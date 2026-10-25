28η Οκτωβρίου: Αυτός είναι ο Ίκαρος της Ομάδας «ΖΕΥΣ» που θα πετάξει με το F-16 στην παρέλαση

Ο χειριστής του F-16 αποκαλύπτει τις απαιτήσεις των αεροπορικών επιδείξεων ενόψει της στρατιωτικής παρέλασης

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

28η Οκτωβρίου: Αυτός είναι ο Ίκαρος της Ομάδας «ΖΕΥΣ» που θα πετάξει με το F-16 στην παρέλαση
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ομάδα Αεροπορικών Επείξεων «ΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπο πρωταγωνιστεί εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη με πτήσεις επίδειξης F-16 Viper.
  • Ο Επισμηναγός Χρήστος-Πάρις Χαρίτος, με εμπειρία πάνω από 1.900 ώρες πτήσης, πραγματοποιεί δοκιμαστική πτήση επίδειξης πριν την παρέλαση.
  • Η ακρίβεια, η αυστηρή εκπαίδευση και η συγκέντρωση είναι απαραίτητα για τους χειριστές, καθώς το περιθώριο λάθους στις επιδείξεις είναι μηδενικό.
  • Οι υψηλές επιταχύνσεις G απαιτούν τη χρήση ειδικής anti-G στολής για τη διατήρηση της αιμάτωσης στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια των ελιγμών.
  • Η συμμετοχή στην Ομάδα «ΖΕΥΣ» αποτελεί σημαντική αποστολή στην υπηρεσία της πατρίδας και απαιτεί χρόνια εκπαίδευσης και αφοσίωσης.
Snapshot powered by AI

Στο επίκεντρο του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας. Στο κόκπιτ του πανίσχυρου μαχητικού αεροσκάφους F-16 Viper βρίσκεται ο Επισμηναγός (Ι) Χρήστος - Πάρις Χαρίτος, ένας έμπειρος ιπτάμενος με περισσότερες από 1.900 ώρες πτήσης, εκ των οποίων οι 1.500 σε μαχητικά F-16.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη στρατιωτική παρέλαση, ο Επισμηναγός Χαρίτος εκτελεί αύριο, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, τη δοκιμαστική πτήση επίδειξης πάνω από το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, προσελκύοντας, όπως κάθε χρόνο, πλήθος κόσμου.

Το παιδικό όνειρο και η διαδρομή στους αιθέρες

Η πορεία του χειριστή της 340 Μοίρας ξεκίνησε με την εισαγωγή του στη Σχολή Ικάρων το 2006. Το 2012 τοποθετήθηκε στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα με αεροσκάφη F-16 Block 52+, εκπληρώνοντας τον διακαή του πόθο.

«Το να γίνω πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν το όνειρο από τα παιδικά μου χρόνια και είμαι πολύ ευγνώμων που το κατάφερα. Είναι ένα επάγγελμα που πρέπει να το αγαπάς πολύ για να το φέρεις εις πέρας. Έχει πολλές απαιτήσεις και πολλές ώρες δουλειάς, όταν όμως τα καταφέρεις σου δίνει πίσω πάρα πολλά πράγματα», είχε εξομολογηθεί ο ίδιος στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ, περιγράφοντας τη συμμετοχή του στην Ομάδα «ΖΕΥΣ» ως μία ακόμα αποστολή στην υπηρεσία της πατρίδας.

Ακρίβεια χιλιοστού, ακραία G και μηδενικό περιθώριο λάθους

Με την ολοκλήρωση της μεγάλης παρέλασης την Τετάρτη, το ευέλικτο μαχητικό θα εμφανιστεί στον ορίζοντα της Θεσσαλονίκης, σκίζοντας τον αέρα με τον χαρακτηριστικό, «βαρύ» ήχο του κινητήρα του. Οι κατακόρυφοι ελιγμοί, η χρήση της μέγιστης ώσης με μετάκαυση και η εικόνα του χρυσαφένιου φωτός στο ακροφύσιο συνθέτουν έναν εναέριο «χορό» που καθηλώνει το κοινό.

Ωστόσο, πίσω από την τεχνολογική υπεροχή της ιπτάμενης μηχανής βρίσκεται ο ανθρώπινος παράγοντας, σε συνθήκες όπου το περιθώριο λάθους είναι μηδενικό.

«Δεν υπάρχει χρόνος να σκεφτείς ή να κοιτάξεις κάτι που δεν πρέπει εκείνη την ώρα. Γίνεται πολύ σοβαρή εκπαίδευση και προσπαθούμε να προβάρουμε την επίδειξη στο μυαλό μας πριν την εκτελέσουμε. Την ώρα της πτήσης, εκτελείς αυτό που έχεις δοκιμάσει ξανά, επιζητώντας την ίδια ακριβώς αμεροληψία και ακρίβεια».

