28η Οκτωβρίου: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας σε όλη τη χώρα - Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί

Ενισχυμένη αστυνομική παρουσία σε εθνικές οδούς, εισόδους και εξόδους πόλεων, λιμάνια και αεροδρόμια, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων - Πότε ισχύουν οι περιορισμοί για τα φορτηγά

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

28η Οκτωβρίου: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας σε όλη τη χώρα - Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ελληνική Αστυνομία ενισχύει την παρουσία της σε οδικά δίκτυα, πόλεις, λιμάνια και αεροδρόμια από 27 έως 28 Οκτωβρίου για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων.
  • Θα γίνονται εντατικοί έλεγχοι για παραβάσεις όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ, χρήση κινητού και μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους.
  • Ισχύουν περιορισμοί κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων τις ημέρες της εθνικής επετείου, με ενημέρωση των οδηγών για τις ώρες και τα τμήματα απαγόρευσης.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. συστήνει στους οδηγούς να ελέγξουν τα οχήματά τους, να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να οδηγούν υπεύθυνα, αποφεύγοντας την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή με απόσπαση προσοχής.
  • Οι έλεγχοι θα περιλαμβάνουν και την κατάσταση των οχημάτων, τη χρήση παιδικών καθισμάτων και την ύπαρξη άδειας οδήγησης.
Snapshot powered by AI

Αυξημένα μέτρα για την οδική ασφάλεια σε όλη τη χώρα θέτει σε εφαρμογή η Ελληνική Αστυνομία ενόψει της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Από την Τρίτη 27 έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, οι υπηρεσίες της Τροχαίας θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, με στόχο να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των πολιτών και να περιορίσουν τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, θα υπάρχει ενισχυμένη παρουσία αστυνομικών σε όλο το οδικό δίκτυο, με ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία όπου καταγράφονται συχνά τροχαία ατυχήματα, αλλά και στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων πόλεων, όπου αναμένεται αυξημένη κίνηση.

Πού θα επικεντρωθούν οι έλεγχοι

Η Τροχαία θα προσαρμόζει τη δράση της ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες κάθε περιοχής. Αυξημένα μέτρα θα εφαρμοστούν επίσης μέσα στις πόλεις, καθώς και σε αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμούς, όπου αναμένεται να συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός ταξιδιωτών.

Παράλληλα, θα πραγματοποιούνται εντατικοί έλεγχοι για παραβάσεις που συνδέονται με σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Στο επίκεντρο θα βρίσκονται η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, οι επικίνδυνες προσπεράσεις και η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Οι αστυνομικοί θα ελέγχουν ακόμη αν οι οδηγοί και οι επιβάτες φορούν ζώνες ασφαλείας και κράνη, αν τα παιδιά μεταφέρονται με τα κατάλληλα καθίσματα, καθώς και αν οι οδηγοί διαθέτουν άδεια οδήγησης. Έλεγχοι θα γίνονται και για την κατάσταση των οχημάτων, μεταξύ άλλων για φθαρμένα ελαστικά και για την έγκαιρη διενέργεια τεχνικού ελέγχου.

Για την εφαρμογή των μέτρων θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το απαραίτητο προσωπικό και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Παράλληλα, θα υπάρχει συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι πολίτες θα ενημερώνονται για τυχόν κυκλοφοριακά προβλήματα.

Τι ισχύει για τα φορτηγά

Κατά την εορταστική περίοδο θα ισχύσουν και περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη απόφαση για την Τρίτη 27 και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Οι οδηγοί των συγκεκριμένων οχημάτων θα πρέπει να ενημερωθούν για τις ώρες και τα τμήματα του οδικού δικτύου στα οποία εφαρμόζονται οι απαγορεύσεις, πριν προγραμματίσουν τη διαδρομή τους.

