόσεις, κρατώντας ορισμένα ονόματα για την προεκλογική τελική ευθεία. Το ερώτημα είναι αν αυτή η καθυστέρηση αποτελεί προσεκτικό σχεδιασμό ή αν κρύβει δυσκολίες συνεννόησης. Σε κάθε περίπτωση, στην Αμαλίας το παιχνίδι των υποψηφιοτήτων έχει ήδη αρχίσει, ακόμη κι αν η επίσημη λίστα αργεί.

Βελόπουλος – ΝΔ: Οι τόνοι ανεβαίνουν, οι αποστάσεις μικραίνουν;

Ο Κυριάκος Βελόπουλος συνεχίζει να επιτίθεται με σκληρή γλώσσα στην κυβέρνηση, όμως πίσω από τις δημόσιες αντιπαραθέσεις αρχίζουν να καταγράφονται ενδιαφέρουσες συμπτώσεις. Από τη στάση απέναντι στα επεισόδια στη Γαλλία και τη ρητορική για τη μετανάστευση μέχρι την υποστήριξη του Κάθετου Διαδρόμου και την ψήφιση της τροπολογίας για την επιδότηση της βενζίνης, η Ελληνική Λύση εμφανίζεται σε ορισμένα ζητήματα πιο κοντά στις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει συμφωνία ή ότι έχει ανοίξει κάποιος δρόμος για συγκυβέρνηση. Βέβαια ο βουλευτής της Α' Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου έσπευσε να πει ότι η ΝΔ θα μπορούσε να συνεργαστεί και με Βελόπουλο και με Λατινοπούλου και με Καρυστιανού... Περιττό να σας πως ότι ο Μητσοτάκης έγινε έξαλλος με τον βουλευτή του. Υπό άλλες συνθήκες θα είχε μοιράσει πολλές κόκκινες κάρτες.

Ο Μητσοτάκης έχει έτοιμες τις κίτρινες κάρτες

Και μιας και είπα για κάρτες, με τα δόντια τον κρατάνε τον πρωθυπουργό να μην ξεκινήσει τις διαγραφές... Για να είμαι σαφής είναι έτοιμος να ρίξει κίτρινη κάρτα στον Μακάριο Λαζαρίδη, ιδιαίτερα μετά την κόντρα του με τη Νάντια Γιαννακοπούλου, στον Δημήτρη Καιρίδη που έχει «αυτονομηθεί» επί των εθνικών θεμάτων, στον Δημήτρη Καλογερόπουλο αλλά και στον Γιώργο Βλάχο ο βρίσκεται σχεδόν με το ένα πόδι εκτός ΝΔ...

Το ΠΑΣΟΚ, τα μνημόνια και ο ΓΑΠ

Η επαναφορά της συζήτησης για το πρώτο μνημόνιο δεν είναι μια απλή ιστορική αναδρομή για το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια ανοιχτή πληγή που εξακολουθεί να επηρεάζει την πολιτική του ταυτότητα. Ο πρώην υπουργός Νίκος Χριστοδουλάκης έχει υποστηρίξει ότι υπήρχε και διαφορετικός δρόμος στη διαχείριση της κρίσης του 2010, προκαλώντας τότε αντιδράσεις από στελέχη που υπερασπίστηκαν τις επιλογές της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου. Σήμερα, θα παρουσιάσει και βιβλίο επ' αυτού του θέματος το οποίο θα προλογίσει ο πρώην πρόεδρος Ευάγγελος Βενιζέλος. Η παρουσίαση θα γίνει στις 9 Νοεμβρίου και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού εκείνη την περίοδο ο Βενιζέλος είχε συγκρουστεί ανοιχτά με τον Γιώργο Παπανδρέου ενώ ο Νίκος Χριστοδουλάκης σήμερα είναι πολύ κοντά στον Ανδρουλάκη. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, η ανάγκη ανανέωσης δεν σημαίνει διαγραφή της ιστορίας αλλά ίσως αποκήρυξη της περιόδου ΓΑΠ.