Παράλληλα, η σωματική καταπόνηση μέσα στο κόκπιτ είναι οριακή. Οι υψηλές επιταχύνσεις βαρύτητας (G) ενεργοποιούν την ειδική anti-G στολή του χειριστή, η οποία ρυθμίζει την πίεση στο σώμα για να διατηρείται η αιμάτωση στον εγκέφαλο. Πρόκειται για λίγα λεπτά απόλυτης συγκέντρωσης και επίγνωσης της κατάστασης, στα οποία συμπυκνώνονται χρόνια σκληρής εκπαίδευσης στους αιθέρες, αντιπροσωπεύοντας την ελληνική Πολεμική Αεροπορία εντός και εκτός συνόρων.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:13ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Στην Ευελπίδων οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι – Ο υπερπολυτελής βίος του επιχειρηματία και οι καταγγελίες «φωτιά»

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Εκλογική ήττα για τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς - Νίκη για τη Φοιτητική Λίστα

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε ο Βαγγέλης Λιόλιος: «Η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε», λέει ο δικηγόρος του

22:55LIFESTYLE

The Voice: Η Πάολα τραγούδησε Μαζωνάκη για να κερδίσει παίκτρια και έστειλε φιλί στον ουρανό

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίν Λεπέν: Επισήμως υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές - Μηδενική ανοχή στην εγκληματικότητα

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία-καταιγίδα Boelo: Ένας νεκρός στη Σκωτία από πτώση δέντρου, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

22:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Basketgate: Στη φυλακή ο Λιόλιος και ο Μαυραγάνης μετά τις απολογίες τους

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Εντοπίστηκε και διασώθηκε βάρκα με 35 αλλοδαπούς νότια της Γαύδου

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Η Γάκα αδρανοποίησε την επαγγελματική της δραστηριότητα μία ημέρα μετά τον θάνατο Μαζωνάκη

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στον Πειραιά: Νεκροί ένας 45χρονος και δύο ηλικιωμένοι 82 και 79 ετών από την πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι

22:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 2-1: Παλικαρίσια νίκη για τους Κρητικούς - Βύθισε βαθμολογικά τους Θεσσαλονικείς

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 25/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3,3 εκατ. ευρώ

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Δύο προσαράξεις σκαφών στην Αίγινα - Χωρίς τραυματισμούς

21:49ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Αυτός είναι ο Ίκαρος της Ομάδας «ΖΕΥΣ» που θα πετάξει με το F-16 στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης

21:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης - Ατρόμητος 3-1: Επέκτειναν το νικηφόρο σερί και σκαρφάλωσαν στην 4η θέση οι «Κιτρινόμαυροι»

21:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η τεχνητή νοημοσύνη στην αστυνόμευση ενδέχεται να ενισχύσει τις κοινωνικές ανισότητες

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διώροφη κατοικία στην Άρτα - Στο νοσοκομείο άνδρας με έγκαυμα

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Καραμανλή λόγω συσσώρευσης υδάτων

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 35 μετανάστες νότια του νησιού

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά: Ένας νεκρός, δύο παραμένουν εγκλωβισμένοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:13ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στον Πειραιά: Νεκροί ένας 45χρονος και δύο ηλικιωμένοι 82 και 79 ετών από την πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι

22:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Basketgate: Στη φυλακή ο Λιόλιος και ο Μαυραγάνης μετά τις απολογίες τους

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη γιορτή αύριο, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Η ιστορία του πολιούχου της Θεσσαλονίκης

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Η Γάκα αδρανοποίησε την επαγγελματική της δραστηριότητα μία ημέρα μετά τον θάνατο Μαζωνάκη

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 25/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3,3 εκατ. ευρώ

18:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ντοκουμέντο του Newsbomb.gr: Στις 30/10 δικάζεται ο Mr. Χωριάτικο Άγγελος Γιαννακόπουλος στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων - Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Καραμανλή λόγω συσσώρευσης υδάτων

20:07ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος κατά των... βιαστικών μετεωρολόγων: «Ο καιρός θα είναι πάντα ατίθασος και δυσκολοπρόβλεπτος» - Τι λέει για την επικείμενη κακοκαιρία

20:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Basketgate: Στο κάδρο τα ντέρμπι με κατάθεση φωτιά -«Ο Μαυραγάνης μιλούσε με διαιτητές πριν τα ματς»

21:49ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Αυτός είναι ο Ίκαρος της Ομάδας «ΖΕΥΣ» που θα πετάξει με το F-16 στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρούν όσοι τρώνε χουρμάδες αντί για γλυκά: Οφέλη, μερίδες και τι να προσέξετε

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά: Ένας νεκρός, δύο παραμένουν εγκλωβισμένοι

19:27LIFESTYLE

Συγκλονίζει η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη: «Είναι αργά πια έχασα τον λεβέντη μου»

18:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Κουμπή, η σχεδιάστρια που δίνει νέα ζωή στην ελληνική παραδοσιακή φορεσιά και την επαναφέρει πάλι στη μόδα

20:35ΚΑΙΡΟΣ

Ισχυρή καταιγίδα πλήττει αυτή την ώρα την Αττική - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

16:00ΕΛΛΑΔΑ

«Φτώχεια περιόδου» στην Ελλάδα: Γυναίκες παραλείπουν βασικά αγαθά για προϊόντα εμμήνου ρύσεως

17:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EOK: Ελιγμός-ντροπή από την ομάδα του Λιόλιου -Εξέλεξε πρόεδρο τον Παπανικολάου

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε ο Βαγγέλης Λιόλιος: «Η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε», λέει ο δικηγόρος του

22:55LIFESTYLE

The Voice: Η Πάολα τραγούδησε Μαζωνάκη για να κερδίσει παίκτρια και έστειλε φιλί στον ουρανό

11:26WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