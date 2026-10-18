Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού τα επόμενα 24ωρα – Πού αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Snapshot Η Ελλάδα θα έχει ήπιες φθινοπωρινές θερμοκρα και ηλιοφάνεια έως την Τρίτη, χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις.

Από την Τετάρτη θα αρχίσουν βροχοπτώσεις στα δυτικά, με ενίσχυση των φαινομένων το βράδυ και την Πέμπτη.

Η Πελοπόννησος αναμένεται να δεχθεί τοπικά έως 64 χιλιοστά βροχής την Πέμπτη, ποσότητα που απαιτεί προσοχή σε ευάλωτες περιοχές.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, με ταχύτερες ριπές στο Ιόνιο και Αιγαίο, ιδίως την Τετάρτη και Πέμπτη.

Η πρόγνωση υπόκειται σε αναθεώρηση, καθώς η ακριβής θέση και ένταση των βροχοπτώσεων εξαρτώνται από την εξέλιξη της ατμοσφαιρικής διαταραχής. Snapshot powered by AI

Από την ηλιοφάνεια και τις ήπιες φθινοπωρινές θερμοκρασίες σε μια νέα περίοδο βροχοπτώσεων φαίνεται πως θα περάσει ο καιρός στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του μοντέλου ICON που παρουσιάζονται στην πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά.

Μετά το πέρασμα της πρόσφατης κακοκαιρίας, η ατμόσφαιρα παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης, με τον ήλιο να κυριαρχεί στις περισσότερες περιοχές και τη θερμοκρασία να διατηρείται σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή.

Η εικόνα αυτή, ωστόσο, αναμένεται να μεταβληθεί από την Τετάρτη, καθώς στα δυτικά τμήματα της χώρας αρχίζουν να εμφανίζονται βροχοπτώσεις, οι οποίες ενδέχεται να ενταθούν σημαντικά την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη προγνωστική εκτίμηση, η Πελοπόννησος βρίσκεται στο επίκεντρο της πιθανής μεταβολής, με τα μεγαλύτερα ημερήσια ύψη βροχής να προσεγγίζουν τοπικά τα 64 χιλιοστά.

Πρόκειται για αξιόλογες ποσότητες νερού, που εάν επαληθευτούν, θα απαιτήσουν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές με ευαισθησία στις έντονες βροχοπτώσεις.

Η πορεία του καιρού μέχρι την Πέμπτη

Με καλές καιρικές συνθήκες αναμένεται να ξεκινήσει η εβδομάδα, καθώς η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μόνο λίγες παροδικές νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους, χωρίς να αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε ευχάριστα επίπεδα, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στην Κεντρική Μακεδονία, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Στερεά Ελλάδα και τη Δυτική Ελλάδα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν κοντά στους 23 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς έως μέτριοι, με την έντασή τους στο Αιγαίο να φτάνει περίπου τα 4 μποφόρ.

Ωστόσο, οι στιγμιαίες ριπές ενδέχεται τοπικά να προσεγγίσουν τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ασθενέστεροι, περίπου 3 μποφόρ, με ριπές έως 30 χιλιόμετρα την ώρα. Αξιόλογες βροχοπτώσεις δεν διακρίνονται στα προγνωστικά δεδομένα για τη Δευτέρα.

Ανάλογη αναμένεται η εικόνα του καιρού και την Τρίτη, με τον ήλιο να διατηρεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο και τις νεφώσεις να είναι περιορισμένες. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή, χωρίς σημαντική μεταβολή σε επίπεδο χώρας.

Στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 24 βαθμούς, ενώ στην Ήπειρο ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 23 βαθμούς. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν γύρω στα 4 μποφόρ, με ριπές έως 47 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ στο Ιόνιο η μέση έντασή τους θα κυμαίνεται κοντά στα 3 μποφόρ.

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι ότι δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές, με τις περισσότερες περιοχές να απολαμβάνουν ένα διάλειμμα από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις.

Αρχίζει να αλλάζει ο καιρός την Τετάρτη – Οι πρώτες βροχές στο Ιόνιο

Η Τετάρτη φαίνεται πως θα αποτελέσει τη μεταβατική ημέρα, καθώς τα πρώτα αξιόλογα φαινόμενα αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους στα δυτικά. Σύμφωνα με το μοντέλο ICON, οι σημαντικότερες βροχοπτώσεις εντοπίζονται στο Ιόνιο, όπου τα τοπικά ύψη βροχής ενδέχεται να φτάσουν περίπου τα 9,4 χιλιοστά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τελευταίο τρίωρο της ημέρας, από τις 21:00 έως τα μεσάνυχτα, όταν το μοντέλο εμφανίζει την εντονότερη συγκέντρωση βροχόπτωσης, κοντά στα 9 χιλιοστά.

