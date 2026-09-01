Κυψέλη: «Το βρέφος ήταν δικό της, είναι πάλι έγκυος», λέει ο δικηγόρος της 38χρονης στο Newsbomb

Snapshot Η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορείται για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη δηλώνει πως το βρέφος ήταν δικό της.

Ο δικηγόρος της αναφέρει ότι η πελάτισσά του βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και είναι εκ νέου έγκυος.

Η υπεράσπιση δεν θα προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις πριν λάβει γνώση της δικογραφίας.

Η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η 38χρονη και ο σύντροφός της γνωρίστηκαν στη Γερμανία και είναι μαζί πολλά χρόνια, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν τα άλλα τρία παιδιά της είναι δικά της. Snapshot powered by AI

Στο πλευρό της 38χρονης Γερμανίδας που κατηγορείται για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη βρίσκεται ο δικηγόρος Χρήστος Ψαράς, ο οποίος ξεκαθάρισε πως προς το παρόν δεν θα υπάρξει περαιτέρω σχολιασμός της υπόθεσης, μέχρι να λάβει γνώση της δικογραφίας.

Μιλώντας για την υπόθεση, ο κ. Ψαράς ανέφερε στο Newsbomb πως η εντολή που έχει λάβει από την πελάτισσά του είναι να μην προχωρήσει σε περισσότερες δηλώσεις πριν ενημερωθεί πλήρως για τα στοιχεία της δικογραφίας.

«Έχω την εντολή να μην πούμε τίποτα περαιτέρω μέχρι να πάρουμε δικογραφία. Είναι ένα τραγικό περιστατικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο συνήγορος επιβεβαίωσε παράλληλα ότι η 38χρονη υποστηρίζει πως το νεκρό βρέφος ήταν δικό της. «Η ίδια δηλώνει ότι ήταν δικό της το παιδί, αναμένουμε να δούμε τη δικογραφία», σημείωσε.

Ο κ. Ψαράς αναφέρθηκε και στην κατάσταση της 38χρονης, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, ενώ αποκάλυψε ότι είναι εκ νέου έγκυος.

«Είναι πάλι έγκυος. Πρέπει να σεβαστούμε και αυτή την κατάσταση», ανέφερε ο δικηγόρος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξει προσοχή και διακριτικότητα απέναντι στην κατηγορούμενη, δεδομένων των συνθηκών.

Σύμφωνα με τον συνήγορό της, η 38χρονη και ο σύντροφός της γνωρίστηκαν στη Γερμανία και είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως οποιαδήποτε περαιτέρω τοποθέτηση θα γίνει αφού πρώτα λάβει στα χέρια του τη δικογραφία και ενημερωθεί αναλυτικά για τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτή.

«Πρέπει να δούμε τη δικογραφία για να μπορούμε να πούμε οτιδήποτε άλλο», είναι ουσιαστικά το μήνυμα της υπεράσπισης, καθώς η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Αρχών και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

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