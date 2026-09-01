Κυψέλη: Εθισμένη στα ναρκωτικά η 15χρονη που είναι έγκυος - Σκότωσαν το μωρό πριν από δύο χρόνια

Το νεκρό βρέφος που βρέθηκε στο διαμέρισμα είχε δολοφονηθεί πριν από περίπου δύο χρόνια με τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη.

Μιχάλης Παπαδάκος

Κυψέλη: Εθισμένη στα ναρκωτικά η 15χρονη που είναι έγκυος - Σκότωσαν το μωρό πριν από δύο χρόνια
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 15χρονη εγκυμονούσα στην Κυψέλη είναι εθισμένη στα ναρκωτικά, σύμφωνα με ιατρική εξέταση.
  • Το νεκρό βρέφος που βρέθηκε στο διαμέρισμα είχε δολοφονηθεί πριν από περίπου δύο χρόνια με τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη.
  • Ο 43χρονος φερόμενος ως πατέρας ισχυρίστηκε ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια και δεν δήλωσε το θάνατό του από φόβο να μην του πάρει η πρόνοια τα άλλα παιδιά.
  • Υπάρχει υπόνοια ότι το βρέφος σκοτώθηκε λόγω της συνεχούς κλάματός του και της παραμέλησης από γονείς υπό την επήρεια ναρκωτικών.
  • Έχουν ληφθεί δείγματα DNA για να εξακριβωθούν οι συγγενικές σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων και των παιδιών, με τα αποτελέσματα να αναμένονται σύντομα.
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Εθισμένη στα ναρκωτικά είναι η 15χρονη εγκυμονούσα, που βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα airbnb στην Κυψέλη, στο οποίο εντοπίστηκε το νεκρό δολοφονημένο και σε κατάσταση ψύξης βρέφος.

Η 15χρονη, η οποία φέρεται να έχει μείνει έγκυος από τον 26χρονο Αφγανό εξετάστηκε από γιατρούς στο νοσοκομείο στο οποίο διακομίσθηκε και διαπιστώθηκε ότι είναι εθισμένη στα ναρκωτικά.

Σκότωσαν πριν από 2 χρόνια το μωρό

Σε ό,τι αφορά στο νεκρός βρέφος, σύμφωνα με την πρώτη κατάθεση του 43χρονου φερόμενου ως πατέρα, το παιδί πέθανε πριν από δύο χρόνια. Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν το δήλωσε, φέρεται να υποστήριξε ότι φοβήθηκε ότι θα του έπαιρνε η πρόνοια τα άλλα δύο παιδιά. Υποστήριξε δε ότι το οκτώ μηνών βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια, ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση, έδειξε δυστυχώς ότι το μωρό δολοφονήθηκε ειδεχθώς, καθώς έφερε τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη.

Πιθανολογείται και βάσει των καταθέσεων που έχουν δώσει οι φερόμενοι ως γονείς, ότι το παιδί επειδή έκλαιγε συνεχώς, προφανώς από την παραμέληση και την κακοποίηση, κι εκείνοι βρίσκονταν διαρκώς υπό την επήρεια ναρκωτικών, σκότωσαν το μωρό για να σταματήσει να κλαίει...

Θα «μιλήσει» το DNA

Η υπόθεση παραμένει αρκετά μπερδεμένη και δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως οι συγγενικές σχέσεις κι αν αυτές υφίστανται ανάμεσα στον 43χρονο την 28χρονη και τα τρία παιδιά ηλικίας 9, 12 και 15 ετών. Γι αυτό το λόγο έχουν ληφθεί δείγματα DNA έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν τα παιδιά είναι δικά τους, καθώς και ποια είναι η βιολογική μητέρα του δολοφονημένου βρέφους.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων, αναμένονται εντός της ημέρας όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

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