Οι συμβουλές της ΕΛ.ΑΣ. προς τους οδηγούς

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί όσους πρόκειται να ταξιδέψουν να ελέγξουν το όχημά τους πριν από την αναχώρηση και να ενημερωθούν για την κατάσταση των δρόμων και τις καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, υπενθυμίζει στους οδηγούς να τηρούν τα όρια ταχύτητας, να ακολουθούν τις πινακίδες και τις οδηγίες των τροχονόμων και να μην πιάνουν το τιμόνι εάν έχουν καταναλώσει αλκοόλ.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στη χρήση κινητών τηλεφώνων, τα οποία δεν πρέπει να αποσπούν την προσοχή κατά την οδήγηση. Η ζώνη ασφαλείας και το κράνος είναι απαραίτητα, ενώ τα παιδιά πρέπει να μεταφέρονται στα κατάλληλα παιδικά καθίσματα.

Η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει, τέλος, ότι οι οδηγοί δεν πρέπει να υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους και καλεί όλους να οδηγούν υπεύθυνα, με σεβασμό στους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου, ώστε οι μετακινήσεις για την 28η Οκτωβρίου να πραγματοποιηθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:03ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας σε όλη τη χώρα - Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί

12:59ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Με τη συμφωνία όλης της Ορθόδοξης Εκκλησίας οι υπογραφές για τη Μονή Σινά

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται η κρίση στην Αλβανία: 10.000 πολίτες αναμένονται σήμερα στο συλλαλητήριο

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας σε Πατριάρχη Ιεροσολύμων: Αταλάντευτη η καταδίκη της τρομοκρατίας μετά την επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Ιορδανία

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Είπαν στους γονείς ότι το μωρό τους πέθανε: Πέντε ώρες αργότερα το βρήκαν να αναπνέει στο νεκροτομείο

12:32ΚΟΣΜΟΣ

«Δυο εξωγήινοι σκοτώθηκαν στο Ρόσγουελ»: Νέα αρχεία από το Πεντάγωνο αποκαλύπτουν τι έγινε το 1947 - Το μυστικό του «Κτιρίου 84»

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Μαρκόπουλο: Νεκρός 43χρονος οδηγός μετά από πρόσκρουση σε μάντρα

12:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Pizza Fan: «Να φυλάς τον κ... σου από όλες τις πάντες» – Οι διάλογοι για τα «κεράσματα» και τα 40 ευρώ - Τι αποκαλύπτουν οι συνομιλίες που φέρνει στο φως το Newsbomb.gr

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Τόμας Μαρκλ: Φωτογραφία με κορίτσι που μοιάζει ανήλικο στο υλικό που παραδόθηκε στην Αστυνομία - Νέες σοβαρές καταγγελίες για τον πατέρα της Μέγκαν

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε κτίριο στους Αμπελόκηπους - Διακοπή κυκλοφορίας

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Ο Εγκέλαδος δεν είπε την τελευταία του λέξη: Έως και τρεις σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ μέχρι το τέλος του 2026 λέει ο Παπαδόπουλος

11:55ΚΑΙΡΟΣ

Πολική δίνη: Ανατροπή στις αρχές Νοεμβρίου – Το σενάριο που μπορεί να αλλάξει τον καιρό στην Ελλάδα

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 74χρονος μετά από παράσυρση 46χρονου στην περιοχή του λιμανιού

11:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

FIBA: Στο μικροσκόπιο Παπαπέτρου και Λιόλιος - Τα πρόστιμα-μαμούθ και ο κίνδυνος αποκλεισμού

11:43LIFESTYLE

Απίστευτο σκηνικό σε συναυλία: Τραγουδίστρια χαστούκισε στο χέρι την αδελφή της μπροστά στο κοινό

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή τροχόσπιτου στην Αθηνών - Λαμίας: Σώα οικογένεια με ένα 10χρονο παιδί - Δείτε βίντεο

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 19χρονος χτύπησε συνομήλικο του στο κεφάλι με ξύλο και άρπαξε 3.000 ευρώ

