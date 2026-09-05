Κυψέλη: Θα εξετάσουν ξανά τα μεγαλύτερα παιδιά - Μπορεί να ήταν μπροστά στη δολοφονία του βρέφους

Εκτιμάται ότι η 15χρονη και ο 12χρονος γνωρίζουν περισσότερα από όσα κατέθεσαν

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Κυψέλη: Θα εξετάσουν ξανά τα μεγαλύτερα παιδιά - Μπορεί να ήταν μπροστά στη δολοφονία του βρέφους
ΕΛΛΑΔΑ
6'
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  • Η 15χρονη και ο 12χρονος από την οικογένεια στην Κυψέλη θα εξεταστούν ξανά από παιδοψυχολόγο, καθώς πιθανόν γνωρίζουν περισσότερα για τον θάνατο του βρέφους.
  • Η 15χρονη έγκυος παρουσιάζει στερητικά σύνδρομα από χρόνια χρήση ναρκωτικών και νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική.
  • Το νεκρό βρέφος πιθανόν εμφάνιζε νεογνικό στερητικό σύνδρομο λόγω έκθεσης σε ναρκωτικές ουσίες από τη μητέρα, κάτι που ερευνάται μέσω τοξικολογικών εξετάσεων.
  • Ο θάνατος του βρέφους σχετίζεται με τρεις θανατηφόρες μαχαιριές και επιπλέον τραύματα, ενώ δεν βρέθηκε παθολογικό πρόβλημα που να αιτιολογεί τον θάνατο.
  • Η υπόθεση αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα παραμέλησης και χρήσης ναρκωτικών εντός της οικογένειας, με τα παιδιά να ζουν σε δυσμενείς συνθήκες.
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Δύσκολες ώρες εξακολουθούν να περνούν τα τρία ανήλικα παιδιά του ζευγαριού που κατηγορείται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης στην Κυψέλη. Η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, η 15χρονη έγκυος, εμφανίζει στερητικά σύνδρομα, καθώς έκανε χρήση ναρκωτικών, όπως και οι γονείς της, ενώ τα αγόρια παραμένουν απομονωμένα.

Σύμφωνα με το Star, η 15χρονη και ο 12χρονος αναμένεται να εξεταστούν ξανά από παιδοψυχολόγο, καθώς εκτιμάται ότι γνωρίζουν περισσότερα από όσα είπαν την πρώτη φορά. Οι Αρχές πιστεύουν ότι ίσως να ήταν μπροστά ακόμα και όταν το βρέφος έχασε τη ζωή του και ότι μπορούν να δώσουν λεπτομέρειες που θα καθορίσουν τις εξελίξεις.

Με εντολή Εισαγγελέα, τα δύο ανήλικα αγόρια που βρίσκονται στο Νοσοκομείο Παίδων δεν τα πλησιάζει κανείς, παρά μόνο οι ψυχολόγοι, οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Την ίδια ώρα, η 15χρονη έγκυος μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, καθώς εκεί υπάρχει και ψυχιατρική κλινική. Το κορίτσι χρήζει παρακολούθησης από ειδικούς, γιατί παρουσιάζει έντονα στερητικά σύνδρομα από τη χρόνια χρήση ναρκωτικών.

Επιπλέον, ελέγχεται αν οι γονείς χορηγούσαν παράνομες ουσίες στο βρέφος για να ηρεμεί, κάτι που θα απαντηθεί από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, η διενέργεια και τα αποτελέσματα των οποίων μπορεί να χρειάζονται έως και δύο μήνες.

Στερητικό σύνδρομο φαίνεται πως είχε το βρέφος λόγω της τοξικοεξάρτησης των γονιών του

Την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο το βρέφος που βρέθηκε νεκρό και σε κατάσταση ψύξης στην Κυψέλη, να εμφάνιζε συμπτώματα στερητικού συνδρόμου όσο ήταν εν ζωή, εξετάζουν οι αρχές.

Και οι δύο γονείς του παιδιού, ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα, έχουν παραδεχτεί ότι είναι χρήστες ναρκωτικών. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις περιγραφές τους, το μωρό έκλαιγε συνεχώς, δυσκολευόταν να κοιμηθεί και να φάει, έκανε εμετούς και είχε προβλήματα με το έντερο, έχει κινήσει τις υποψίες των αρχών ότι το βρέφος αντιμετώπιζε στερητικά σύνδρομα.

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι εάν το μωρό είχε εκτεθεί σε ουσίες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι ίδιοι οι γονείς έχουν περιγράψει ένα μωρό που, όπως υποστηρίζουν, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας από πολύ νωρίς. «Το μωρό είχε προβλήματα υγείας εξαρχής. Κοιμόταν μία ώρα και τις υπόλοιπες 23 έκλαιγε. Οι γιατροί μας έλεγαν πως είχε κήλη και κάτι στο έντερο».

