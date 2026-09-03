Τα μηνύματα της φρίκης από το 2020 - Πώς ο κατηγορούμενος για το βρέφος λύγισε το θύμα μαστροπείας

Snapshot Ο 43χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία βρέφους στην Κυψέλη είχε προηγούμενο φυλάκισης στον Κορυδαλλό το 2020 για μαστροπεία και βασανιστήρια εις βάρος Γερμανίδας θύματος.

Μέσω απειλών, τρομοκρατίας και ψυχολογικών εκβιασμών κατάφερε να αναγκάσει το θύμα να αλλάξει την κατάθεσή της, οδηγώντας στην πρόωρη αποφυλάκισή του.

Τα γραπτά μηνύματα αποκαλύπτουν τη συστηματική πίεση που άσκησε ο 43χρονος και η σύντροφός του για να αποτρέψουν το θύμα από το να καταγγείλει στις Αρχές.

Η υπόθεση του 2020, που τότε θεωρήθηκε «ιδιωτική διαφορά», έχει πλέον σημασία για τις ανακριτικές Αρχές λόγω του βίαιου και χειριστικού προφίλ του κατηγορούμενου.

Η ψυχολογική πίεση και οι απειλές απέδωσαν καρπούς, καθώς το θύμα τροποποίησε την αρχική της κατάθεση, επιτρέποντας στον 43χρονο να επιστρέψει ελεύθερος στο διαμέρισμά του. Snapshot powered by AI

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το σκοτεινό παρελθόν του 43χρονου, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας για τη στυγερή δολοφονία βρέφους στην Κυψέλη.

Ανατρέχοντας στην υπόθεση του 2020, ο ίδιος άνθρωπος ο Β.Σ. είχε φυλακιστεί στον Κορυδαλλό μετά από καταγγελία μιας 42χρονης Γερμανίδας, την οποία κρατούσε αιχμάλωτη σε διαμέρισμα, την εξέδιδε δια της βίας για να του αποφέρει κέρδη και την υπέβαλλε σε φρικτά βασανιστήρια.

Τα γραπτά μηνύματα που δημοσίευσε το θύμα της αρπαγής και της εξώθησης σε πορνεία, αποκαλύπτουν το μέγεθος των απειλών, της τρομοκρατίας και των ψυχολογικών εκβιασμών που δέχθηκε το θύμα από τον 43χρονο (που εμφανίζεται στις επαφές με το όνομα «Hassan» / «V.G.»), τη 38χρονη σύντροφό του («M.» / «M. A.») και το περιβάλλον τους, με μοναδικό στόχο να αναγκαστεί η γυναίκα να αλλάξει την κατάθεσή της στην Αστυνομία, όπως και τελικά έγινε, οδηγώντας τότε στην πρόωρη αποφυλάκισή του.

Το χρονικό του εκβιασμού μέσα από τα γραπτά μηνύματα

Η ψηφιακή αποτύπωση της τρομοκρατίας ξετυλίγεται μέσα σε λίγες ώρες, το ίδιο απόγευμα, αποδεικνύοντας πώς στήθηκε η επιχείρηση εξόντωσης του θύματος προκειμένου να μην μιλήσει στις Αρχές.

Οι ευθείες απειλές του 43χρονου και η εμπλοκή της Ασφάλειας

Το απόγευμα ξεκινά με τον 43χρονο, που υποδυόταν τον Τούρκο και χρησιμοποιούσε το όνομα «Hassan», να προσπαθεί να αποποιηθεί τις ευθύνες του και να στρέψει το θύμα εναντίον της συντρόφου του, M..

Το θύμα, ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι έχει στοιχεία και θα πάει στην Αστυνομία

Hassan «Είναι η φίλη σου.»

Γερμανίδα: «Έχω βίντεο.»

Γερμανίδα: «Θα τα ξεράσω όλα στην Ασφάλεια:

Hassan: «Κάντο».

Γερμανίδα: «Ο Z. θα τα μάθει όλα... Από τη M.elanie».

