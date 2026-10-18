Καιρός: Έρχεται ανατροπή τον Νοέμβριο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα

Snapshot Οι μακπρόθεσμοι χάρτες του ECMWF δείχνουν θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα στην Ελλάδα στις αρχές Νοεμβρίου.

Υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες για περισσότερες βροχοπτώσεις σε τμήματα της χώρας σε σχέση με τον μέσο όρο της εποχής.

Η Μεσόγειος διατηρεί θερμική ενέργεια το φθινόπωρο, που μπορεί να ενισχύσει συστήματα κακοκαιρίας υπό κατάλληλες ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Η περίοδος Οκτωβρίου-Νοεμβρίου απαιτεί προσοχή λόγω του κινδύνου πλημμυρών σε ευάλωτες περιοχές με έντονες βροχοπτώσεις.

Δεν είναι ακόμη δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός των περιοχών με τις περισσότερες βροχές ή επικίνδυνες κακοκαιρίες, καθώς χρειάζονται νεότερα προγνωστικά στοιχεία. Snapshot powered by AI

λλαγές στο καιρικό σκηνικό της Ελλάδας στις αρχές Νοεμβρίου δείχνουν οι μακροπρόθεσμοι χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (ECMWF), με τις ενδείξεις να συγκλίνουν σε θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, αλλά και σε αυξημένες πιθανότητες για περισσότερες βροχοπτώσεις σε περιοχές της χώρας.

Τα προγνωστικά δεδομένα αποτυπώνουν μια ενδιαφέρουσα αντίθεση: από τη μία πλευρά, η θερμοκρασία φαίνεται να διατηρείται σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή και, από την άλλη, ο υετός παρουσιάζει θετικές αποκλίσεις σε τμήματα της Ελλάδας, στοιχείο που υποδηλώνει μεγαλύτερη πιθανότητα βροχοπτώσεων σε σχέση με τον μέσο όρο.

Πάνω από τον μέσο όρο η θερμοκρασία

Στον χάρτη των θερμοκρασιακών αποκλίσεων, μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής Ευρώπης εμφανίζεται με τάση για θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κλιματικές τιμές της περιόδου. Η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στη ζώνη αυτής της θερμότερης τάσης, με τις ενδείξεις να παραπέμπουν σε ένα σχετικά ήπιο ξεκίνημα του Νοεμβρίου.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εικόνα δεν σημαίνει ότι θα απουσιάσουν οι ψυχρές εισβολές ή οι πρόσκαιρες πτώσεις της θερμοκρασίας. Οι μακροπρόθεσμοι χάρτες περιγράφουν αποκλίσεις από τον μέσο όρο και όχι την ακριβή εξέλιξη του καιρού κάθε ημέρας.

Περισσότερες βροχές σε τμήματα της χώρας

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο χάρτης των αποκλίσεων του υετού, στον οποίο εμφανίζονται περιοχές της Ελλάδας και της ευρύτερης νοτιοανατολικής Ευρώπης με τάση για περισσότερες βροχοπτώσεις σε σχέση με τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα.

Η συγκεκριμένη ένδειξη αφορά την πιθανότητα αυξημένου συνολικού υετού και δεν αποτελεί πρόγνωση για συγκεκριμένες κακοκαιρίες ή για το πού θα εκδηλωθούν τα ισχυρότερα φαινόμενα. Για να προσδιοριστούν οι περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν περισσότερο, θα χρειαστούν νεότερα προγνωστικά στοιχεία όσο πλησιάζουμε στις αρχές Νοεμβρίου.

Γιατί χρειάζεται προσοχή στη Μεσόγειο

Η Μεσόγειος διατηρεί σημαντική θερμική ενέργεια κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, γεγονός που, υπό κατάλληλες ατμοσφαιρικές συνθήκες, μπορεί να ενισχύσει τα συστήματα κακοκαιρίας. Όταν συνδυάζονται ευνοϊκή κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, υψηλή διαθέσιμη υγρασία και οργανωμένα βαρομετρικά χαμηλά, είναι δυνατόν να εκδηλωθούν έντονες βροχοπτώσεις.

Η περίοδος από τον Οκτώβριο έως τον Νοέμβριο απαιτεί, άλλωστε, αυξημένη προσοχή στην Ελλάδα, καθώς ισχυρά και επίμονα φαινόμενα μπορούν να προκαλέσουν πλημμυρικά προβλήματα, ιδιαίτερα σε περιοχές με ευάλωτο ανάγλυφο ή ανεπαρκή αποστράγγιση.

Τι πρέπει να κρατήσουμε για τις αρχές Νοεμβρίου

Η εικόνα που προκύπτει από τους χάρτες του ECMWF συνδυάζει την τάση για θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές με ενδείξεις αυξημένου υετού σε τμήματα της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι ένα σχετικά ήπιο θερμοκρασιακά ξεκίνημα του μήνα δεν αποκλείει την εκδήλωση βροχοπτώσεων ή ακόμη και ισχυρών φαινομένων, εφόσον διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες.

Προς το παρόν, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ασφάλεια ποιες περιοχές της Ελλάδας θα δεχθούν τις περισσότερες βροχές ούτε αν θα εκδηλωθούν επικίνδυνες κακοκαιρίες. Οι μακροπρόθεσμες τάσεις θα πρέπει να αξιολογούνται σε συνδυασμό με τις νεότερες ανανεώσεις των προγνωστικών μοντέλων, οι οποίες θα δώσουν σαφέστερη εικόνα για την εξέλιξη του καιρού.

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