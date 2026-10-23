Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχεται επικίνδυνη 48ωρη κακοκαιρία με πολλές καταιγίδες

Snapshot Από το μεσημέρι της Κυριακής ξεκινά επικίνδυνη 48ωρη κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας, που θα κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει αρχικά τα δυτικά τμήματα της χώρας και θα επεκταθεί στα κεντρικά, ανατολικά και νότια, με πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων.

Περιοχές όπως η Αττική, η Εύβοια, η νότια Θεσσαλία, η Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα δεχτούν τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα.

Την 28η Οκτωβρίου η κακοκαιρία θα εξασθενίσει και θα περιοριστεί στα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα, με τη βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη να μένουν σχεδόν ανεπηρέαστες.

Απαιτείται προετοιμασία για την αντιμετώπιση των έντονων φαινομένων στις πιο επιβαρυμένες περιοχές. Snapshot powered by AI

Έντονη επιδείνωση του καιρού αναμένεται στη χώρα μας από το μεσημέρι της Κυριακής, με βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι πιο κρίσιμες ημέρες του καιρικού φαινομένου θα είναι η Δευτέρα και η Τρίτη, όταν τα έντονα φαινόμενα θα κορυφωθούν.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας, που θα επηρεάσει αρχικά τα δυτικά τμήματα της χώρας, θα φέρει μαζί του ψυχρότερες αέριες μάζες, οδηγώντας τις θερμοκρασίες σε επίπεδα πιο συμβατά με την εποχή. Από το μεσημέρι της Κυριακής, βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες θα ξεκινήσουν στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, τα φαινόμενα θα επεκταθούν νοτιότερα και ανατολικότερα, φτάνοντας στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στην κεντρική και ανατολική Στερεά. Το βράδυ, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν επίσης περιοχές της Πελοποννήσου και θα κινηθούν ελαφρώς ανατολικότερα.

Οι δύο επόμενες ημέρες θα παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη ένταση στα καιρικά φαινόμενα. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα επικεντρωθούν στα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Περιοχές όπως η κεντρική και ανατολική Στερεά, η Αττική, η Εύβοια, η νότια Θεσσαλία, η Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το ανατολικό Αιγαίο θα βρεθούν υπό την επίδραση αυτής της κακοκαιρίας, που ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, μεταξύ αυτών και πλημμυρικά φαινόμενα.

Την ημέρα της εθνικής εορτής, το κύμα κακοκαιρίας θα περιοριστεί κυρίως στα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα, ενώ θα παρουσιάσει σημαντική εξασθένηση. Ως αποτέλεσμα, η βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα η περιοχή της Θεσσαλονίκης αναμένεται να παραμείνουν σχεδόν ανεπηρέαστες την 28η Οκτωβρίου.

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