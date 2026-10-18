Καιρός: Από την ηλιοφάνεια στις ισχυρές βροχές - Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για τη νέα εβδομάδα

Με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες έως 26 βαθμούς ξεκινά η νέα εβδομάδα, ωστόσο από την Τετάρτη διαφαίνεται μεταβολή του καιρού

Ανθή Κουρεντζή

Καιρός: Από την ηλιοφάνεια στις ισχυρές βροχές - Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για τη νέα εβδομάδα
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  • Η νέα εβδομάδα ξεκινά με βελτιωμένο καιρό, ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.
  • Από το βράδυ της Δευτέρας έως και την Πέμπτη, βροχοπτώσεις αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο, τη δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο.
  • Οι βροχές δεν θα είναι γενικευμένες ούτε ιδιαίτερα έντονες, με πιθανότητα τοπικών φαινομένων κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα.
  • Η μεγαλύτερη επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Πέμπτη στην Πελοπόννησο, όπου ενδέχεται να σημειωθούν βροχοπτώσεις έως 64 χιλιοστά.
  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα, φτάνοντας έως 26 βαθμούς στην Κρήτη.
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Με βελτιωμένες καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας αναμένεται να ξεκινήσει η νέα εβδομάδα. Ωστόσο, η καλοκαιρία δεν φαίνεται να διατηρείται με την ίδια ένταση σε όλες τις περιοχές, καθώς οι προγνωστικοί χάρτες εμφανίζουν πιθανότητα εκδήλωσης βροχοπτώσεων, κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Οι μετεωρολόγοι εστιάζουν στην υποχώρηση των φαινομένων που επηρέασαν τη χώρα τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και στις νέες ατμοσφαιρικές διαταραχές που ενδέχεται να μεταβάλουν το σκηνικό από τα μέσα της εβδομάδας.

Σάκης Αρναούτογλου: Πού αναμένονται βροχές από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη

Στις τοπικές μεταβολές του καιρού και στην πιθανότητα επιστροφής των βροχοπτώσεων εστιάζει ο Σάκης Αρναούτογλου, παρουσιάζοντας την εξέλιξη των φαινομένων μέσα από προγνωστικούς χάρτες.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι πρώτες ημέρες της εβδομάδας θα κυλήσουν με σχετικά ήπιες καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, χωρίς να διαφαίνεται γενικευμένη κακοκαιρία έως τα μέσα της εβδομάδας.

Για το βράδυ της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, οι χάρτες εμφανίζουν πιθανότητα βροχοπτώσεων κυρίως στο Ιόνιο, δυτικά της Πελοποννήσου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν προβλέπονται αξιόλογα φαινόμενα.

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου αναμένονται τοπικές νεφώσεις κυρίως στη δυτική Ελλάδα και σε τμήματα της βόρειας χώρας. Στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου δεν διαφαίνεται σημαντική μεταβολή.

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου ενδέχεται να εμφανιστούν ασθενή φαινόμενα στο θαλάσσιο τμήμα δυτικά της Κέρκυρας, χωρίς όμως να προβλέπονται εκτεταμένες βροχοπτώσεις στα ηπειρωτικά.

Περισσότερες νεφώσεις αναμένονται έως τα ξημερώματα της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου στο Ιόνιο και στη δυτική Ελλάδα, καθώς και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Το βασικό στοιχείο της εκτίμησης του Σάκη Αρναούτογλου είναι ότι η επιστροφή των νεφώσεων δεν συνεπάγεται απαραίτητα εκδήλωση βροχών σε όλες τις περιοχές, ενώ οι διαθέσιμοι χάρτες δεν δείχνουν προς το παρόν γενικευμένα έντονα φαινόμενα.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας

Ιδιαίτερα ευνοϊκή είναι η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr για τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο, πολύ καλές καιρικές συνθήκες αναμένονται σε ολόκληρη τη χώρα, με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 23–24 βαθμούς σε περιοχές της Θεσσαλίας και της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τοπικά τους 23 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Μακεδονία οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες, περίπου 17–18 βαθμούς.

Στην Ήπειρο προβλέπονται έως 23 βαθμοί και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη έως 21–23 βαθμοί.

Ένα από τα χαρακτηριστικά της ημέρας θα είναι η περιορισμένη ορατότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί, καθώς σε αρκετές περιοχές αναμένεται να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Η πρόγνωση επιβεβαιώνει ότι η εβδομάδα ξεκινά με αισθητή βελτίωση του καιρού, έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία ο Οκτώβριος παρουσίασε διαδοχικά επεισόδια κακοκαιρίας, ιδιαίτερα στην Κρήτη και την Εύβοια.

Κολυδάς: Επιστρέφουν οι βροχές από την Τετάρτη – Στο επίκεντρο η Πελοπόννησος

Για μια νέα περίοδο βροχοπτώσεων, μετά το πρόσκαιρο διάλειμμα της καλοκαιρίας, κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του μοντέλου ICON.

Η εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ωστόσο από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου διαφαίνεται σταδιακή μεταβολή του καιρού, με τις πρώτες αξιόλογες βροχοπτώσεις να εκδηλώνονται στο Ιόνιο και στη δυτική Ελλάδα.

Η σημαντικότερη επιδείνωση τοποθετείται την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, με την Πελοπόννησο να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον, καθώς το συγκεκριμένο προγνωστικό σενάριο εμφανίζει τοπικά ύψη βροχής που ενδέχεται να προσεγγίσουν τα 64 χιλιοστά μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα, φτάνοντας ακόμη και τους 26 βαθμούς στην Κρήτη. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις αυτές δεν αποτελούν οριστική πρόγνωση, καθώς η ακριβής ένταση και η γεωγραφική κατανομή των φαινομένων θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της ατμοσφαιρικής διαταραχής και τις επόμενες ανανεώσεις των μοντέλων.

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