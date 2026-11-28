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Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου αναμένεται να απολογηθούν ορισμένοι από τους συλληφθέντες για την υπόθεση απάτης σε βάρος του Δημοσίου από ένστολους που δικαιολογούσαν πλαστά παραστατικά.

Η οικονομική ζημία που εκτιμάται ότι υπέστη το Δημόσιο ανέρχεται σε 12,65 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το σύνολο των κατηγορουμένων περιλαμβάνει 1.290 άτομα.

Η δικηγορική εταιρεία του ποινικολόγου Νίκου Αγαπηνού έχει αναλάβει την υπεράσπιση δύο ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση, ο ένας εκ των οποίων κατηγορείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Επιπλέον κατηγορίες είναι η απάτη σε βάρος του Δημοσίου και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Επομένως, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα έχει προχωρήσει στο «πάγωμα» των τραπεζικών λογαριασμών που συνδέονται με τις εταιρείες των κατηγορουμένων.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου, το ποσό αυτό εκτιμάται στα 2 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί στη συνολική ζημία σε βάρος του Δημοσίου που επέφεραν οι δύο κατηγορούμενοι.

Οι δικηγόροι ανακοινώνουν ότι το ποσό αυτό θα εκχωρηθεί πλήρως στο Δημόσιο αύριο, κατά την απολογία τους, προκειμένου να εξουδετερωθεί «πλήρως η φερόμενη κατά την κατηγορία ζημία του Ελληνικού Δημοσίου».

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