Γαλάζια αναταραχή για τα εθνικά και εσωκομματικά μαχαιρώματα στον Βόρειο Τομέα

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στο γαλάζιο οικοσύστημα η εξέλιξη με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, με τις διαφορετικές δημόσιες τοποθετήσεις να αποκαλύπτουν ότι η γραμμή του Μαξίμου δεν εκφράζει απολύτως όλους. Και το πρόβλημα γίνεται πιο σύνθετο όταν οι διαφωνίες εκδηλώνονται στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας, όπου ο Παύλος Μαρινάκης και ο Δημήτρης Καιρίδης είναι συνυποψήφιοι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, απορρίπτοντας τους χαρακτηρισμούς περί «ήττας» και επιμένοντας ότι το μνημόνιο είναι παράνομο και ανυπόστατο. Ο Δημήτρης Καιρίδης, όμως, είχε ήδη μιλήσει για πολιτική ήττα και δυσάρεστη εξέλιξη, ασκώντας παράλληλα σκληρή κριτική στην ανακοίνωση του State Department. Η Ντόρα Μπακογιάννη κινήθηκε σε ηπιότερους τόνους, αναγνωρίζοντας τη δυσμενή εξέλιξη, χωρίς πάντως να υιοθετεί την εκτίμηση περί εθνικής ήττας. Και σαν να μην έφταναν αυτά, ήρθε ο Δημήτρης Καλογερόπουλος με το αμίμητο «την ήπιαμε», πριν προχωρήσει σε αναδίπλωση. Το ερώτημα είναι αν πρόκειται απλώς για διαφορετικές εκτιμήσεις ή για βαθύτερη δυσκολία συνεννόησης στο εσωτερικό της ΝΔ. Σε κάθε περίπτωση, ίσως χρειάζεται ένας νέος γύρος εσωκομματικού «μασάζ», ειδικά στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, ώστε στα εθνικά θέματα να υπάρχει κοινή γραμμή χωρίς να φιμώνονται οι εύλογες διαφωνίες.

Δεύτερο ταξίδι στις ΗΠΑ μέσα σε έναν μήνα

Από τη Νέα Υόρκη του Σεπτεμβρίου, ξανά στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο ο Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός επιστρέφει στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά για να προεδρεύσει στις 29 Οκτωβρίου σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με αντικείμενο τις νέες τεχνολογίες και τη θαλάσσια ασφάλεια. Η Ελλάδα ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου για τον Οκτώβριο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της ναυσιπλοΐας. Το ενδιαφέρον, πάντως, είναι ότι πρόκειται για το δεύτερο αμερικανικό ταξίδι του πρωθυπουργού μέσα σε περίπου έναν μήνα, καθώς τον Σεπτέμβριο είχε βρεθεί στις ΗΠΑ, με σταθμούς το Σαν Φρανσίσκο και τη Νέα Υόρκη, για επαφές με επενδυτές, τεχνολογικούς κολοσσούς και συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Δύο ταξίδια, διαφορετικές ατζέντες, με το διπλωματικό αποτύπωμα της Αθήνας να βρίσκεται στο επίκεντρο. Σήμερα ο πρωθυπουργός αναμένεται να βρεθεί στις εκδηλώσεις για τον πολιούχο της πόλης, τον Άγιο Δημήτριο, ενώ την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου θα παραστεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο του «Όχι» στη Θεσσαλονίκη.

Ψίθυροι για την Παπαδοπούλου

Ακούω διάφορα το τελευταίο διάστημα στους διπλωματικούς διαδρόμους για τη μόνιμη υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, με φόντο το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Ο λόγος; Η ίδια είχε αναλάβει τις επαφές και τις συνομιλίες με την πλευρά της Λιβύης και τώρα, σύμφωνα με όσα συζητούνται στο παρασκήνιο, διατυπώνονται ερωτήματα για τους χειρισμούς και κυρίως για το κατά πόσο υπήρξε έγκαιρη κινητοποίηση. Οι ψίθυροι, όπως μαθαίνω, δεν περιορίζονται στις εξελίξεις, αλλά αγγίζουν και τα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη των επαφών. Το ερώτημα είναι αν αυτή η συζήτηση θα μείνει στους διπλωματικούς διαδρόμους ή θα φτάσει ψηλότερα.

Έρχεται διπλό πακέτο ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο

Δεν θα σας ταλαιπωρήσω σήμερα πολύ με τα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά δεν μπορώ να μην σας πω ότι τις τελευταίες ώρες φτάνουν στα αυτιά μου πληροφορίες που αναφέρουν ότι ένα μεγάλο πακέτο κλήσεων από τις εισαγγελικές αρχές είναι έτοιμο προς αποστολή και με αποδέκτες στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο που έχουν εμπλακεί ενεργά στο σκάνδαλο. Στο μεταξύ ολοκληρώνεται η δικογραφία για το 2022 που έχει στο μενού 13 κοινοβουλευτικά στελέχη που είχαν βάλει το χέρι τους σε διάφορες παράνομες πληρωμές. Φοβάμαι βέβαια ότι με όλα αυτά μπορεί και να στενοχωρηθεί η κυρία Δήμητρα Χαλικιά που το τελευταίο διάστημα δεν την βλέπουμε να πολυεμφανίζεται καθώς το αφήγημά της όχι μόνο ξεθωριάζει αλλά μπορεί και να έχει άλλου είδους συνέπειες με κάτι καταθέσεις που έχει κάνει στην οικονομική αστυνομία. Βέβαια θα έχει στενοχωρηθεί και με την πανηγυρική αθώωση Τυχεροπούλου από την πειθαρχική ποινή που της είχαν επιβάλλει Μπαμπασίδης και Σαλάτας τους οποίους επίσης δεν βλέπω να περνούν και τόσο άνετα το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο Λιόλιος και το θαύμα της ψηφοφορίας ΖΕΥΣ

