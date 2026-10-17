Ο χειμώνας ξεκίνησε: Στον μείον έναν βαθμό Κελσίου το θερμόμετρο στο Νευροκόπι

Ο χειμώνας έκανε αισθητή την παρουσία του στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας.

Ο καιρός έχει βελτιωθεί ωστόσο παραμένει καθαρά χειμωνιάτικος με το θερμόμετρο το πρωί του Σαββάτου, 17 Οκτωβρίου, να δείχνει -1 βαθμό Κελσίου.

Για πρόωρο χειμώνα κάνουν λόγο κάτοικοι της περιοχής. «Ο καιρός θυμίζει τέλη Νοέμβρη και όχι μέσα Οκτώβριου» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Από το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, έπεσαν τα πρώτα χιόνια για τη σεζόν στο όρος Φαλακρό Δράμας, στην κορυφή και πάνω από τα 2.000 μέτρα, στη Χιονότρυπα.