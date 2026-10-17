Κολυδάς: Μικρή «ανάσα» από τις βροχές για την Ελλάδα - Πότε έρχεται νέα μεταβολή του καιρού

Snapshot Το βαρομετρικό χαμηλό που προκάλεσε βροχές στην Ελλάδα μετακινείται προς τη Μαύρη Θάλασσα, περιορίζοντας τα φαινόμενα και ανεβάζοντας τη θερμοκρασία.

Η βελτίωση του καιρού στη χώρα αναμένεται να είναι προσωρινή, καθώς νέα ατμοσφαιρική διαταραχή αναπτύσσεται στη Δυτική Ευρώπη.

Το νέο σύστημα επηρεάζει αρχικά την Ιβηρική Χερσόνησο και τη δυτική Μεσόγειο, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται προσωρινά σε καλύτερες καιρικές συνθήκες.

Η εξέλιξη του νέου καιρικού συστήματος μετά τα μέσα της επόμενης εβδομάδας μπορεί να επηρεάσει την Ελλάδα, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν ασφαλή δεδομένα για την πορεία και την έντασή του. Snapshot powered by AI

Το βαρομετρικό χαμηλό που επηρέασε τη χώρα μετακινείται προς τη Μαύρη Θάλασσα, ανοίγοντας τον δρόμο για βελτίωση του καιρού.

Ωστόσο, τα προγνωστικά μοντέλα καταγράφουν μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή στη Δυτική Ευρώπη, η εξέλιξη της οποίας θα απασχολήσει τους μετεωρολόγους τις επόμενες ημέρες.

Βελτίωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που προκάλεσε την πρόσφατη επιδείνωση απομακρύνεται σταδιακά προς τα ανατολικά.

Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να περιοριστούν, τα έντονα φαινόμενα να εξασθενήσουν και η θερμοκρασία να σημειώσει μικρή άνοδο, διαμορφώνοντας ένα πιο ήπιο καιρικό σκηνικό στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας.

Η αλλαγή αποτυπώνεται στα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του ευρωπαϊκού μοντέλου ICON-EU, σύμφωνα με τα οποία η ατμοσφαιρική διαταραχή που επηρέασε τη χώρα μας μετατοπίζεται προς την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Ωστόσο, η βελτίωση αυτή ενδέχεται να είναι προσωρινή, καθώς την ίδια ώρα ένα νέο καιρικό σύστημα αναπτύσσεται στη Δυτική Ευρώπη, με την πορεία του να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εξέλιξη του καιρού μετά τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Υποχωρούν οι βροχές, ανεβαίνει η θερμοκρασία

Η απομάκρυνση του βαρομετρικού χαμηλού δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για τη χώρα μας, καθώς η ατμοσφαιρική αστάθεια περιορίζεται και τα φαινόμενα σταδιακά εξασθενούν.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να επικρατήσουν καλύτερες καιρικές συνθήκες σε αρκετές περιοχές, με μεγαλύτερα διαστήματα χωρίς βροχή και μικρή ανάκαμψη της θερμοκρασίας.

Η βελτίωση δεν συνεπάγεται απαραίτητα πλήρη απουσία νεφώσεων ή τοπικών βροχοπτώσεων, ωστόσο η γενικότερη εικόνα θα είναι σαφώς ηπιότερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή στη Δυτική Ευρώπη

Την ώρα που η Ελλάδα αφήνει πίσω της το βαρομετρικό χαμηλό, μια νέα διαταραχή αναπτύσσεται στη δυτική πλευρά της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του ICON-EU, πρόκειται για έναν αυλώνα χαμηλών γεωδυναμικών υψών, ο οποίος συνδέεται με την παρουσία ψυχρότερων αέριων μαζών στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και μπορεί να ευνοήσει τη δημιουργία οργανωμένων βροχοπτώσεων.

Το σύστημα φαίνεται να επηρεάζει αρχικά την Ιβηρική Χερσόνησο και τη δυτική Μεσόγειο, όπου αναμένονται βροχές. Αντίθετα, η Ελλάδα βρίσκεται προσωρινά ανάμεσα στις δύο ατμοσφαιρικές διαταραχές: εκείνη που απομακρύνεται προς τη Μαύρη Θάλασσα και τη νέα που σχηματίζεται δυτικότερα.

Αυτή η διάταξη ευνοεί την επικράτηση καλύτερων καιρικών συνθηκών στη χώρα μας.

Τι δείχνουν τα μοντέλα για την επόμενη εβδομάδα

Το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων στρέφεται πλέον στην εξέλιξη του νέου συστήματος, καθώς η μετακίνησή του θα μπορούσε να επηρεάσει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Η περίοδος που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι μετά τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου και έπειτα.

Προς το παρόν, ωστόσο, δεν υπάρχουν ασφαλή δεδομένα που να επιτρέπουν να προσδιοριστεί εάν το νέο σύστημα θα φτάσει στην Ελλάδα ή εάν θα προκαλέσει νέα επιδείνωση του καιρού.

Η ακριβής πορεία και η έντασή του θα καθορίσουν εάν η χώρα θα διατηρήσει τις ευνοϊκότερες συνθήκες ή εάν θα ακολουθήσει νέα περίοδος αστάθειας.

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