Κυψέλη: Ο ισχυρισμός του 43χρονου για το θάνατο του μωρού και γιατί το έβαλαν στον καταψύκτη

Snapshot Ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι η σύζυγ του είχε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα μετά τη γέννα και ότι το μωρό πέθανε ξαφνικά όταν «έσκασε η κοιλιά του».

Το μωρό παρουσίασε πυρετό και αφασία πριν από τον θάνατο του, σύμφωνα με την περιγραφή του πατέρα.

Ο 43χρονος τοποθέτησε το άψυχο σώμα του βρέφους στον καταψύκτη από φόβο ότι οι Αρχές θα του πάρουν τα άλλα παιδιά, τα οποία δεν ήταν δηλωμένα στην Ελλάδα.

Η γυναίκα του, μετά το θάνατο του μωρού, φάνηκε να συνέρχεται πλήρως την επόμενη μέρα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του πατέρα.

Η οικογένεια μετακόμισε σε διάφορα Airbnb και πριν από περίπου ένα μήνα εγκαταστάθηκε στη Θάσο. Snapshot powered by AI

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Ο 43χρονος στην κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα μετά τη γέννα. Επιπλέον, ισχυρίστηκε, ότι το μωρό πέθανε ξαφνικά μπροστά στα μάτια των υπόλοιπων παιδιών όταν «έσκασε η κοιλιά του».

«Από τότε που γεννήθηκε το μωρό, επί 8 μήνες, η γυναίκα μου δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Σαν κάτι να την είχε συνεπάρει. Έλεγε ασυναρτησίες. Βουτούσε το κεφάλι της μέσα στο πιάτο με το φαγητό. Μιλούσε στα παιδιά μας ενώ δεν ήταν μπροστά. Ήταν πολύ στρεσαρισμένη επειδή το μωρό έκλαιγε συνέχεια. Όλοι ήμασταν στρεσαρισμένοι», αναφέρει ο 43χρονος σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Mega.

«Μετά από οκτώ μήνες μία μέρα δεν ήταν καλά το μωρό και είχε πυρετό. Είχε ένα βλέμμα αφασίας. Δεν καταλάβαινε και δεν έκανε κινήσεις. Το αντιληφθήκαμε με την γυναίκα μου. Βάλαμε να το ταΐσουμε και κάτσαμε στο τραπέζι. Εκεί που ήμασταν στο τραπέζι ακούμε έναν δυνατό ήχο σαν κάτι να σκάει. Πάμε στο παιδί και βλέπω ότι έχει σκάσει η κοιλιά του. Προσπάθησα να το σώσω αλλά αυτό πέθανε», περιέγραψε στη συνέχεια.

Γιατί έβαλαν το μωρό στον καταψύκτη

Όπως υποστήριξε ο 43χρονος τοποθέτησε το άψυχο σώμα του βρέφους στον καταψύκτη υπό τον φόβο μήπως οι Αρχές του πάρουν τα άλλα παιδιά καθώς δεν ήταν δηλωμένα στην Ελλάδα.

«Όταν έγινε όλο αυτό τα υπόλοιπα τρία παιδιά μας ήταν μαζί και καθόμασταν στο τραπέζι και τρώγαμε. Είδαν και αυτά αυτό που έγινε. Εγώ φοβήθηκα και τότε τύλιξα το μωρό με σακούλες και το έβαλα στον καταψύκτη. Τότε με την οικογένειά μου μέναμε σε Airbnb στην Αθήνα. Ο λόγος που φοβήθηκα ήταν να μην μου πάρουν τα υπόλοιπα παιδιά γιατί δεν τα είχα δηλωμένα ότι ζουν στην Ελλάδα. Επειδή η γυναίκα μου δεν είχε τακτοποιήσει ποτέ τα χαρτιά της στην Ελλάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Εντωμεταξύ μετά από τον θάνατο του μωρού η γυναίκα μου την άλλη μέρα συνήλθε. Ξαφνικά ήταν μια χαρά. Αυτό το παρατήρησαν και τα υπόλοιπα παιδιά και είπαν ότι η μαμά είναι πάλι καλά. Το πτώμα του μωρού παρέμεινε κρυμμένο στον καταψύκτη. Μετά φύγαμε από εκείνο το σπίτι και μείναμε και σε άλλα Airbnb. Πριν από περίπου ένα μήνα μετακομίσαμε στην Θάσου 23», κατέληξε ο 43χρονος, σύμφωνα με το Mega.

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