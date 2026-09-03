Κυψέλη: Τα αποτελέσματα DNA των παιδιών - Το ένα εξ αυτών δεν είναι παιδί του 43χρονου

Το 9χρονο αγόρι είναι παιδί της 38χρονης, αλλά όχι του 43χρονου

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Κυψέλη: Τα αποτελέσματα DNA των παιδιών - Το ένα εξ αυτών δεν είναι παιδί του 43χρονου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το 9χρονο αγόρι είναι παιδί της 38χρονης μητέρας, αλλά όχι του 43χρονου πατέρα.
  • Ο 43χρονος και η 38χρονη είναι γονείς της 15χρονης εγκύου, του 12χρονου αγοριού και του νεκρού βρέφους.
  • Ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι το μωρό πέθανε ξαφνικά από ρήξη κοιλιάς μπροστά στα άλλα παιδιά.
  • Το άψυχο σώμα του βρέφους τοποθετήθηκε στον καταψύκτη από τον 43χρονο για να αποφύγει την κατάσχεση των παιδιών λόγω μη δήλωσης τους στην Ελλάδα.
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Συμπληρώνεται σιγά-σιγά το παζλ της υπόθεσης με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη και την οικογένεια που εντοπίστηκε να ζει μέσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Από τους τρεις ανήλικους που ζούσαν στο σπίτι, η 15χρονη έγκυος, το 12χρονο αγόρι και το νεκρό βρέφος είναι παιδιά του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του μωρού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του DNA που δημοσίευσε το MEGA.

Το άλλο ανήλικο αγόρι που ήταν στο διαμέρισμα, 9 ετών, είναι και αυτό παιδί της 38χρονης, όχι όμως του 43χρονου.

Από τα αποτελέσματα του DNA, ανακύπτουν νέα ερωτήματα, όπως το ποιος είναι ο πατέρας του 9χρονου και αν η 38χρονη έχει πέσει θύμα μαστροπείας από τον σύζυγό της, ο οποίος έχει στο παρελθόν κατηγορηθεί για παρόμοια υπόθεση.

Ο ισχυρισμός του 43χρονου για το θάνατο του μωρού και γιατί το έβαλαν στον καταψύκτη

Ο 43χρονος στην κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα μετά τη γέννα. Επιπλέον, ισχυρίστηκε, ότι το μωρό πέθανε ξαφνικά μπροστά στα μάτια των υπόλοιπων παιδιών όταν «έσκασε η κοιλιά του».

«Από τότε που γεννήθηκε το μωρό, επί 8 μήνες, η γυναίκα μου δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Σαν κάτι να την είχε συνεπάρει. Έλεγε ασυναρτησίες. Βουτούσε το κεφάλι της μέσα στο πιάτο με το φαγητό. Μιλούσε στα παιδιά μας ενώ δεν ήταν μπροστά. Ήταν πολύ στρεσαρισμένη επειδή το μωρό έκλαιγε συνέχεια. Όλοι ήμασταν στρεσαρισμένοι», αναφέρει ο 43χρονος σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Mega.

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«Μετά από οκτώ μήνες μία μέρα δεν ήταν καλά το μωρό και είχε πυρετό. Είχε ένα βλέμμα αφασίας. Δεν καταλάβαινε και δεν έκανε κινήσεις. Το αντιληφθήκαμε με την γυναίκα μου. Βάλαμε να το ταΐσουμε και κάτσαμε στο τραπέζι. Εκεί που ήμασταν στο τραπέζι ακούμε έναν δυνατό ήχο σαν κάτι να σκάει. Πάμε στο παιδί και βλέπω ότι έχει σκάσει η κοιλιά του. Προσπάθησα να το σώσω αλλά αυτό πέθανε», περιέγραψε στη συνέχεια.

Γιατί έβαλαν το μωρό στον καταψύκτη

Όπως υποστήριξε ο 43χρονος τοποθέτησε το άψυχο σώμα του βρέφους στον καταψύκτη υπό τον φόβο μήπως οι Αρχές του πάρουν τα άλλα παιδιά καθώς δεν ήταν δηλωμένα στην Ελλάδα.

«Όταν έγινε όλο αυτό τα υπόλοιπα τρία παιδιά μας ήταν μαζί και καθόμασταν στο τραπέζι και τρώγαμε. Είδαν και αυτά αυτό που έγινε. Εγώ φοβήθηκα και τότε τύλιξα το μωρό με σακούλες και το έβαλα στον καταψύκτη. Τότε με την οικογένειά μου μέναμε σε Airbnb στην Αθήνα. Ο λόγος που φοβήθηκα ήταν να μην μου πάρουν τα υπόλοιπα παιδιά γιατί δεν τα είχα δηλωμένα ότι ζουν στην Ελλάδα. Επειδή η γυναίκα μου δεν είχε τακτοποιήσει ποτέ τα χαρτιά της στην Ελλάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Εντωμεταξύ μετά από τον θάνατο του μωρού η γυναίκα μου την άλλη μέρα συνήλθε. Ξαφνικά ήταν μια χαρά. Αυτό το παρατήρησαν και τα υπόλοιπα παιδιά και είπαν ότι η μαμά είναι πάλι καλά. Το πτώμα του μωρού παρέμεινε κρυμμένο στον καταψύκτη. Μετά φύγαμε από εκείνο το σπίτι και μείναμε και σε άλλα Airbnb. Πριν από περίπου ένα μήνα μετακομίσαμε στην Θάσου 23», κατέληξε ο 43χρονος, σύμφωνα με το Mega.

Καμία μάνα δεν θέλει να βγάλει ένα τέτοιο παιδί στον κόσμο – Τι λέει η μητέρα του 43χρονου

Μιλώντας στο MEGA, η μητέρα του 43χρονου ανέφερε πως δεν γνώριζε τι έκανε ο γιος της, καθώς έχει να έρθει στην Ελλάδα εδώ και 12 χρόνια. Η ίδια ανέφερε πως είναι «μόνη της» και προσπαθεί να βάλει σε μια σειρά το τι έχει γίνει.

Η μητέρα του σημείωσε: «Αυτή τη στιγμή είμαι μόνη μου. Ο άντρας μου έχει πεθάνει. Είμαι στα χαμένα αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ να βάλω μία σειρά τι έχει γίνει, γιατί δεν ξέρω τίποτα. Έχω μπερδευτεί με όλα αυτά. Ο κόσμος με δικάζει. Εγώ δε φταίω. Ούτε είπα να σκοτώσει, ούτε είπα να κάνει, ούτε είπα. Εγώ ζω στη Γερμανία. Εγώ έχω να έρθω Ελλάδα δώδεκα χρόνια. Πού να ξέρω εγώ τι κάνει πίσω αυτό το παιδί; Δεν είναι μικρό παιδί. Είναι 43 χρονών παλικάρι. Για ποιο πράγμα να φταίει αυτή η μάνα; Με δικάζει εμένα ο κόσμος τι μάνα είμαι. Εγώ τι μάνα ήμουνα; Εγώ μια ζωή ήμουν δίπλα στα παιδιά μου και πάντα θα είμαι στα παιδιά μου δίπλα, ό,τι και να γίνει. Φυσικά μια μάνα ποτέ δεν θέλει να βγάλει ένα τέτοιο παιδί σε αυτόν τον κόσμο. Ποτέ».

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