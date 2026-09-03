Κυψέλη: Νέο μυστήριο με «αόρατο» βρέφος στις φωτογραφίες του ζευγαριού

Snapshot Στις φωτογραφίες που βρέθηκαν στην κατοχή του ζευγαριού εμφανίζεται ένα βρέφος άγνωστης ταυτότητας, προκαλώντας νέα ερωτήματα στην υπόθεση της Κυψέλης.

Η ημερομηνία μιας φωτογραφίας με το βρέφος δεν συμφωνεί με την ημερομηνία γέννησης που δήλωσε η 38χρονη για το νεκρό βρέφος στην κατάψυξη.

Οι Αρχές διερευνούν εάν το βρέφος στις φωτογραφίες είναι το ίδιο με το βρέφος που βρέθηκε νεκρό ή κάποιο άλλο παιδί μέσα στην οικογένεια.

Το ψηφιακό υλικό από το λάπτοπ και τα κινητά του ζευγαριού εξετάζεται σε βάθος, ενώ οι καταθέσεις των μεγαλύτερων παιδιών θεωρούνται κρίσιμες για την υπόθεση.

Δύο ανήλικα αγόρια εξετάζονται παρουσία παιδοψυχολόγων για να αποκαλυφθούν στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και τα γεγονότα πριν τον θάνατο του βρέφους. Snapshot powered by AI

Νέα ερωτήματα προστίθενται στη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης, καθώς στις φωτογραφίες που εντοπίστηκαν στην κατοχή του ζευγαριού εμφανίζεται ένα ακόμη βρέφος, η ταυτότητα του οποίου παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Οι Αρχές καλούνται πλέον να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για το μωρό που βρέθηκε νεκρό στην κατάψυξη ή για ένα άλλο παιδί, για το οποίο δεν υπάρχει μέχρι σήμερα σαφής εικόνα.

Σε μία από τις επίμαχες φωτογραφίες, με τίτλο «οικογενειακές στιγμές», εμφανίζεται το ζευγάρι μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά του. Όλοι βρίσκονται γύρω από ένα καροτσάκι, μέσα στο οποίο διακρίνεται ένα βρέφος λίγων μηνών.

Σύμφωνα με το Star, το στοιχείο που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερα ερωτήματα είναι η ημερομηνία της συγκεκριμένης φωτογραφίας. Η ανάρτηση έγινε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, αρκετό διάστημα πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η 38χρονη υποστήριξε ότι έφερε στον κόσμο το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό.

Παράλληλα, σε υλικό από παλαιότερες αναρτήσεις της γυναίκας εμφανίζεται επίσης ένα μωρό. Σε φωτογραφία που είχε δημοσιευθεί το 2017, με τον τίτλο «το μικρό αγγελουδάκι μας, ο Λεωνίδας», διακρίνεται ένα αγοράκι.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα ανοίγουν πλέον έναν νέο κύκλο ερευνών για τις Αρχές. Ποιο είναι το βρέφος που εμφανίζεται στις φωτογραφίες; Πρόκειται για το παιδί που βρέθηκε νεκρό ή για κάποιο άλλο παιδί; Και, κυρίως, πόσα παιδιά έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει μέσα στο συγκεκριμένο οικογενειακό περιβάλλον;

Απαντήσεις στα κρίσιμα αυτά ερωτήματα αναμένεται να αναζητήσουν οι Αρχές μέσα από το ψηφιακό υλικό που έχει κατασχεθεί. Το λάπτοπ και τα κινητά τηλέφωνα του ζευγαριού βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνητών, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στις καταθέσεις των μεγαλύτερων παιδιών της οικογένειας, τα οποία ενδέχεται να γνωρίζουν σημαντικές λεπτομέρειες για όσα συνέβαιναν στο σπίτι.

