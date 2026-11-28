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Το πρόβλημα έλλειψης δομών για ανήλικα παιδιά που απομακρύνονται από τις οικογένειές τους με εισαγγελική εντολή αναδεικνύεται όλο και περισσότερο με τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Παιδιά παραμένουν σε δωμάτια νοσοκομείων ακόμη και σε αστυνομικά τμήματα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να βρεθεί η κατάλληλη δομή ή ανάδοχη οικογένεια, ώστε να τα φιλοξενήσει. Μέχρι τότε, αστυνομικοί και νοσηλευτικό προσωπικό αναλαμβάνουν τον ρόλο της φύλαξής τους, της προστασίας αλλά και της ανατροφής τους.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Διοικητής των παιδιατρικών νοσοκομείων της Αθήνας, «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού» , Αναστάσιος Μίχας, περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία όπου φυλάσσονται πενήντα παιδιά με εισαγγελική εντολή.

Οι ηλικίες των παιδιών ξεκινούν από μηνών και φτάνουν μέχρι 16 ετών, ενώ όπως αναφέρει ο κ. Μίχας, ο μεγαλύτερος αριθμός παιδιών που διαμένουν στα νοσοκομεία έχει φτάσει τα 70. Σήμερα, στο «Αγία Σοφία» φιλοξενούνται 31 παιδιά και στο «Αγλαΐα Κυριακού» άλλα 19.

Όπως περιγράφει ο Αναστάσιος Μίχας, η παρουσία αυτών των παιδιών έχει διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο κοινωνικό πρόσωπο για τα δύο νοσοκομεία, τα οποία δεν περιορίζονται μόνο στην ιατρική φροντίδα. Τους παρέχουν ρούχα, παιχνίδια, εκπαίδευση, ψυχολογική υποστήριξη και ανθρώπους για να τους κρατούν συντροφιά, ενώ υπάρχει συνεργασία και με φορείς όπως η Εκκλησία της Ελλάδος και το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σχολείο μέσα στο νοσοκομείο

Στο «Αγία Σοφία» λειτουργεί σχολική δομή, ώστε τα παιδιά να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους, ενώ το προσωπικό προσπαθεί να δημιουργήσει όσο γίνεται συνθήκες μιας φυσιολογικής παιδικής ζωής. Υπάρχουν παιχνίδια, δραστηριότητες, ακόμη και έξοδοι με συνοδεία, όταν αυτό είναι εφικτό.

«Το ίδιο το νοσοκομείο καλύπτει όλο το φάσμα μιας κοινωνικής, υγιούς διαβίωσης, όσο μπορεί να είναι φυσιολογική μέσα στο νοσοκομείο», σημειώνει ο διοικητής, περιγράφοντας μια πραγματικότητα που υπερβαίνει κατά πολύ τον ρόλο ενός παιδιατρικού νοσηλευτικού ιδρύματος.

Η διαδικασία εισαγωγής των παιδιών

Όπως εξηγεί ο κ. Μίχας , η διαδικασία ξεκινά από τη στιγμή που ένα παιδί φτάνει στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή. Εντός 24 ωρών πραγματοποιούνται παιδιατρική και παιδοψυχιατρική εκτίμηση και στη συνέχεια, ενεργοποιούνται οι κοινωνικές υπηρεσίες του νοσοκομείου. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου προέλευσης του παιδιού, συγκεντρώνονται τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να αποφασιστεί η συνέχεια.

Το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο οικογενειακό του περιβάλλον, να μετακινηθεί σε συγγενικό πρόσωπο ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, να αναζητηθεί κατάλληλη δομή φιλοξενίας.

Το πρόβλημα βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το μεταβατικό στάδιο. Μέχρι να ληφθεί η απόφαση και να βρεθεί η κατάλληλη λύση, το νοσοκομείο παραμένει ο χώρος όπου το παιδί θα ζήσει, θα φάει, θα κοιμηθεί, θα πάει σχολείο και θα λάβει την καθημερινή φροντίδα που χρειάζεται.

