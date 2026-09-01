Κυψέλη: «Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για τα τρία παιδιά», λέει ο Θανάσης Κατερινόπουλος

Snapshot Το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη φέρεται να είχε καταψυχθεί και να έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, με ασαφή μέχρι στιγμής τον χρόνο θανάτου.

Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για τα τρία παιδιά της οικογένειας, καθώς αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας και ένα 15χρονο κορίτσι είναι έγκυο.

Τα παιδιά είχαν νοσηλευτεί πέρυσι σε παιδιατρικό νοσοκομείο μετά από εισαγγελική παραγγελία, αλλά στη συνέχεια απομακρύνθηκαν, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τους χειρισμούς των αρμόδιων Αρχών.

Η υπόθεση απαιτεί διερεύνηση των μέτρων προστασίας που είχαν ληφθεί για τα παιδιά και των συνθηκών διαβίωσής τους, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της έρευνας.

Ο 43χρονος πατέρας είχε συλληφθεί το 2020 για υπόθεση μαστροπείας, αλλά ο απόστρατος αξιωματικός τόνισε ότι η δικαιοσύνη εξετάζει τη μεταμέλεια και την εκτίση των ποινών, επισημαίνοντας την ανάγκη αναμονής των ερευνών. Snapshot powered by AI

Προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, με τον απόστρατο ταξίαρχο της ΕΛ.ΑΣ. Θανάση Κατερινόπουλο να επισημαίνει την ανάγκη να δοθούν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε η υπόθεση, αλλά και για την προστασία των υπόλοιπων παιδιών της οικογένειας.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο κ. Κατερινόπουλος αναφέρθηκε αρχικά στις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές για το νεκρό βρέφος, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα σοβαρή και ανατριχιαστική υπόθεση.

«Έχουμε τρία παιδιά. Στο παρελθόν είχαμε μια περίπτωση τσιμέντωσης ενός πολύ μικρού παιδιού, αλλά αυτό είναι ακόμη χειρότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας τις πληροφορίες για το βρέφος.

Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα παιδί που, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της υπόθεσης, φέρεται να είχε καταψυχθεί, ενώ φέρει πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος θανάτου.

«Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για τα τρία παιδιά»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας, επικαλούμενος τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για την κατάστασή τους.

Όπως ανέφερε, έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην πληροφορία ότι ένα 15χρονο κορίτσι είναι έγκυο.

Ο απόστρατος αξιωματικός στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι τα παιδιά είχαν νοσηλευτεί πέρυσι σε παιδιατρικό νοσοκομείο της Αθήνας, έπειτα από εισαγγελική παραγγελία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα παιδιά φέρεται στη συνέχεια να απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο, γεγονός που, όπως υποστήριξε, δημιουργεί ερωτήματα για τους χειρισμούς των αρμόδιων Αρχών.

«Για να πάνε τα παιδιά εκεί, υπήρχαν κάποια προβλήματα στη συμπεριφορά των γονέων», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να διερευνηθεί τι ακριβώς είχε διαπιστωθεί τότε και ποια μέτρα είχαν ληφθεί για την προστασία τους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι και στο παρελθόν έχουν καταγραφεί περιπτώσεις κατά τις οποίες παιδιά που είχαν τεθεί υπό προστατευτική φύλαξη απομακρύνθηκαν ή αρπάχθηκαν από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονταν, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να αναμένονται τα αποτελέσματα της έρευνας.

«Δεν μιμείται κανείς το έγκλημα - Πάντα υπάρχει η πρώτη φορά»

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να υπάρχει στοιχείο μιμητισμού, ο κ. Κατερινόπουλος σημείωσε ότι το φαινόμενο του μιμητισμού αποτελεί αντικείμενο μελέτης στην εγκληματολογία, ωστόσο δεν σημαίνει ότι κάθε εγκληματική πράξη αποτελεί αποτέλεσμα μίμησης.

«Δεν μιμούνται όλοι. Πάντα υπάρχει και η πρώτη φορά», ανέφερε, θέτοντας στο επίκεντρο την προσωπικότητα και τα χαρακτηριστικά κάθε ανθρώπου.

Όπως τόνισε, δεν θεωρεί ότι κάποιος «γεννιέται εγκληματίας», αλλά ότι σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η ανατροφή, η παιδεία, η αγωγή και συνολικά το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει ένας άνθρωπος.

«Αυτό που πρέπει να μας φοβίζει είναι ότι δεν έχουμε τον έλεγχο, την παιδεία, την αγωγή», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως η κοινωνία μπορεί να επηρεαστεί και μέσα από τη στάση ζωής και το παράδειγμα που δίνουν οι άνθρωποι.

Σε ερώτηση για τον 43χρονο που φέρεται ως πατέρας των παιδιών και την πληροφορία ότι είχε συλληφθεί το 2020 για υπόθεση μαστροπείας, ο κ. Κατερινόπουλος αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί διαχρονικά το ποινικό σύστημα.

Όπως σημείωσε, «η Δικαιοσύνη μόνο τυφλή δεν είναι», σχολιάζοντας τις διαχρονικές αλλαγές στη νομοθεσία και στον Ποινικό Κώδικα.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις τροποποιήσεις που έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι ορισμένες πράξεις από πλημμελήματα μετατράπηκαν σε κακουργήματα και το αντίστροφο, ενώ έκανε λόγο και για ρυθμίσεις που αφορούν τον τρόπο έκτισης των ποινών.

Παράλληλα, τόνισε ότι ένας άνθρωπος έχει δικαίωμα στη μεταμέλεια και στην αναγνώριση του λάθους του, όμως αυτό, όπως υπογράμμισε, δεν σημαίνει ότι η ποινή που έχει επιβληθεί δεν πρέπει να εκτίεται.

«Έχει δικαίωμα μεταμέλειας αυτός που μετανοεί για την πράξη του, αλλά η ποινή πρέπει να εκτίεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κατερινόπουλος κατέληξε στην ανάγκη να περιμένουμε τα στοιχεία της έρευνας, καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και πολλά από τα κρίσιμα ερωτήματα αναμένεται να απαντηθούν μέσα από τη δικογραφία και τα ευρήματα των αρμόδιων Αρχών.

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