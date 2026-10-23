Καιρός: Δυσάρεστα νέα από ECMWF και GEFS για τη νέα εβδομάδα - Η ανάλυση Κολυδά

Snapshot Από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου αναμένεται μεταβολή του καιρού με επέκταση των βροχοπτώσεων σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Το πρώτο κύμα βροχοπτώσεων θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική Ελλάδα και θα επεκταθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, με πιθανότητα εντονότερων βροχών στα νότια.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή πτώση προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, χωρίς απότομες μεταβολές.

Στην Αθήνα η μέγιστη θερμοκρασία θα μειωθεί από 23-24 σε περίπου 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 22-23 σε 17-18 βαθμούς.

Οι προβλέψεις βασίζονται στα δεδομένα των ευρωπαϊκών και αμερικανικών μοντέλων ECMWF και GEFS, που δείχνουν αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία με αυξημένες βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας. Snapshot powered by AI

Μεταβολή του καιρού αναμένεται από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, με τις βροχοπτώσεις να επεκτείνονται σταδιακά σε περισσότερες περιοχές της χώρας και τη θερμοκρασία να παρουσιάζει πτώση προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Το πρώτο κύμα βροχοπτώσεων αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τη δυτική Ελλάδα την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές. Μάλιστα, οι βροχές ενδέχεται να είναι εντονότερες στα νότια τμήματα της χώρας, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα ακολουθήσει σταδιακά πτωτική πορεία, χωρίς απότομες μεταβολές, με την υποχώρηση του υδραργύρου να γίνεται περισσότερο αισθητή προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Ειδικότερα, στην Αθήνα, οι μέγιστες θερμοκρασίες, από τα επίπεδα των 23-24 βαθμών Κελσίου, αναμένεται να υποχωρήσουν κοντά στους 18 βαθμούς. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη, από τους 22-23 βαθμούς Κελσίου, ο υδράργυρος αναμένεται να κινηθεί προς τους 17-18 βαθμούς στο τέλος του δεκαημέρου.

Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στη δεκαήμερη προγνωστική τάση για τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, μέσα από τα συστήματα πολλαπλών προγνώσεων (ensembles) των ευρωπαϊκών και αμερικανικών προγνωστικών μοντέλων ECMWF και GEFS. Τα δεδομένα δείχνουν αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, με αυξημένες πιθανότητες για πιο εκτεταμένες βροχοπτώσεις και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.

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