Ηλιόλουστος ο καιρός της Τρίτης – Νέα άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Τρίτη σε όλη σχεδόν τη χώρα. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Newsroom

Ηλιόλουστος ο καιρός της Τρίτης – Νέα άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία
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  • Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας έως 25°C στα Δωδεκάνησα.
  • Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα βορειοδυτικά και τα νησιά του Ιονίου, ενώ σε άλλες περιοχές θα υπάρχουν αραιές έως πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις.
  • Την Πέμπτη θα υπάρξουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.
  • Την Παρασκευή προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά, με πτώση της θερμοκρασίας και αλλαγή διεύθυνσης ανέμων στα ανατολικά σε δυτικούς.
  • Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα μέσω των δελτίων καιρού της ΕΜΥ και της ιστοσελίδας www.emy.gr.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα νότια μέχρι το μεσημέρι. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στα δυτικά αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, πρόσκαιρα τις πρώτες ώρες στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

  • Θράκη: 10 – 22°C
  • Ανατολική Μακεδονία: 10 – 22°C
  • Κεντρική Μακεδονία: 11 – 23°C
  • Δυτική Μακεδονία: 7 – 21°C
  • Ήπειρος: 9 – 22°C
  • Θεσσαλία: 10 – 24°C
  • Νησιά Ιονίου: 15 – 24°C
  • Δυτική Στερεά: 12 – 24°C
  • Δυτική Πελοπόννησος: 11 – 23°C
  • Ανατολική Πελοπόννησος: 11 – 23°C
  • Κυκλάδες: 16 – 23°C
  • Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 11 – 23°C
  • Κρήτη: 13 – 24°C
  • Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 15 – 23°C
  • Δωδεκάνησα: 17 – 25°C
  • Αττική: 11 – 23°C
  • Θεσσαλονίκη: 12 – 22°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

Στα βορειοδυτικά και τα νησιά του Ιονίου αραιές νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες βαθμιαία θα πυκνώσουν, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα πιθανόν να είναι τοπικά περιορισμένη στα ανατολικά θαλάσσια - παράκτια, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 5 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο 7, στο βόρειο Αιγαίο από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

Στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά και βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά - παράκτια. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα, κυρίως στα ηπειρωτικά καθώς και στα ανατολικά θαλάσσια - παράκτια τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νοτιοανατολικοί 5 με 6, τοπικά στο Ιόνιο 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από τις μεσημβρινές ώρες σε δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ και μόνο στα νοτιοανατολικά θα πνέουν πρόσκαιρα βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

Στα βόρεια και βαθμιαία στα ανατολικά νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές - μεσημβρινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ηπειρωτικά - παράκτια και την Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5, τοπικά στο νοτιοδυτικό Αιγαίο 6 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

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