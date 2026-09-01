Κυψέλη: «Το βρέφος που βρέθηκε νεκρό είναι επίσης δικό μου και βρισκόταν στην κατάψυξη από το 2023»

Snapshot Το νεκρό βρέφος βρισκόταν στην κατάψυξη από το 2023 και είχε προβλήματα υγείας, σύμφωνα με τη μητέρα του.

Οι γονείς είχαν αλλάξει τέσσερις κατοικίες μεταφέροντας μαζί τους την κατάψυξη με τη σορό του βρέφους.

Η μητέρα δήλωσε ότι δεν μπορούσε να αποχωριστεί το παιδί για συναισθηματικούς λόγους και είναι έγκυος επτά μηνών.

Ο σύντροφος της μητέρας αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στον θάνατο και ανέφερε ότι το βρέφος είχε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες θανάτου και τη διατήρηση της σορού στην κατάψυξη, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία που προκαλούν σοκ έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Το ζευγάρι φέρεται να διατηρούσε τη σορό του παιδιού σε κατάψυξη από το 2023, ενώ στο διάστημα αυτό είχε αλλάξει συνολικά τέσσερις κατοικίες, μεταφέροντας μαζί του και την κατάψυξη.

Σύμφωνα με το mega, η 38χρονη μητέρα υποστήριξε στις Αρχές ότι το βρέφος πέθανε το 2023 εξαιτίας προβλημάτων υγείας και πως αποφάσισε να το κρατήσει στην κατάψυξη επειδή, όπως ανέφερε, δεν μπορούσε να το αποχωριστεί για συναισθηματικούς λόγους.

«Και τα τρία παιδιά είναι δικά μου. Τώρα είμαι έγκυος επτά μηνών σε άλλο παιδί. Το βρέφος που βρέθηκε νεκρό είναι επίσης δικό μου και βρισκόταν στην κατάψυξη από το 2023. Δεν μπορούσα να το αποχωριστώ για συναισθηματικούς λόγους. Γεννήθηκε με προβλήματα υγείας», φέρεται να είπε η 38χρονη.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σχέση της με τον 43χρονο σύντροφό της, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι παντρεμένοι, αλλά παραμένουν μαζί. Όπως είπε, ο άνδρας έχει ποινικό παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών.

Η ίδια έκανε, επίσης, αναφορά στη 15χρονη κόρη της, η οποία, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, είναι έγκυος. Όπως υποστήριξε, δεν γνωρίζει με βεβαιότητα ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού, ενώ ανέφερε ότι γνώριζε για τη σχέση της κόρης της με έναν 26χρονο Αφγανό και εκτίμησε ότι ενδέχεται να είναι εκείνος ο πατέρας.

Τι υποστηρίζει ο 43χρονος

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο 43χρονος, ο οποίος υποστήριξε ότι το βρέφος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και αρνήθηκε ότι οι ίδιοι προκάλεσαν τον θάνατό του.

«Το παιδί ήταν άρρωστο. Δεν ήταν ότι το σκοτώσαμε εμείς. Είχε μια αρρώστια με το έντερό του και κήλη. Κήλη είχε. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό. Είχαν πάει στον γιατρό», φέρεται να δήλωσε.

Οι ισχυρισμοί των δύο γονέων εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ κρίσιμα αναμένεται να είναι τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων για τις συνθήκες και την αιτία θανάτου του βρέφους.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η σορός του παιδιού παρέμεινε στην κατάψυξη για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και μεταφέρθηκε από κατοικία σε κατοικία.

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