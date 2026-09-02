Κυψέλη: Νέα δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης

Νέα ποινική διάσταση αποκτά η υπόθεση της Κυψέλης, μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας και τη διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης συντρόφου του ασκήθηκε νέα κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία. Η δίωξη περιλαμβάνει ακόμη τα αδικήματα της οπλοφορίας, της οπλοχρησίας, της παράνομης κατοχής πυρομαχικών κατά συναυτουργία, καθώς και της ψευδούς κατάθεσης κατ’ εξακολούθηση και άπαξ.

Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης βρίσκεται και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος φέρεται να είχε σχέση με την 15χρονη που βρέθηκε στο διαμέρισμα της οδού Θάσου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του και αφού το συμπλήρωσε, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση.

Μετά τις νέες διώξεις, η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί σε ανακριτή, προκειμένου να ακολουθήσει το επόμενο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για τις αρχικές κατηγορίες. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ολοκληρώσει τις απολογίες τους για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και το πλημμέλημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού και αυτή την ώρα βρίσκονται ενώπιον του εισαγγελέα.

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