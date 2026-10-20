Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό στην Ελλάδα στο τέλος της εβδομάδας - Τι δείχνουν GFS, ECMWF και ICON-EU

Snapshot Οι επόμενες ημέρες στην Ελλάδα θα έχουν ήπιες καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες γύρω στους 20-23 βαθ Κελσίου

Προς το τέλος της εβδομάδας προβλέπεται αύξηση των νεφώσεων και πιθανότητα βροχοπτώσεων που θα αξιολογηθεί εκ νέου.

Από Τρίτη έως Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις και σταθερές θερμοκρασίες χωρίς σημαντικές μεταβολές.

Την Παρασκευή οι νεφώσεις θα αυξηθούν κατά διαστήματα, ενώ η εξέλιξη του καιρού θα εξαρτηθεί από την κίνηση των βαρομετρικών συστημάτων στη Μεσόγειο.

Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αναμένονται κυρίως αίθριες και ήπιες καιρικές συνθήκες με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασίες κοντά στους 22-23 βαθμούς. Snapshot powered by AI

Με ήπιες καιρικές συνθήκες, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασίες κοντά στους 20-23 βαθμούς Κελσίου θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται αύξηση των νεφώσεων, ενώ υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης βροχοπτώσεων.

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, η ηλιοφάνεια θα διατηρηθεί στις περισσότερες περιοχές. Κατά τόπους θα αναπτυχθούν νεφώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά, χωρίς να διαφαίνεται γενικευμένη μεταβολή του καιρού. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα, με τις ελάχιστες τιμές να είναι χαμηλότερες νωρίς το πρωί.

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, αναμένεται εναλλαγή ηλιοφάνειας και νεφώσεων, ενώ στις περισσότερες περιοχές οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν ήπιες. Η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στα επίπεδα των προηγούμενων ημερών, χωρίς να προκύπτει προς το παρόν σαφής ένδειξη για αξιόλογη ψυχρή εισβολή.

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, οι νεφώσεις θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες, αλλά θα υπάρχουν και διαστήματα ηλιοφάνειας. Η εξέλιξη του καιρού θα εξαρτηθεί από την κίνηση των βαρομετρικών συστημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Τι δείχνουν τα GFS, ECMWF και ICON-EU

Για τις επόμενες ημέρες, η γενική εικόνα που προκύπτει από τις διαθέσιμες προγνώσεις είναι η διατήρηση σχετικά ήπιων συνθηκών, με ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις. Η πιθανότητα μεταβολής προς το Σαββατοκύριακο είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Στην Αθήνα, ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση αίθριος έως την Πέμπτη, με λίγες νεφώσεις και μέγιστες θερμοκρασίες γύρω στους 22-23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης διαστήματα ηλιοφάνειας, με παροδικές νεφώσεις και θερμοκρασίες που θα κυμανθούν σε σχετικά ήπια επίπεδα για την εποχή.

Στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές, οι πρωινές ώρες θα είναι πιο ψυχρές, ενώ στα ορεινά η θερμοκρασία θα διατηρηθεί χαμηλότερη. Στα νησιά, οι καιρικές συνθήκες θα εξαρτηθούν περισσότερο από την ένταση και τη διεύθυνση των ανέμων, καθώς και από την παρουσία νεφώσεων στο Αιγαίο και το Ιόνιο.

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