Ακόμη και η σίτιση του παιδιού, σύμφωνα με όσα έχουν αναφέρει, ήταν δύσκολη. «Το μωρό δεν είχε δύναμη να ρουφήξει γάλα και στην αρχή δεν μας άφηναν οι γιατροί να το πάρουμε σπίτι. Του κάναμε μασάζ για να μπορεί να ενεργηθεί γιατί από μόνο του δεν μπορούσε».

Ο 43χρονος έχει περιγράψει επίσης μία ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση μέσα στο σπίτι, υποστηρίζοντας ότι το συνεχές κλάμα του βρέφους είχε προκαλέσει έντονο στρες στην οικογένεια. «Από τότε που γεννήθηκε το μωρό, επί 8 μήνες, η γυναίκα μου δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Έλεγε ασυναρτησίες. Βουτούσε το κεφάλι της μέσα στο πιάτο με το φαγητό. Μιλούσε στα παιδιά μας ενώ δεν ήταν μπροστά. Ήταν πολύ στρεσαρισμένη επειδή το μωρό έκλαιγε συνέχεια. Όλοι ήμασταν στρεσαρισμένοι».

«Ισχύει το στερητικό σύνδρομο σε βρέφος από τοξικομανή μαμά»

Για το ενδεχόμενο στερητικού συνδρόμου μίλησε στην εκπομπή «Live News» του MEGA ο ιατροδικαστής Παντελής Αλεξάνδρου, εξηγώντας ότι ένα βρέφος που έχει εκτεθεί σε ναρκωτικές ουσίες μέσω της μητέρας του μπορεί να παρουσιάσει στερητικά συμπτώματα. «Ισχύει το στερητικό σύνδρομο σε βρέφος από τοξικομανή μαμά. Ο πρώτος μήνας ενός μωρού τοξικομανούς μητέρας έχει έντονα συμπτώματα. Τα στερητικά συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν έως και 6 μήνες. Θα δούμε στην τοξικολογική του μωρού εάν βρεθούν νακρωτικά».

Οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται επομένως να δώσουν κρίσιμες απαντήσεις για το εάν το παιδί είχε εκτεθεί σε ουσίες και κατά πόσο αυτές μπορεί να σχετίζονται με τα συμπτώματα που παρουσίαζε.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες στις οποίες ζούσαν τα παιδιά της οικογένειας. Η μητέρα έχει παραδεχθεί τη χρόνια χρήση ουσιών, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, εξετάσεις έδειξαν χρήση ναρκωτικών ουσιών και από τη 15χρονη κόρη της.

Σε ό,τι αφορά τον θάνατο του βρέφους, πάντως, τα μέχρι στιγμής ιατροδικαστικά στοιχεία δείχνουν προς διαφορετική κατεύθυνση. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν εντοπίστηκε παθολογικό πρόβλημα που να δικαιολογεί τον θάνατό του, ενώ στο σώμα του διαπιστώθηκαν τρεις θανατηφόρες μαχαιριές και ακόμη 15 τραύματα που φέρεται να προκλήθηκαν μετά τον θάνατό του.

Τι είναι το στερητικό σύνδρομο στα βρέφη

Πίσω από το επίμονο κλάμα και τα υπόλοιπα προβλήματα που φέρεται να αντιμετώπιζε το μωρό θα μπορούσε να βρίσκεται και μία σοβαρή ιατρική κατάσταση. Πρόκειται για το νεογνικό στερητικό σύνδρομο, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί σε βρέφη που έχουν εκτεθεί σε εξαρτησιογόνες ουσίες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η Δήμητρα Μεταλλινού, επίκουρη καθηγήτρια Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εξήγησε στο Live News: «Το νεογνικό σύνδρομο είναι σύνολο συμπτωμάτων που εμφανίζει νεογνό όταν στην εγκυμοσύνη έχει εκτεθεί σε ουσίες και φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν εξάρτηση. Μεταφέρονται μέσω του πλακούντα».

Το ενδεχόμενο αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς η μητέρα έχει παραδεχθεί ότι είναι χρόνια χρήστης ουσιών. Ωστόσο, το εάν το συγκεκριμένο βρέφος πράγματι παρουσίαζε στερητικό σύνδρομο δεν έχει επιβεβαιωθεί και αναμένεται να διερευνηθεί μέσα από τις απαραίτητες εξετάσεις.

Τα συμπτώματα ενός τέτοιου συνδρόμου μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονα. «Οξύ κλάμα, τρέμουλο, αυξημένος μυϊκό τόνος, δυσκολία στον ύπνο, εμετός, διάρροια, δυσκολία στη σίτιση».

Ορισμένα από αυτά μοιάζουν με όσα, σύμφωνα με τις περιγραφές των γονιών, που αμφισβητεί το πόρισμα του ιατροδικαστή για τις πολλαπλές μαχαιριές, αντιμετώπιζε το εννέα μηνών βρέφος: δυσκολία στη σίτιση, προβλήματα με το έντερο, εμετούς και πολύωρο κλάμα.

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