11:25ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Οι 49 κατηγορίες για τον Λιόλιο, τα στημένα παιχνίδια, τα €931.000 στα σπίτια των διαιτητών, η χειραγώγηση σχολικών αγώνων και η εγκληματική ομάδα των 6

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Απόψε γυρνάμε τα ρολόγια πίσω - Κερδίζουμε μία ώρα ύπνου

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος ξυλοδαρμός στη Θήβα: 59χρονος χτύπησε 54χρονη με ξύλο στο κεφάλι - Την άφησε αιμόφυρτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:55ΚΑΙΡΟΣ

Πολική δίνη: Ανατροπή στις αρχές Νοεμβρίου – Το σενάριο που μπορεί να αλλάξει τον καιρό στην Ελλάδα

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Έχουν δυσκολέψει τα παιδικά πάρτι: Μητέρα των Βορείων Προαστίων ζητά dress code, λίστα δώρων και συγχρονισμό στο τραγούδι

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός αναλυτής για τουρκολιβυκό: Τα μοιραία λάθη ΗΠΑ και Ευρωπαίων και η απειλή των ισλαμιστών

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε κτίριο στους Αμπελόκηπους - Διακοπή κυκλοφορίας

19:15ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου – Πώς θα εξελιχθούν οι πρώτες μέρες του Νοεμβρίου με βάση τα GFS και ECMWF

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Στο νοσοκομείο ο αντιδήμαρχος Πειραιά Βοϊδονικόλας που αυτοτραυματίστηκε με πιστόλι

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Ο Εγκέλαδος δεν είπε την τελευταία του λέξη: Έως και τρεις σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ μέχρι το τέλος του 2026 λέει ο Παπαδόπουλος

07:55LIFESTYLE

Από μικρά κανάλια στην κορυφή της ελληνικής TV – Τηλεαστέρες στα πρώτα τους βήματα

15:32LIFESTYLE

«Studio στις 3» και «Στούντιο 4»: Η τηλεθέαση των δύο εκπομπών

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή τροχόσπιτου στην Αθηνών - Λαμίας: Σώα οικογένεια με ένα 10χρονο παιδί - Δείτε βίντεο

12:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Pizza Fan: «Να φυλάς τον κ... σου από όλες τις πάντες» – Οι διάλογοι για τα «κεράσματα» και τα 40 ευρώ - Τι αποκαλύπτουν οι συνομιλίες που φέρνει στο φως το Newsbomb.gr

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Ο δημοσιογράφος Σπύρος Καβαλιεράτος από το στενό κύκλο Λιόλιου εκτός Sport24

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Μαρκόπουλο: Νεκρός 43χρονος οδηγός μετά από πρόσκρουση σε μάντρα

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Ιορδανία: Επτά νεκροί από ένοπλη επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στο Καράκ - Παγκόσμιος αποτροπιασμός

12:32ΚΟΣΜΟΣ

«Δυο εξωγήινοι σκοτώθηκαν στο Ρόσγουελ»: Νέα αρχεία από το Πεντάγωνο αποκαλύπτουν τι έγινε το 1947 - Το μυστικό του «Κτιρίου 84»

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό με βροχές και πτώση θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου

09:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Διεθνές ρεζιλίκι: «Στην Ελλάδα είμαστε όλοι αδέλφια» - Η καταγγελία για τη δωροδοκία των 10.000 ευρώ στον τελικό του Eurocup του 2021

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννακόπουλος για το Baskegate: «Τα χρήματα που βρέθηκαν ψηλά στη ντουλάπα ποιανού είναι;»

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος ξυλοδαρμός στη Θήβα: 59χρονος χτύπησε 54χρονη με ξύλο στο κεφάλι - Την άφησε αιμόφυρτη

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Είπαν στους γονείς ότι το μωρό τους πέθανε: Πέντε ώρες αργότερα το βρήκαν να αναπνέει στο νεκροτομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