Hassan: «Δεν καταλαβαίνω τι λες. Τι πρέπει να μάθει;»

Γερμανίδα: «Η M. για την πρόνοια»

Hassan: «Ναι, σε προειδοποίησα γι' αυτήν. Δεν θέλατε να σταματήσετε με αυτές τις μαλ... στο Facebook...»

Ύβρεις κι απειλές

Λίγη ώρα αργότερα, ο 43χρονος περνά στην αντεπίθεση με ειρωνείες, ενώ το θύμα τον κατηγορεί ευθέως για δειλία επειδή δεν απαντά στις κλήσεις

Hassan: (Emoji που γελάνε) «Είσαι γελοία.»

Γερμανίδα: «Πούσ... Μπλέξου κι άλλο μέσα. Έλα μίλα σαν άντρας.»

Γερμανίδα: «Γιατί είσαι τόσο κότα και δεν βγαίνεις στο τηλέφωνο; Θα έπρεπε να σου μιλήσουν περισσότεροι άνθρωποι, να δούμε ποιος είναι ο γελοίος εδώ. Hassan, εσύ είσαι όμως με την άμαξα (Kutsche) στο ίντερνετ, έτσι δεν είναι;»

Hassan: (Emoji που γελάνε) «Δεν έχω χρόνο για "ψάρια" (κορόιδα).»

Η φρίκη του ορφανοτροφείου και οι απειλές για διασυρμό

Η κουβέντα αγγίζει ευαίσθητες χορδές, με το θύμα να αποκαλύπτει ότι ο κατηγορούμενος έφτασε στο σημείο να παραδώσει παιδί σε ίδρυμα λόγω οικονομικής ανέχειας:

Hassan: «Όλοι ξέρουν ότι είσαι ψυχασθενής.»

Γερμανίδα: «Είπες ποτέ στον Πρόεδρό σου (Präsi) τι έκανες; Δεν το βρίσκω αστείο, γιατί έχω τα μηνύματά σου. Και τώρα θα πέσουν όλα σαν κεραυνός στο YouTube.»

Hassan: «Υπάρχουν βίντεο για σένα στο Facebook.»

Γερμανίδα: «Το να πας ένα μικρό παιδί στο ορφανοτροφείο μόνο και μόνο επειδή είσαι απένταρος...»

Το στημένο «τεστ ναρκωτικών» και η εμπλοκή της 38χρονης

Η πίεση μεταφέρεται στο παράθυρο συνομιλίας με την 38χρονη σύντροφο, την «M.». Εκεί αποκαλύπτεται μια προσπάθεια παγίδευσης του θύματος με πλαστά στοιχεία περί χρήσης ουσιών:

Γερμανίδα: «Ξέρεις ότι υπάρχει τεστ ναρκωτικών, έτσι δεν είναι;»

M.: «Αυτό το στείλατε στον Hassan.» (Emoji που γελάει)

Γερμανίδα: «Σκατά, εγώ δεν παίρνω ναρκωτικά, όχι, και αυτό είναι ψεύτικο.»

«Προσπαθείς να μου καταστρέψεις τη ζωή»

Οι δύο γυναίκες ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες, με τη M. να κατηγορεί το θύμα για «χειραγώγηση» και «μοντάζ»

Γερμανίδα: «M.τώρα θα δημοσιευτεί σε κάθε τσατ ότι εσύ φταις γι' αυτό.»

M.: «Κάνατε καταγγελία στον Hassan; Εγώ ποτέ.»

Γερμανίδα: «Δεν είχα ποτέ καμία σχέση με αλκοόλ και ναρκωτικά, ούτε καν... Εσύ ψυχασθενή, δεν πάει καλά το μυαλό σου, εδώ και έξι μήνες έχεις ξεφύγει και προσπαθείς να μου καταστρέψεις τη ζωή. Έχω τα πάντα.»

M.: «Καλή χειραγώγηση (Ωραίο μοντάζ).»

Η απειλή της Πρόνοιας και της Αστυνομίας

Το θύμα προειδοποιεί τη M. ότι οι Αρχές θα της αφαιρέσουν τα παιδιά λόγω της κατάστασης:

Γερμανίδα: «...η πρόνοια (Jugendamt) τα αφαιρεί όλα.»