«Κλειδί» οι καταθέσεις των παιδιών

Την ίδια ώρα, σημαντικό κομμάτι της έρευνας αποτελεί η εξέταση των δύο ανήλικων αγοριών, ηλικίας 9 και 12 ετών.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν από το Νοσοκομείο Παίδων στο «Σπίτι του Παιδιού», όπου αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες η διαδικασία εξέτασής τους παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων.

Οι Αρχές αναζητούν μέσα από τις καταθέσεις τους στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τόσο τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας όσο και όσα προηγήθηκαν του θανάτου του βρέφους.

Η κατάθεση της 15χρονης, η οποία επίσης θεωρείται κρίσιμη για την υπόθεση, δεν μπορεί προς το παρόν να πραγματοποιηθεί. Η ανήλικη αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης από ναρκωτικές ουσίες και παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Σοκ προκαλούν οι ισχυρισμοί μέσα από το κρατητήριο του 43χρονου

Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης συντρόφου του ασκήθηκε νέα κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία. Η δίωξη περιλαμβάνει ακόμη τα αδικήματα της οπλοφορίας, της οπλοχρησίας, της παράνομης κατοχής πυρομαχικών κατά συναυτουργία, καθώς και της ψευδούς κατάθεσης κατ’ εξακολούθηση και άπαξ.

Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης βρίσκεται και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος φέρεται να είχε σχέση με την 15χρονη που βρέθηκε στο διαμέρισμα της οδού Θάσου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του και αφού το συμπλήρωσε, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση.

Ο 43χρονος, μέσω της συνέντευξης που εξασφάλισε το mega, προσπάθησε να δώσει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα της υπόθεσης, αρνούμενος τη δική του εμπλοκή στον θάνατο του βρέφους και υποστηρίζοντας ότι το παιδί αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Μεταξύ άλλων προβάλει πολλούς και... απίθανους ισχυρισμούς που δύσκολα μπορούν να γίνουν πιστευτοί.

«Τι έγινε αυτό το βρέφος ε; Αυτό το βρέφος ήταν άρρωστο. Είχε κάτι με το έντερο και κήλη είχε και μας έμεινε στα χέρια».

Με αυτή τη φράση ξεκινά να περιγράφει mega τη δική του εκδοχή για τον θάνατο του μόλις 8 μηνών βρέφους ο 43χρονος, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με νέα βαριά ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία.

Από τα πρώτα λεπτά της συνέντευξης, ωστόσο, προκύπτουν ερωτήματα ακόμη και για βασικά στοιχεία της ιστορίας. Ο 43χρονος αρχικά υποστηρίζει ότι το παιδί γεννήθηκε το 2021, χωρίς όμως να είναι απόλυτα βέβαιος για την ημερομηνία. Όταν του επισημαίνεται πως η σύντροφός του έχει καταθέσει ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022, εκείνος επιμένει:

«Κοίταξε στο Facebook που έχουμε αναρτήσει φωτογραφίες».

Στη συνέχεια υποστηρίζει πως το παιδί ήταν καλά τους πρώτους μήνες της ζωής του και πως αργότερα εμφάνισε προβλήματα υγείας.

«Γεννήθηκε το ’21. Μετά από οκτώ μήνες, αυτό ήταν καλά. Έπρεπε να του κάνουμε συνέχεια μασάζ στην κοιλιά γιατί είχε πρόβλημα με το έντερο». Όπως λέει, οι γιατροί είχαν διαπιστώσει ότι το παιδί είχε κήλη και αντιμετώπιζε προβλήματα ακόμη και στη σίτιση και την τουαλέτα.

«Και ότι είχε κήλη και έπρεπε να κάνουμε μασάζ στην κοιλιά του. Δεν μπορούσε καν να ενεργηθεί, ούτε να φάει, ούτε τουαλέτα».

«Το παιδί δεν είναι καλά»

Για την ημέρα του θανάτου, ο 43χρονος περιγράφει ότι η οικογένεια καθόταν στο τραπέζι για φαγητό, ενώ η κούνια του βρέφους βρισκόταν στην κουζίνα.