Δεν ξέρω αν το θυμάστε αλλά εγώ θυμάμαι πολύ καλά τι έγινε στις περίφημες εκλογές της ΕΟΚ όπου επικράτησε κατά κράτος ο Λιόλιος. Οι εκλογές είχαν γίνει με το περίφημο σύστημα ΖΕΥΣ του ΕΔΥΤΕ. Τότε ο Φασούλας είχε μιλήσει για προσπάθεια νόθευσης και αλλοίωσης του αποτελέσματος. Κίνησε γη και ουρανό για να πάρει τα στοιχεία αλλά έπεσε πάνω σε τείχη. Τη μια η δικαιολογία ήταν τα προσωπικά δεδομένα την άλληξ διάφορες προφάσεις και έτσι ποτέ κανένας δεν έμαθε αν ψήφισαν φαντάσματα μέσα από την ψηφοφορία του ΖΕΥΣ την οποία η κυβέρνηση τότε πουλούσε και συνεχίζει να πουλά ως κελεπούρι. Μόνο που από στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά στην πορεία του χρόνου μπορεί εύκολα κάποιος να διαπιστώσει ότι το σύστημα έμπαζε από παντού και από μια IP θα μπορούσαν να πέσουν ένα σωρό ψήφοι. Όπως επίσης υπήρχαν τρόποι αν είχες την εφορευτική δική σου να κάνεις ό,τι θέλεις και να βγάλεις ό,τι αποτέλεσμα θέλεις. Τώρα βέβαια αν κάποιος ψάξει σήμερα τα ηλεκτρονικά αρχεία μπορεί να βρει ενδιαφέροντα πράγματα αλλά δεν είμαστε και τόσο βέβαιοι ότι θα υπάρχουν. Αλήθεια στην κυβέρνηση δεν ξέρουν τίποτα για τον Λιόλιο;

Η μπάμπουσκα Λιόλιου με περιβαλλοντικές ευαισθησίες

Μένουμε στον γίγαντα (τέως πλέον) της ΕΟΚ και τις επιχειρήσεις του όπου φαίνεται ότι ήταν πρωτοπόρος. Έτσι το 2023 μας παρουσίασε μια συνεργασία με την η Coffe-Eco με περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Μας είπε ότι η εταιρία προβλέπεται ότι θα ολοκληρώσει την επεξεργασία πενήντα (50) τόνων υπολειμμάτων καφέ από τα καφεκοπτεία Coffee Island, τα οποία προορίζονται για την παραγωγή πρώτων υλών για καλλυντικά, βιοπλαστικά, βιοκαύσιμα και εδαφοβελτιωτικά υλικά. Ψάξαμε να δούμε και εμείς τι γίνεται με αυτή την Coffe-Eco και βλέπουμε περίεργα πράγματα. Βλέπουμε ότι το 2025 είχε τζίρο 216 χιλιάδες και ζημιές 350 χιλιάδες ευρώ !!! Και το 2024 είχε τζίρο 160 χιλιάδες ευρώ και ζημίες 69 χιλιάδες ευρώ. Κοινώς μια εταιρία που ιδρύθηκε το 2021 βλέπει τις ζημίες να πηγαίνουν σύννεφο. Φαίνεται όμως ότι δεν πτοούνται και έχουμε το απίθανο φαινόμενο τα ίδια κεφάλαια να εκτινάσσονται το 2025 σε 919 χιλιάδες ευρώ από 319 χιλιάδες την προηγούμενη χρονιά μετά από αύξηση κεφαλαίου 1 εκατ. ευρώ. Και το ερώτημα είναι αν αυτοί που έβαλαν τα λεφτά ποντάρουν στο θαύμα ή συμβαίνει κάτι άλλο που δεν θέλω να το σκέφτομαι. Άραγε σε ποιον ανήκει η εταιρία μετά την αύξηση κεφαλαίου; Γιατί βλέπω ότι το 2024 που ήταν ΙΚΕ μέτοχος με 27% ήταν μια άλλη ΙΚΕ που ελέγχει ο Λιόλιος η NimbusCapital IKE. Και αναρωτιέμαι πού φτάνει η μπάμπουσκα του Λιόλου.