Την ίδια ώρα, στο Ιόνιο αναμένεται ενίσχυση των ανέμων, με τη μέση ένταση να προσεγγίζει τα 4 μποφόρ και τις ριπές να φτάνουν τοπικά τα 62 χιλιόμετρα την ώρα. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενέστεροι, με μέση ένταση περίπου 3 μποφόρ.

Παρά την έναρξη της μεταβολής, η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά υψηλή. Στη Δυτική Ελλάδα αναμένονται μέγιστες τιμές κοντά στους 25 βαθμούς, ενώ στο Νότιο Αιγαίο και στην Ήπειρο θα φτάσουν περίπου τους 24 βαθμούς.

Η παρουσία υψηλών θερμοκρασιών δεν αποκλείει την εκδήλωση σημαντικών βροχοπτώσεων, καθώς η μεταβολή συνδέεται με την εξέλιξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και την αύξηση της αστάθειας.

Η σημαντικότερη μεταβολή εντοπίζεται στην πρόγνωση για την Πέμπτη.Τα προγνωστικά δεδομένα του ICON εμφανίζουν αξιόλογη ενίσχυση των βροχοπτώσεων, με τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού να συγκεντρώνονται στην Πελοπόννησο.

Ειδικότερα, τοπικά ύψη βροχής ενδέχεται να φτάσουν περίπου τα 64 χιλιοστά μέσα στην ημέρα, σύμφωνα με τη βασική εκτίμηση του μοντέλου. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 64 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο ή 64 τόνους νερού ανά στρέμμα. Η μεγαλύτερη τρίωρη συνεισφορά προβλέπεται από τις 06:00 έως τις 09:00 το πρωί, όταν το μοντέλο δίνει τοπικά περίπου 15 χιλιοστά βροχής.

Τα στοιχεία αυτά υποδεικνύουν την πιθανότητα σημαντικών βροχοπτώσεων σε ορισμένες περιοχές, χωρίς ωστόσο να σημαίνουν ότι το σύνολο της Πελοποννήσου θα δεχθεί αντίστοιχες ποσότητες. Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν με μέσες εντάσεις περίπου 3 μποφόρ στο Αιγαίο και 4 μποφόρ στο Ιόνιο, με τις ισχυρότερες ριπές να φτάνουν τοπικά τα 55 χιλιόμετρα την ώρα και στις δύο θαλάσσιες περιοχές.

Την ίδια ώρα, η Κρήτη αναμένεται να καταγράψει τις υψηλότερες θερμοκρασίες της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 26 βαθμούς. Στο Νότιο Αιγαίο οι μέγιστες τιμές θα βρίσκονται κοντά στους 25 βαθμούς, ενώ στη Στερεά Ελλάδα αναμένονται θερμοκρασίες περίπου 24 βαθμών.

Επομένως, η νέα μεταβολή δεν φαίνεται να συνοδεύεται απαραίτητα από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Πόσο βέβαιη είναι η νέα μεταβολή του καιρού; Παρότι το ICON εμφανίζει σημαντική αύξηση των βροχοπτώσεων την Πέμπτη, χρειάζεται να επισημανθεί ότι πρόκειται για πρόγνωση αριθμητικού μοντέλου, η οποία υπόκειται σε μεταβολές με κάθε νεότερη προγνωστική ανανέωση.

Η ακριβής θέση των φαινομένων, η έντασή τους και τα τελικά ύψη βροχής θα εξαρτηθούν από την πορεία της ατμοσφαιρικής διαταραχής. Ειδικά η πρόβλεψη για τα 64 χιλιοστά στην Πελοπόννησο αποτελεί τοπική μέγιστη τιμή του συγκεκριμένου προγνωστικού σεναρίου και όχι γενικευμένη εκτίμηση για όλη την περιοχή.

Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται έπειτα από ένα διήμερο κακοκαιρίας που επηρέασε αρκετές περιοχές της Ελλάδας στις 16 και 17 Οκτωβρίου.

Η εικόνα των επόμενων ημερών δείχνει πως η χώρα θα περάσει πρώτα από ένα σύντομο διάστημα ηλιοφάνειας και ήπιων θερμοκρασιών, πριν οι βροχές επιστρέψουν από τα δυτικά.

Το διάστημα από το βράδυ της Τετάρτης έως την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον, με την Πελοπόννησο να βρίσκεται στο επίκεντρο της πρόγνωσης για τα ισχυρότερα φαινόμενα.

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