Όπως υποστηρίζει, το παιδί είχε παρουσιάσει πυρετό και είχε προηγηθεί επίσκεψη σε γιατρό.

«Εκείνη τη μέρα είχε πυρετό και είχαμε πάει στο γιατρό. Και μου λέει είναι ο ιός και έχει και κήλη. Είχαν δώσει ένα υπόθετο για τον πυρετό».

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την περιγραφή του, η σύζυγός του αντιλήφθηκε ότι το παιδί δεν ήταν καλά.

«Μετά βλέπει το παιδί, λέει η γυναίκα μου “το παιδί δεν είναι καλά. Το παιδί δεν είναι καλά” μου λέει “είναι κάπως σε αφασία”».

Ο ίδιος περιγράφει στη συνέχεια μια ξαφνική επιδείνωση της κατάστασης του βρέφους.

«Και μετά εκεί που καθόμασταν στο τραπέζι ακούω ένα “παπ”, έναν ήχο και μετά βλέπω την κοιλιά του πρησμένη. Είχε πρηστεί, είχε γίνει σαν μπαλόνι και μετά προσπάθησα να του κάνω μασάζ και να… Αλλά το παιδί ήταν σε… Παραδόθηκε εκείνη την ώρα και έβγαζε κάτι άσπρα».

«Δεν τρυπήσαμε το μωρό. Τον πάγο χτύπαγα»

Στη συνέχεια η συζήτηση περνά στα τραύματα που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφους, αλλά και στην απόφαση της οικογένειας να μεταφέρει το νεκρό παιδί από σπίτι σε σπίτι.

Ο 43χρονος παραδέχεται ότι η οικογένεια είχε αλλάξει τρία ή τέσσερα σπίτια, υποστηρίζοντας πως το παιδί μεταφερόταν μαζί τους.

Όταν καλείται να εξηγήσει τα τραύματα από μαχαίρι, δίνει μια ιδιαίτερη εκδοχή: «Αυτό που ίσως έγινε όταν είχαμε την κατάψυξη και είχε πιάσει πάγο για να το βγάλουμε».

Στη συνέχεια επιμένει ότι δεν χτύπησε το παιδί, αλλά τον πάγο γύρω από αυτό. «Όχι, δεν τρυπήσαμε το μωρό. Τον πάγο χτύπαγα. Αλλά εγώ, αφού ήταν παγωμένο το μωρό, δεν έβγαινε αίμα για να ξέρω ότι το χτύπησα το μωρό».

Και συνεχίζει:«Κατάλαβες; Για να το βγάλω το μωρό». Όταν του επισημαίνεται η σοβαρότητα των όσων περιγράφει, απαντά: «Για να το βγάλω το μωρό και να το μετακινήσω αλλού. Δεν είναι ότι το έσφαξα και πέθανε».

Μάλιστα, όταν του επισημαίνεται ότι αυτή είναι η εξήγησή του για τα τραύματα, απαντά μονολεκτικά: «Ακριβώς».

Ωστόσο, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, στο σώμα του βρέφους εντοπίστηκαν 18 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εκ των οποίων τα τρία χαρακτηρίστηκαν ως προθανάτια και τα υπόλοιπα 15 ως μεταθανάτια, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την εκδοχή που έδωσε ο 43χρονος για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού.

Στην ερώτηση γιατί είχαν το νεκρό βρέφος στην βαλίτσα η απάντηση προκαλεί: «Γιατί φοβηθήκαμε ότι θα πάρουν τα παιδιά μας, γιατί τα είχαμε αδήλωτα. Και φοβήθηκα μόνο ότι θα έρθει η Πρόνοια και θα πάρει τα παιδιά μας και θα διαλυθεί όλη η οικογένειά μας. Αυτό ήταν ο λόγος που δεν ήξερα τι να κάνω»

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