Θα δούμε επανάληψη Folli στην Pizza Fun;

Πάμε τώρα στον άλλο καλλιτέχνη της Pizza Fun τον Αντάρα που κανένας δεν είχε καταλάβει τίποτα μέχρι να τους πιάσει το ελληνικό FBI. Και καλά οι απ' έξω μπορεί να μην καταλαβαίνουν ο ορκωτός όμως δεν μπορεί να μην είδε πειραγμένους λογαριασμούς στις οικονομικές καταστάσεις που υπέγραφε και καλά με επιφύλαξη κάνοντας παρατηρήσεις που μπορεί και να μην έχουν σημασία για μια εταιρία που δεν είναι δημόσια. Πραγματικά αναρωτιόμαστε πως μπόρεσε ο άνθρωπος να περάσει αβρόχοις ποσί τις μεταβολές που εμφάνιζε η μισθοδοσία της εταιρίας χωρίς να προσλαμβάνεται κόσμος. Δεν του πέρασε από το μυαλό ότι κάτι συμβαίνει ή ήταν σίγουρος ότι δεν θα συμβεί τίποτα με αυτό που συμβαίνει και αυτός θα εισέπραττε κανονικά την αμοιβή του; Τώρα βέβαια μπορεί να πάει να ανακαλέσει την έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων όπως έκανε και ο ορκωτός της Folli Follieπροκειμένου να γλυτώσει από τις δικαστικές περιπέτειες.

Στην Η&Μ γίνεται των… κεντρικών χρεώσεων

Μιας και ο λόγος για φορολογικά ζητήματα θυμάμαι την όχι πολύ παλιά υπόθεση της H &M της πολυεθνικής στην οποία η ΑΑΔΕ είχε ότι δεν είχε διαβιβάσει γύρω στις 200.000 αποδείξεις και τότε η εταιρία έκανε λόγο για τυπική παράβαση και πρόβλημα τεχνικής φύσης στους φορολογικούς μηχανισμούς. Και θυμήθηκα την H&M γιατί είδα ότι έκανε διανομή κερδών γύρω στα 7 εκ ευρώ παρελθουσών χρήσεων ενώ φέτος τα κέρδη όλα κι όλα ήταν 2,2 εκ ευρώ με 184 εκ ευρώ τζίρο. Όμως πως να μην έχει τόσο χαμηλή κερδοφορία όταν διαβάζω στις οικονομικές καταστάσεις ότι «Στα «έξοδα ταξιδιών, μάρκετινγκ & λοιπά» συνολικού ποσού περίπου €60 εκατ. για την τρέχουσα χρήση, συμπεριλαμβάνονται κυρίως Κόστη Διαχείρισης Η&Μ(κεντρικές χρεώσεις από τον όμιλο) ποσό περίπου € 39 εκατ.(2024€ 41 εκατ.) , μεταφορικά έξοδα με μέσα τρίτων περίπου € 7 εκατ. (2024€ 7εκατ.) έξοδα φύλαξης περίπου € 1 εκατ. (2024: € 0,97 εκατ.), κοινόχρηστα έξοδα περίπου € 0,7 εκατ. (2024:€ 0,7 εκατ.), έξοδα διαφημίσεων περίπου € 8,7 εκατ. (2024:€ 7,8 εκατ.)» Ναι καλά διαβάσατε κεντρικές χρεώσεις 39 εκ ευρώ και δεν τρέχει τίποτα που τα κέρδη φεύγουν από την Ελλάδα και πάνε βόλτα. Βάλτε επίσης ότι 70 εκ ευρώ είναι οι αγορές αγαθών από εταιρίες του ομίλου και την ίδια στιγμή οι συνολικές χρεώσεις από εταιρίες του ομίλου για υπηρεσίες δεν είναι μόνο 39 εκατ. ευρώ αλλά φτάνουν αισίως τα 50 εκατ. ευρώ!!! Κατά τα λοιπά μου κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι η εταιρία δεν έχει αναθέσει φορολογικό έλεγχο σε ελεγκτική εταιρία αλλά κανένας δεν συγκινείται από τις φορολογικές δεδομένου του προηγούμενου που υπάρχει αλλά κυρίως ότι μια εταιρία του μεγέθους της Deloitteχρεώνει κάτι λιγότερο από 23 χιλιάδες ευρώ το χρόνο για έλεγχο της H&M μιας εταιρίας δηλαδή που έχει τζίρο 184 εκατ. ευρώ και ένα σωρό καταστήματα. Κάθε απάντηση δεκτή στις απορίες μου και επανέρχομαι.

