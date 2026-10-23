Καιρός: Με τοπικές βροχές και μέχρι 26 βαθμούς η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Snapshot Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, Θράκη και βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές σε διάφορες περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 20 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Τη Δευτέρα αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας εκτός Μακεδονίας και Θράκης, με πιθανές ισχυρές καταιγίδες στα νότια και τα νησιά του Αιγαίου.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων μέσω των δελτίων της ΕΜΥ και της ιστοσελίδας της. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Παρασκευή, στην κεντρική τις πρώτες ώρες και έως το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, με πιθανόν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 στρεφόμενοι σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση και στο νότιο Αιγαίο δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 με 23, στα υπόλοιπα 24 με 25, κατά τόπους στη νότια χώρα τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 12 – 21°C

Ανατολική Μακεδονία: 13 – 23°C

Κεντρική Μακεδονία: 13 – 22°C

Δυτική Μακεδονία: 8 – 20°C

Ήπειρος: 10 – 21°C

Θεσσαλία: 11 – 23°C

Νησιά Ιονίου: 16 – 24°C

Δυτική Στερεά: 13 – 24°C

Δυτική Πελοπόννησος: 15 – 25°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 15 – 26°C

Κυκλάδες: 18 – 24°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 13 – 25°C

Κρήτη: 15 – 24°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 16 – 24°C

Δωδεκάνησα: 19 – 26°C

Αττική: 15 – 25°C

Θεσσαλονίκη: 13 – 22°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, βαθμιαία την Κρήτη και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τοπικά τους 20 με 22, στην Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους αρχικά στο Ιόνιο, βαθμιαία στα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και κατά τόπους στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης). Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου όπου πιθανώς κατά τόπους να είναι ισχυρές. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο ανατολικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

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