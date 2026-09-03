Κυψέλη:  Τα τρία παιδιά γνώριζαν ότι το μωρό ήταν νεκρό στην κατάψυξη - Νέα στοιχεία στην υπόθεση

Snapshot Οι γονείς υποστηρίζουν ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια λόγω προβλήματος υγείας, ενώ ο ιατροδικαστής εντόπισε τραύματα από μαχαίρι πριν από το θάνατο.

Ο 43χρονος ισχυρίζεται ότι τα τραύματα προκλήθηκαν κατά την προσπάθεια απεγκλωβισμού της σορού από τον πάγο και ότι διατήρησε το βρέφος στην κατάψυξη από φόβο απομάκρυνσης των παιδιών.

Η 15χρονη είναι έγκυος και έχει κάνει χρήση ναρκωτικών, ενώ ο 26χρονος Αφγανός αντιμετωπίζει κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη, ναρκωτικά και ψευδή κατάθεση.

Υπάρχουν αμφιβολίες για τα έγγραφα γέννησης δύο παιδιών, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά φιλοξενούνται στο «Σπίτι του Παιδιού» υπό παρακολούθηση ειδικών. Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως στην υπόθεση της Κυψέλης, μετά τις καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν απαντήσεις για τον θάνατο του μόλις 8 μηνών βρέφους, η σορός του οποίου εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα.

Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση από τις καταθέσεις των παιδιών είναι πως και τα τρία φέρεται να γνώριζαν ότι το βρέφος είχε πεθάνει και ότι η σορός του βρισκόταν στην κατάψυξη. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα ανέφεραν στους ειδικούς, υποστήριξαν ότι δεν γνώριζαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Οι τρεις ανήλικοι εξετάστηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στο «Σπίτι του Παιδιού», παρουσία παιδοψυχολόγων και ειδικών επιστημόνων. Το περιεχόμενο των καταθέσεών τους αναμένεται να διαβιβαστεί στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών και να ενσωματωθεί στη δικογραφία.

Οι Αρχές αναμένεται να επανέλθουν στις επόμενες ημέρες με νέα εξέταση των παιδιών, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι γνώριζαν, πότε πληροφορήθηκαν για τον θάνατο του βρέφους και τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στο σπίτι.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της 15χρονης, η οποία, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, είναι έγκυος, ενώ από τις εξετάσεις προέκυψε επίσης ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Επιμένουν ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια

Οι γονείς εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι το παιδί πέθανε το 2022 από παθολογικά αίτια. Όπως έχουν αναφέρει, το βρέφος αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας που σχετιζόταν με κήλη στο έντερο.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή, ωστόσο, περιπλέκουν σημαντικά την υπόθεση, καθώς στη σορό εντοπίστηκαν τέσσερα έως πέντε τραύματα από μαχαίρι, τα οποία φέρονται να είχαν προκληθεί πριν από τον θάνατο.

Ο 43χρονος υποστήριξε ότι τα τραύματα προκλήθηκαν κατά την προσπάθειά του να απεγκλωβίσει τη σορό από τον πάγο. Παράλληλα, ανέφερε πως αποφάσισε να διατηρήσει το νεκρό βρέφος στην κατάψυξη, καθώς φοβόταν ότι οι Αρχές θα του απομάκρυναν και τα υπόλοιπα παιδιά.

Από την πλευρά της, η 38χρονη Γερμανίδα φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ μετά τον θάνατο του παιδιού και ότι αδυνατούσε να αποχωριστεί το μωρό της.

Ο 43χρονος έκρυβε τα πραγματικά του στοιχεία και συστηνόταν ως Τούρκος

Ο 43χρονος Β.Σ., ο οποίος έχει καταδικαστεί και στο παρελθόν και είχε προφυλακιστεί για υπόθεση αρπαγής και μαστροπείας, αρνιόταν ότι είναι Έλληνας, ενώ σε μία περίπτωση παρουσιαζόταν ως Τούρκος.

Σύμφωνα με το Star, παρότι ο 43χρονος ήταν ιδιαίτερα δραστήριος στα social media, επιδίωκε να περνά απαρατήρητος στην καθημερινότητα. Γι αυτό τον λόγο άλλαζε συνεχώς σπίτια με την οικογένειά του, καθώς ο έκλυτος βίος αργά ή γρήγορα κινούσε υποψίες. Ενδεικτικά, έναν μήνα πριν εγκατασταθεί στην Κυψέλη, το ζευγάρι διέμενε στην οδό Φυλής. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο διαμέρισμα εκδηλώθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να κληθεί η Πυροσβεστική. Οι πυροσβέστες διαπίστωσαν παράξενες συνθήκες στο σπίτι και, σύμφωνα με το Star, ο 43χρονος δήλωσε ότι ήταν Τούρκος επισκέπτης, προκειμένου να μην προκαλέσει υποψίες. Η φωτιά είχε προκληθεί όταν ένα από τα ανήλικα παιδιά πέταξε τσιγάρο σε σακούλα απορριμμάτων. Παρ’ όλα αυτά, ο 43χρονος είπε ψέματα στους γείτονές του, υποστηρίζοντας ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από την κουζίνα κατά το μαγείρεμα.

Ξανά στον εισαγγελέα σήμερα για τη δολοφονία του βρέφους

Οι τρεις προφυλακισθέντες για την υπόθεση, θα περάσουν και σήμερα την πόρτα ανακρίτριας και εισαγγελέα, καθώς την ώρα που μετάγονταν στη φυλακή, εκδιδόταν το νέο κατηγορητήριο που αφορούσε στην ειδεχθή δολοφονία του βρέφους οκτώ μηνών. Για τη δολοφονία διώκεται το σατανικό ζεύγος κι όχι και ο Αφγανός, ο οποίος προφυλακίστηκε μόνο για τα ναρκωτικά.

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