Και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Υπάρχουν παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας ή αναπηρίες, για τα οποία είναι ακόμη δυσκολότερο να βρεθεί δομή που να μπορεί να συνδυάσει την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα με τη φιλοξενία. Υπάρχουν επίσης παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε ιδιαίτερα δύσκολες κοινωνικές συνθήκες και χρειάζονται αυξημένη υποστήριξη και ειδικό χειρισμό.

Όταν το νοσοκομείο γίνεται οικογένεια

Ίσως η πιο συγκινητική διάσταση αυτής της πραγματικότητας αφορά παιδιά που έχουν περάσει μεγάλο μέρος της ζωής τους μέσα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον διοικητή, υπάρχουν τρία παιδιά, ηλικίας περίπου 3, 5 και 8 ετών, που ουσιαστικά μεγαλώνουν στο νοσοκομείο, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας σε συνδυασμό με την απουσία οικογενειακού περιβάλλοντος που θα μπορούσε να τα φροντίσει.

«Είναι οικογένεια», λέει χαρακτηριστικά ο διοικητής, περιγράφοντας τη σχέση που έχουν αναπτύξει με τους ανθρώπους του νοσοκομείου. Κάποιο παιδί αποκαλεί μια νοσηλεύτρια «μαμά» και έναν άλλο εργαζόμενο «μπαμπά», ενώ νοσηλεύτρια έχει γίνει νονά ενός παιδιού. Πηγαίνουν καθημερινά στο σχολείο, κάθε Κυριακή στην εκκλησία και, όταν μπορούν, βγαίνουν με συνοδεία ακόμη και στην παιδική χαρά.

Μέσα σε μια δύσκολη πραγματικότητα, το προσωπικό προσπαθεί να δημιουργήσει για αυτά τα παιδιά μικρές σταθερές: έναν άνθρωπο που θα τα περιμένει, ένα σχολείο, ένα παιχνίδι, μια γιορτή, μια έξοδο, μια αγκαλιά.

Οι δυσκολίες στη λειτουργία των νοσοκομείων

Η εικόνα αυτή, ωστόσο, έχει και μια άλλη πλευρά. Η παραμονή παιδιών για μεγάλο χρονικό διάστημα στα νοσοκομεία επιβαρύνει τη λειτουργία τους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά που χρειάζονται συνεχή φροντίδα ή παρουσιάζουν σοβαρές ψυχοκοινωνικές δυσκολίες.

Ο διοικητής επισημαίνει ότι το ζητούμενο δεν είναι να αντιμετωπιστούν αυτά τα παιδιά ως «πρόβλημα» για το νοσοκομείο. Είναι παιδιά που έχουν στερηθεί την οικογένεια, τη φροντίδα και τη σταθερότητα και χρειάζονται ένα διαφορετικό περιβάλλον για να μπορέσουν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους.

Η δυσκολία είναι ότι οι διαθέσιμες δομές φιλοξενίας και κοινωνικής φροντίδας δεν επαρκούν για όλες τις περιπτώσεις, ενώ ακόμη μεγαλύτερο είναι το κενό για παιδιά με σύνθετες ανάγκες υγείας.

Έτσι, τα παιδιατρικά νοσοκομεία βρίσκονται να καλύπτουν έναν ρόλο που ξεπερνά την αποστολή τους: να θεραπεύουν, αλλά ταυτόχρονα να προστατεύουν, να εκπαιδεύουν, να φροντίζουν και να κρατούν συντροφιά σε παιδιά που περιμένουν να βρεθεί ο επόμενος ασφαλής σταθμός της ζωής τους.

Και όσο αυτή η λύση καθυστερεί, για κάποια από αυτά τα παιδιά το νοσοκομείο δεν είναι απλώς ένας προσωρινός χώρος. Είναι ο μόνος κόσμος που έχουν γνωρίσει.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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