M.: «Είσαι εντελώς χαζή. Εξήγησέ το αυτό στην υπηρεσία.»

Γερμανίδα: «Ελάτε στο τηλέφωνο, αν τολμάτε.»

Γερμανίδα: «Έχεις δίκιο, παραδέχεσαι ότι παραποιείς τις φωτογραφίες και τα πάντα; Νομίζεις ότι η αστυνομία είναι χαζή;»

M: «Ο Hassan καλά έκανε, ήξερε τι σκαρώνεις με το παιδί σου.»

Γερμανίδα: «Νομίζεις ότι η αστυνομία δεν μπορεί να δει τι είναι αληθινό και τι ψεύτικο;»

Ο τελικός εκβιασμός για τη φυλακή

Η ένταση κορυφώνεται με το θύμα να ξεσπά, υπενθυμίζοντας στη M. ότι εξαιτίας των ψεμάτων της το δικό της παιδί κατέληξε σε ίδρυμα

Γερμανίδα: «...σε άφησε. Είσαι άρρωστη, χρειάζεσαι βοήθεια και θα σου τη βρω εγώ τώρα. Η Αστυνομία θα σε βρει και μετά θα πας φυλακή... Παραδέχτηκες ότι είπες ψέματα και έστειλες το παιδί μου σε ίδρυμα.»

M.: «Ο Hassan και ο Samer επιβεβαιώνουν και οι δύο ότι δεν σε συνάντησε ποτέ.»

Γερμανίδα: «Σκατο-κωλόπαιδο, δεν είσαι καν με το μέρος των παιδιών. Και ακούω τον πρώην σου να σου λέει τώρα ότι το παραδέχτηκες και ότι ήθελες να τον μπλέξεις κι αυτόν μέσα.»

«Το παιχνίδι τελείωσε, καταστράφηκες»

Η M., νιώθοντας προφανώς ασφαλής πίσω από το δίκτυο προστασίας του 43χρονου, στέλνει το τελικό, ψυχρό μήνυμα νίκης, θεωρώντας ότι το θύμα δεν έχει πλέον δυνάμεις να αντιδράσει.

Γερμανίδα: «Θα ζητηθούν πληροφορίες από εσάς.»

M.: «Χάχα, γελάμε. Το παιχνίδι τελείωσε για σένα (Bist game over). Καταστράφηκες.»

Το παρασκήνιο στο Messenger και ο «Β.»

(21:16)Η τελική πράξη αποτυπώνεται σε παράλληλη συνομιλία στο Messenger με το προφίλ «Μ.A.», όπου επιβεβαιώνεται ότι ο 43χρονος (αναφερόμενος ως Β.) ελέγχει την κατάσταση και χρησιμοποιεί τη σύντροφό του για να ασκήσει έσχατη ψυχολογική πίεση στη Γερμανίδα.

Στο σχετικό μήνυμα αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Ποιος μπλόκαρε ποιον; Ο Hassan ήταν εδώ χθες το βράδυ· διάβασα όλα όσα έστειλες. Εσύ και ο Β. χωρίσατε τώρα. Και θα σε βάλουμε φυλακή. Η αποστολή εξετελέσθη...».

Η κατάληξη και η σύνδεση με το σήμερα

Η συστηματική αυτή ψυχολογική πίεση και οι απειλές απέδωσαν καρπούς για το κύκλωμα. Λίγες εβδομάδες μετά την προφυλάκισή του, η τρομοκρατημένη Γερμανίδα αναγκάστηκε να τροποποιήσει την αρχική της κατάθεση, με αποτέλεσμα ο 43χρονος να αφεθεί ελεύθερος και να επιστρέψει στο διαμέρισμά του στην Κυψέλη.

Τα μηνύματα αυτά, που τότε αντιμετωπίστηκαν ως «ιδιωτική διαφορά», αποκτούν σήμερα τεράστια βαρύτητα στα χέρια των ανακριτικών Αρχών, αποδεικνύοντας το βίαιο και χειριστικό προφίλ ενός ανθρώπου που κατηγορείται πλέον για τη δολοφονία ενός βρέφους...

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