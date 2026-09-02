Κυψέλη: Ανεξάρτητος βουλευτής ζητά την επαναφορά της θανατικής ποινής για την υπόθεση με το βρέφος

Snapshot Ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Φλώρος ζητά την επαναφορά της θανατικής ποινής για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη.

Ο κ. Φλώρος εκφράζει την οργή του για το ζευγάρι που κατηγορείται για τη δολοφονία του οκτάμηνου βρέφους με ειδεχθή τρόπο.

Ο Κωνσταντίνος Φλώρος τονίζει ότι το θέμα της θανατικής ποινής πρέπει να εισαχθεί σοβαρά στον δημόσιο διάλογο. Snapshot powered by AI

Ο ανεξάρτητος βουλευτής και τέως «Σπαρτιάτης», Κωνσταντίνος Φλώρος με μια σειρά από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρεται στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη.

Σε μία εξ αυτών, αφού εκφράζει την οργή του, όπως κάνει άλλωστε σύσσωμη η κοινωνία για το τερατώδες ζευγάρι που φέρεται να έχει δολοφονήσει ένα αθώο πλάσμα μόλις οκτώ μηνών, και μάλιστα με ειδεχθή τρόπο, ο κ. Φλώρος απαντά σε διάφορα σχόλια ακολούθων του.

Ο Κωνσταντίνος Φλώρος Eurokinissi

Σε ένα από αυτά, ο Θεόφιλος Γκόνης, ο οποίος είναι μέλος της ομάδας της Αφροδίτης Λατινοπούλου και δη της ΚΕ της «Φωνής Λογικής» έχει γράψει σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του κ. Φλώρου το εξής σχόλιο: «Θανατική ποινή.-Και όποιος/α ξεκινήσει να πληκτρολογεί «φασίστας» «ακραίος» κλπ ας σκεφτεί αυτά τα σκουπίδια και να το ξανασκεφτεί».

Η απάντηση του Κωνσταντίνου Φλώρου ήταν η εξής: «Νομίζω είναι ώρα να μπει για τα καλά στον δημόσιο διάλογο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το έχει γράψει σε σχόλιο».

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