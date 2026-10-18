Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας - Που θα έχει πρόσκαιρες βροχές

Βελτιωμένο θα είναι το σκηνικό σε ολόκληρη τη χώρα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, αν και δεν θα λείψουν οι πρωινές ομίχλες και οι τοπικές βροχές.σήμερα Κυριακή

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας - Που θα έχει πρόσκαιρες βροχές
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  • Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, με μέγιστες τιμές από 20 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
  • Πρόσκαιρες βροχές αναμένονται στη νότια Πελοπόννησο και στον Έβρο, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι πιο ήπιος.
  • Τοπικές ομίχλες και περιορισμένη ορατότητα θα εμφανιστούν κατά τις νυχτερινές και πρωινές ώρες, απαιτώντας προσοχή από τους οδηγούς.
  • Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί.
  • Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 21 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς.
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Βελτιωμένος αναμένεται να είναι ο καιρός την Κυριακή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Οι περισσότερες νεφώσεις θα συγκεντρωθούν στα νότια και βορειοανατολικά τμήματα της επικράτειας. Πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες βροχές υπάρχει στη νότια Πελοπόννησο, καθώς και στον Έβρο. Στις περισσότερες υπόλοιπες περιοχές το σκηνικό θα παραμείνει σαφώς πιο ήπιο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους οδηγούς κατά τις νυχτερινές και τις πρώτες πρωινές ώρες. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη σε αρκετές περιοχές, με μεγάλη πιθανότητα σχηματισμού τοπικών ομιχλών. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Την ίδια ώρα, στο Ιόνιο θα επικρατήσουν ασθενείς άνεμοι μεταβλητών διευθύνσεων.

Ο χάρτης των θερμοκρασιών

Η θερμοκρασία θα καταγράψει τις υψηλότερες τιμές της στα κεντρικά και νότια. Στην Αττική και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 21 με 22 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλία θα κυμανθεί από 4 έως 22 βαθμούς. Στη Μακεδονία και τη Θράκη τα θερμόμετρα θα δείξουν από 3 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία το σκηνικό θα είναι πιο ψυχρό, με τον υδράργυρο να πέφτει ακόμα και στους 0 βαθμούς.

Στην Ήπειρο η θερμοκρασία θα διαμορφωθεί από 6 έως 21 βαθμούς και στο Ιόνιο από 7 έως 22 βαθμούς. Στο Αιγαίο και την Κρήτη, ειδικά στα νοτιότερα νησιωτικά τμήματα, οι τιμές θα κινηθούν από 9 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στο λεκανοπέδιο της Αττικής αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα περιοριστεί τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς.

Σστη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι κάτοικοι θα αντιμετωπίσουν περιορισμένη ορατότητα τη νύχτα και το πρωί, με τους ανέμους να πνέουν βορειοδυτικοί 2 έως 3 μποφόρ. Στο κέντρο της πόλης η θερμοκρασία θα κινηθεί μεταξύ 9 και 19 βαθμών.

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