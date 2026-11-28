Πολιτική ανατροπή καταγράφεται στην πολιτεία της Βικτόρια στην Αυστραλία, όπου ο κεντροδεξιός συνασπισμός Φιλελευθέρων και Εθνικού Κόμματος οδεύει προς την κατάκτηση της εξουσίας, βάζοντας τέλος σε 12 χρόνια διακυβέρνησης των Εργατικών. Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της πολιτείας παραδέχθηκε ήδη την ήττα του, ενώ το αντιμεταναστευτικό One Nation φαίνεται να καταγράφει χαμηλότερες επιδόσεις από τις αναμενόμενες.

Την ήττα τους σε ένα από τα παραδοσιακά πολιτικά τους προπύργια αναγνωρίζουν οι Εργατικοί στην Αυστραλία, καθώς τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών του Σαββάτου (28/11) στη Βικτόρια δείχνουν επικράτηση του συντηρητικού συνασπισμού.

Ο πρωθυπουργός της πολιτείας, Μπεν Κάρολ, παραδέχθηκε την ήττα του, δηλώνοντας ότι οι πολίτες επέλεξαν την πολιτική αλλαγή. «Οι πολίτες της Βικτόρια μίλησαν και το μήνυμά τους είναι σαφές: θέλουν αλλαγή», ανέφερε.

Σύμφωνα με τις προβολές του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα Australian Broadcasting Corporation (ABC), ο συνασπισμός του Φιλελεύθερου και του Εθνικού Κόμματος εξασφαλίζει την πλειοψηφία στην κάτω Βουλή των 88 εδρών.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί το τέλος μιας 12ετούς περιόδου διακυβέρνησης των Εργατικών σε μια πολιτεία όπου το κόμμα είχε κυριαρχήσει επί 23 από τα τελευταία 27 χρόνια.

«Έχουμε κυβέρνηση Συνασπισμού»

Η εικόνα της εκλογικής αναμέτρησης είχε ξεκαθαρίσει ήδη περίπου μιάμιση ώρα μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Ο εκλογικός αναλυτής του ABC, Κέισι Μπρινγκς, εκτίμησε ότι οι Εργατικοί δεν διέθεταν πλέον ρεαλιστική δυνατότητα να εξασφαλίσουν τον απαιτούμενο αριθμό εδρών για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

«Είμαστε βέβαιοι σε αυτό το σημείο ότι ο αριθμός δεν πρόκειται να σκαρφαλώσει σε κάποιο σημείο που θα επιτρέψει στους Εργατικούς να κερδίσουν αρκετές έδρες προκειμένου να σχηματίσουν κυβέρνηση», δήλωσε. «Έχουμε κυβέρνηση του Συνασπισμού», πρόσθεσε.

Οι προβολές δίνουν στους Εργατικούς σημαντικά λιγότερες από τις 45 έδρες που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία, έναντι των 54 που κατείχαν μέχρι σήμερα.

Μάλιστα, μεταξύ των στελεχών που εμφανίζονται να χάνουν την έδρα τους βρίσκεται και ο ίδιος ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπεν Κάρολ.

Ποια είναι η Τζες Ουίλσον που αναλαμβάνει την εξουσία

Στο επίκεντρο της πολιτικής αλλαγής βρίσκεται η 36χρονη Τζες Ουίλσον, επικεφαλής των Φιλελευθέρων στη Βικτόρια.

Με βάση τις εκλογικές προβολές, η Ουίλσον αναμένεται να γίνει η νεότερη πρωθυπουργός στην ιστορία της πολιτείας. Η επικεφαλής των Φιλελευθέρων αναμένεται να απευθυνθεί στους υποστηρικτές της σε εκλογική εκδήλωση αργότερα το Σάββατο.

Η νίκη του συντηρητικού συνασπισμού έρχεται έπειτα από μια μακρά περίοδο κυριαρχίας των Εργατικών, κατά την οποία η πολιτεία βρέθηκε αντιμέτωπη με σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Το κόστος ζωής και η κληρονομιά της πανδημίας

Η εκλογική φθορά των Εργατικών αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στις αυξανόμενες πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά από το κόστος διαβίωσης και τη στέγαση.

Η Βικτόρια έχει επίσης το μεγαλύτερο πολιτειακό χρέος στην Αυστραλία, γεγονός που αποτέλεσε ένα ακόμη στοιχείο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Παράλληλα, εξακολουθούν να υπάρχουν αντιδράσεις για τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19. Η Μελβούρνη, πρωτεύουσα της πολιτείας, είχε βιώσει ένα από τα μεγαλύτερα σε συνολική διάρκεια lockdown παγκοσμίως, με τα περιοριστικά μέτρα να αφήνουν κατάλοιπα δυσπιστίας σε μέρος του εκλογικού σώματος.

Η συσσωρευμένη δυσαρέσκεια, σε συνδυασμό με τα 12 χρόνια παραμονής των Εργατικών στην εξουσία, διαμόρφωσε το πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο διεξήχθη η αναμέτρηση.

Χαμηλότερα των προσδοκιών το αντιμεταναστευτικό One Nation

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στην εκλογική αναμέτρηση είναι η επίδοση του One Nation, του αντιμεταναστευτικού κόμματος που ίδρυσε η Πολίν Χάνσον το 1997.

Παρά τη σημαντική δημοσκοπική άνοδο που είχε καταγράψει το κόμμα τον τελευταίο χρόνο, οι προβολές του ABC δείχνουν ότι αναμένεται να εξασφαλίσει λιγότερες έδρες από όσες είχαν αρχικά εκτιμηθεί.

Το One Nation είχε ενισχυθεί σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης δυσαρέσκειας για το μεταναστευτικό, το κόστος στέγασης και την υποχώρηση του βιοτικού επιπέδου.

Μετά τη βαριά ήττα του συντηρητικού συνασπισμού στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2025, το κόμμα της Χάνσον είχε προβληθεί ως ο πολιτικός σχηματισμός της Αυστραλίας με τις μεγαλύτερες ιδεολογικές συγγένειες προς τον Ντόναλντ Τραμπ, την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και το βρετανικό Reform UK.

Ωστόσο, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα στη Βικτόρια δείχνουν ότι η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων εκφράστηκε κυρίως μέσα από τη στήριξη στον παραδοσιακό κεντροδεξιό συνασπισμό.