Παρασκευή κληρώνει αλλά ποιος πληρώνει;

Έμειναν μόλις πέντε ημέρες έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου που εκπνέει η η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς του 80% της ACS από την γερμανική GLS. Και έως σήμερα καμία ανακοίνωση ούτε καν ενημέρωση υπάρχει από τον όμιλο Φέσσα λες και δεν ξέρει τι θα κάνουν οι Γερμανοί με τους οποίους έκανε τη συμφωνία και θέλει να πιστέψουμε ότι του το κρατάνε κρυφό. Και εδώ μιλάμε για συμφωνία που δίνει το δικαίωμα στην GLS να εξαγοράσει το 80% των μετοχών της ACS έναντι 296 εκατομμυρίων ευρώ ενώ έχει αποκτήσει το 20% έναντι 74 εκ. ευρώ δηλαδή η αποτίμηση ήταν 370 εκ ευρώ. το μέγεθος είναι τεράστιο για την Quest αλλά επίσης ακόμα μεγαλύτερο είναι το ερώτημα πως θα αγοραστεί πίσω το 20% που έχει πουληθεί αν η ιστορία ναυαγήσει πράγμα που δεν φαίνεται απίθανο.

Κατήφορος ante portas

Πάντως το κλίμα στις χρηματιστηριακές αγορές έχει αρχίσει να βαραίνει παρά πολύ καθώς το πετρέλαιο κάνει ράλι, ο πληθωρισμός καλπάζει, οι κεντρικές τράπεζες το πηγαίνουν μέρα μέρα με τα επιτόκια και ανησυχούν ιδιαίτερα και φυσικά το κόστος δανεισμού των κρατών έχει εκτιναχθεί στα ουράνια. Ειδικά το τελευταίο έχει εξελιχθεί σε μεγάλο πρόβλημα (η Γαλλία πληρώνει πάνω από 5% στη δεκαετία και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες πάνω από 4%) και επηρεάζει και το δανεισμό των επιχειρήσεων που πλέον δυσκολεύονται πολύ να αντλήσουν με λογικά κόστη χρήματα από τις αγορές. Και όταν στερεύει το χρήμα από τις αγορές αρχίζει ο κατήφορος.

Στον… κόσμο τους

Βέβαια στην Ελλάδα ζούμε στον κόσμο μας. Εταιρίες προετοιμάζονται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο και οι ανάδοχοι στο κυνήγι των προμηθειών υπόσχονται τιμολογήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα τόσο στις δημόσιες εγγραφές για μετοχές όσο και στα ομολογιακά δάνεια. Έτσι κι αλλιώς η απληστία φαίνεται ότι έχει κυριαρχήσει στους κατά άλλα επαγγελματίες της αγοράς. Δεν ξέρω όμως τι κάνουν όταν θα έλθει η πρώτη στραβή. Πολύ φοβάμαι ότι πάλι θα φταίνε οι εταιρίες που είναι άπληστες και όχι οι ίδιοι που θέλουν ξεφορτώσουν δικά τους δάνεια που δεν τους φτάνουν εξασφαλίσεις σε ανυποψίαστους επενδυτές που δεν λαμβάνουν εξασφαλίσεις, πληρώνονται με χαμηλά κουπόνια και απλά οι ανεύθυνοι εισπράττουν τις ωραίες τους προμήθειες.

Αλλαγή σκυτάλης

Στα αυτιά μου φτάνουν πληροφορίες ότι έως την Παρασκευή ή για την ακρίβεια την Παρασκευή θα έχουμε πληροφορηθεί επισήμως την αποχώρηση του κ. Οδυσσέα Αθανασίου από το τιμόνι της LamdaDevelopment. Μάλιστα φαίνεται να έχει βρεθεί και αντικαταστάτης που σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η Eλληνοαμερικανίδα Evie Kostakis, CFO της JuliusBaer ως τον προηγούμενο Απρίλιο η οποία όμως φεύγει από το χρηματοοικονομικό όμιλο στα τέλη του έτους. Φαίνεται ότι περνάμε σε μια άλλου είδους διαχείριση στον όμιλο που δίνει έμφαση στα χρηματοοικονομικά. Πάντως σε αυτό το κλίμα ενδιαφέρον έχει και το πώς εξελίσσεται η υπόθεση ΙΟΝ που έχει βαλτώσει για σημαντικό χρονικό διάστημα.