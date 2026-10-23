«Κλείδωσε» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου – Πώς θα εξελιχθούν οι πρώτες μέρες του Νοεμβρίου

Snapshot Από 24 έως 29 Οκτωβρίου οι θερμοκρασίες θα είναι κοντά ή ελαφρώς χαμηλότερες από τις μέσες κλιματικές τιμές με επιδείνωση του καιρού στη νότια και νοτιοανατολική Ελλάδα λόγω ρηχών χαμηλών πιέσεων.

Τοπικά έντονα φαινόμενα αναμένονται στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και τη Δωδεκάνησο, ενώ στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ο καιρός θα είναι γενικά καλός.

Η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί υπό καλές καιρικές συνθήκες.

Από τις αρχές Νοεμβρίου προβλέπεται περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας σε επίπεδα κάτω από τα μέσα κλιματικά, με αυξημένη πιθανότητα έντονου καιρικού φαινομένου το πρώτο πενθήμερο του μήνα.

Αναμένονται γενικευμένες χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας πάνω από τα 1400-1500 μέτρα. Snapshot powered by AI

Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τον καιρό των επομένων ημερών με την προοπτική και της 28ης Οκτωβρίου.

Ο Δημήτρης Καμπόλης, Φυσικός, κατεύθυνσης Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας, MSc - Περιβαλλοντικών Σπουδών και Κλιματικής Αλλαγής ανέλυσε τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκειμένου να αποτυπώσει τις προβλέψεις για τον καιρό των επομένων ημερών μέχρι και τις αρχές Νομεβρίου.

Αναλυτικά στο μεσοπρόθεσμο Δελτίο Καιρού που εξέδωσε και δημοσιεύεται στο youweather.com αναφέρονται τα εξής:

Βάσει GFS & ECMWF Ensembles & YouWeather model (23/10/2026)

Το διάστημα 24 Οκτωβρίου έως 7 Νοεμβρίου 2026 χαρακτηρίζεται από:

Θερμοκρασία σε επίπεδα κοντά ή ελαφρώς χαμηλότερα από τις μέσες κλιματικές τιμές το διάστημα 24 έως 29 Οκτωβρίου - Ρηχές χαμηλές πιέσεις στην ευρύτερη περιοχή του νότιου Ιονίου θα επιδεινώσουν τον καιρό στο μεγαλύτερο τμήμα της νότιας και νοτιοανατολικής ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρα. Τοπικά έντονα φαινόμενα στην νότια Πελοπόννησο καθώς και σε τμήματα των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου. Καλές γενικά καιρικές συνθήκες στα δυτικά και βόρεια (με καλές καιρικές συνθήκες θα πραγματοποιηθεί η στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη) Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας στην συνέχεια και σε χαμηλότερα έως πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τις μέσες κλιματικές τιμές (To ECMWF δίνει ψυχρότερο σενάριο από το GFS) - αυξημένη πιθανότητα για έντονο καιρικό γεγονός το 1ο πενθήμερο του Νοεμβρίου. Γενικευμένες χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας με υψόμετρο >1400-1500μ.

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