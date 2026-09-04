Κυψέλη: Οι αντιφάσεις της Γερμανίδας και του 43χρονου για το νεκρό βρέφος

Αντικρουόμενοι οι ισχυρισμοί του 43χρονου και της 38χρονης για τη στιγμή που το βρέφος έφυγε από τη ζωή

Γιάννης Καλύβας

Κυψέλη: Οι αντιφάσεις της Γερμανίδας και του 43χρονου για το νεκρό βρέφος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του έχουν αντικρουόμενες καταθέσεις για τη στιγμή και την ημερομηνία θανάτου του βρέφους στην Κυψέλη.
  • Ο 43χρονος ισχυρίζεται ότι όλοι ήταν παρόντες όταν το βρέφος πέθανε, ενώ η 38χρονη αναφέρει ότι το είδε νεκρό και πριν τον θάνατο ήταν με τον άντρα της και τα παιδιά της.
  • Υπάρχει διαφωνία σχετικά με την ημερομηνία θανάτου, καθώς η 38χρονη λέει ότι το βρέφος πέθανε το 2023 και ο 43χρονος το 2022.
  • Τα ανήλικα παιδιά που ζουν με το ζευγάρι αναμένεται να καταθέσουν ξανά, καθώς οι αρχές πιστεύουν ότι κρύβουν πληροφορίες από φόβο.
  • Η απολογία του ζευγαριού ενώπιον της ανακρίτριας έχει οριστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου.
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Ενώπιων της ανακρίτριας θα βρεθούν την ερχόμενη Τρίτη (8/9) ο 43χρονος και η σύντροφος του από τη Γερμανία προκειμένου να απολογηθούν για το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό στον καταψύκτη του σπιτιού τους στην Κυψέλη.

Τόσο ο 43χρονος όσο και η 38χρονη σύντροφός του έχουν δώσει καταθέσεις στις οποίες έχουν πέσει σε αντιφάσεις. Το ερώτημα είναι πλέον αν θα κρατήσουν κοινή γραμμή στους ισχυρισμούς τους ή αν θα ρίξουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον.

Η κυριότερες αντίφασεις που έχουν υποπέσει μέχρι στιγμής αφορά τις τελευταίες στιγμές του μωρού αλλά και την ημερομηνία θανάτου του. «Ήμασταν όλοι παρόντες όταν το βρέφος πέθανε», ισχυρίζεται ο 43χρονος με την 38χρονη να ισχυρίζεται από την πλευρά της: «Εγώ το είδα νεκρό, πριν πεθάνει ήταν μαζί του ο άντρας μου και τα δύο μου παιδιά».

Δεν συμφωνούν στην ημερομηνία θανάτου του βρέφους

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις καταθέσεις του το ζευγάρι δεν συμφωνεί ούτε στην ημερομηνία θανάτου του βρέφους.

Η 38χρονη υποστηρίζει στην κατάθεσή της ότι το παιδί πέθανε το 2023, με τον 43χρονο να είναι σίγουρος ότι πέθανε το 2022.

Σημειώνεται ότι τα ανήλικα παιδιά που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα να διαμένουν μαζί με το ζευγάρι αναμένεται να καταθέσουν ξανά καθώς οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι γνωρίζουν και άλλα πράγματα και καταστάσεις τα οποία δεν αποκαλύπτουν επειδή φοβούνται.

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