28η Οκτωβρίου: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας σε όλη τη χώρα - Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί

Snapshot Η Ελληνική Αστυνομία ενισχύει την παρουσία της σε οδικά δίκτυα, πόλεις, λιμάνια και αεροδρόμια από 27 έως 28 Οκτωβρίου για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων.

Θα γίνονται εντατικοί έλεγχοι για παραβάσεις όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ, χρήση κινητού και μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους.

Ισχύουν περιορισμοί κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων τις ημέρες της εθνικής επετείου, με ενημέρωση των οδηγών για τις ώρες και τα τμήματα απαγόρευσης.

Η ΕΛ.ΑΣ. συστήνει στους οδηγούς να ελέγξουν τα οχήματά τους, να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να οδηγούν υπεύθυνα, αποφεύγοντας την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή με απόσπαση προσοχής.

Οι έλεγχοι θα περιλαμβάνουν και την κατάσταση των οχημάτων, τη χρήση παιδικών καθισμάτων και την ύπαρξη άδειας οδήγησης. Snapshot powered by AI

Αυξημένα μέτρα για την οδική ασφάλεια σε όλη τη χώρα θέτει σε εφαρμογή η Ελληνική Αστυνομία ενόψει της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Από την Τρίτη 27 έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, οι υπηρεσίες της Τροχαίας θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, με στόχο να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των πολιτών και να περιορίσουν τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, θα υπάρχει ενισχυμένη παρουσία αστυνομικών σε όλο το οδικό δίκτυο, με ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία όπου καταγράφονται συχνά τροχαία ατυχήματα, αλλά και στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων πόλεων, όπου αναμένεται αυξημένη κίνηση.

Πού θα επικεντρωθούν οι έλεγχοι

Η Τροχαία θα προσαρμόζει τη δράση της ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες κάθε περιοχής. Αυξημένα μέτρα θα εφαρμοστούν επίσης μέσα στις πόλεις, καθώς και σε αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμούς, όπου αναμένεται να συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός ταξιδιωτών.

Παράλληλα, θα πραγματοποιούνται εντατικοί έλεγχοι για παραβάσεις που συνδέονται με σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Στο επίκεντρο θα βρίσκονται η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, οι επικίνδυνες προσπεράσεις και η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Οι αστυνομικοί θα ελέγχουν ακόμη αν οι οδηγοί και οι επιβάτες φορούν ζώνες ασφαλείας και κράνη, αν τα παιδιά μεταφέρονται με τα κατάλληλα καθίσματα, καθώς και αν οι οδηγοί διαθέτουν άδεια οδήγησης. Έλεγχοι θα γίνονται και για την κατάσταση των οχημάτων, μεταξύ άλλων για φθαρμένα ελαστικά και για την έγκαιρη διενέργεια τεχνικού ελέγχου.

Για την εφαρμογή των μέτρων θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το απαραίτητο προσωπικό και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Παράλληλα, θα υπάρχει συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι πολίτες θα ενημερώνονται για τυχόν κυκλοφοριακά προβλήματα.

Τι ισχύει για τα φορτηγά

Κατά την εορταστική περίοδο θα ισχύσουν και περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη απόφαση για την Τρίτη 27 και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Οι οδηγοί των συγκεκριμένων οχημάτων θα πρέπει να ενημερωθούν για τις ώρες και τα τμήματα του οδικού δικτύου στα οποία εφαρμόζονται οι απαγορεύσεις, πριν προγραμματίσουν τη διαδρομή τους.

Οι συμβουλές της ΕΛ.ΑΣ. προς τους οδηγούς

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί όσους πρόκειται να ταξιδέψουν να ελέγξουν το όχημά τους πριν από την αναχώρηση και να ενημερωθούν για την κατάσταση των δρόμων και τις καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, υπενθυμίζει στους οδηγούς να τηρούν τα όρια ταχύτητας, να ακολουθούν τις πινακίδες και τις οδηγίες των τροχονόμων και να μην πιάνουν το τιμόνι εάν έχουν καταναλώσει αλκοόλ.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στη χρήση κινητών τηλεφώνων, τα οποία δεν πρέπει να αποσπούν την προσοχή κατά την οδήγηση. Η ζώνη ασφαλείας και το κράνος είναι απαραίτητα, ενώ τα παιδιά πρέπει να μεταφέρονται στα κατάλληλα παιδικά καθίσματα.

Η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει, τέλος, ότι οι οδηγοί δεν πρέπει να υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους και καλεί όλους να οδηγούν υπεύθυνα, με σεβασμό στους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου, ώστε οι μετακινήσεις για την 28η Οκτωβρίου να πραγματοποιηθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.