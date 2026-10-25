28η Οκτωβρίου: Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων και της μαθητικής παρέλασης στην Αθήνα

Snapshot Η Εθνική Επέτειος 28ης Οκτωβρίου 1940 θα εορταστεί με γενικό σημαιοστολισμό και φωταγώγηση στρατιωτικών μονάδων και πλοίων από τις 25 έως τις 28 Οκτωβρίου 2026.

Στην Αθήνα, την 27η Οκτωβρίου 2026, θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από φορείς που τιμούν την Επέτειο.

Στις 28 Οκτωβρίου 2026 θα πραγματοποιηθούν χαιρετιστήριες βολές, επίσημη έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη και δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών.

Η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα θα ξεκινήσει στις 11:00 της 28ης Οκτωβρίου 2026 μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, με τη συμμετοχή μαθητών, προσκόπων, οδηγών και Ατόμων με Αναπηρία.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα παραστεί στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2026 στην Αθήνα. Snapshot powered by AI

Στο πλαίσιο εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις σε όλη την επικράτεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, οι εορταστικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν γενικό σημαιοστολισμό όλων των μονάδων, των στρατιωτικών καταστημάτων καθώς και των πολεμικών πλοίων, από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 από τις 08:00 μέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2026 και στη Θεσσαλονίκη από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 από τις 08:00.

Επιπλέον, περιλαμβάνουν φωταγώγηση των μονάδων, των στρατιωτικών καταστημάτων και των πολεμικών πλοίων κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και της 28ης Οκτωβρίου 2026, ενώ για την πόλη της Θεσσαλονίκης από το βράδυ της 25ης Οκτωβρίου 2026.

Σε ό,τι αφορά την παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, στην Αθήνα την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026 στις 10:15 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από ομοσπονδίες, σωματεία και φορείς που επιθυμούν να τιμήσουν την Επέτειο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, για την 28η Οκτωβρίου 2026 θα λάβουν χώρα χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και Εωθινός από τις μουσικές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στις 06:47, επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης στις 08:00, τέλεση δοξολογίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδας, κ. Ιερώνυμου Β΄, στις 10:00.

Ακολούθως στις 10:40 θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από διάφορες Αρχές και, τέλος, στις 11:00 θα ξεκινήσει η παρέλαση αντιπροσωπευτικών τμημάτων μαθητών και μαθητριών των σχολείων της Αθήνας, προσκόπων, οδηγών και Ατόμων με Αναπηρία, έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.