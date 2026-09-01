Νεκρό βρέφος στην Κυψέλη: Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις - Το κρίσιμο παζλ της έρευνας

Το βρέφος που βρέθηκε νεκρό σε βαλίτσα στην Κυψέλη φέρει περισσότερα από δέκα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Νεκρό βρέφος στην Κυψέλη: Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις - Το κρίσιμο παζλ της έρευνας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τα τρία ανήλικα παιδιά που συνδέονται με την οικογένεια εξετάζονται παρουσία ειδικών και ψυχολόγου για να διαπιστωθεί η σχέση τους με το βρέφος και την οικογένεια.
  • Οι γονείς δεν έχουν ποινικό παρελθόν και δεν υπάρχουν στοιχεία για καταγγελίες ή αρπαγή παιδιού από νοσοκομείο.
  • Η έρευνα περιλαμβάνει ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων, εργαστηριακών εξετάσεων και ιατροδικαστικών ευρημάτων, καθώς και έρευνες σε άλλη κατοικία της οικογένειας.
  • Παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για τον χρόνο, τον τόπο και τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του βρέφους, με την έρευνα και την εισαγγελική διαδικασία να συνεχίζονται.
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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, ενώ οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στα μέχρι στιγμής δεδομένα της έρευνας, επισημαίνοντας ότι οι Αρχές εξετάζουν κάθε στοιχείο προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του βρέφους, αλλά και η ταυτότητα και η σχέση των ανηλίκων που βρίσκονταν στο περιβάλλον της οικογένειας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η κ. Δημογλίδου, ο ιατροδικαστής εντόπισε περισσότερα από δέκα τραύματα από μαχαίρι στο σώμα του βρέφους.

Ωστόσο, η πλήρης ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, καθώς οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε η σορός δεν έχουν επιτρέψει μέχρι στιγμής να προσδιοριστούν με ακρίβεια όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη δικογραφία.

Οι Αρχές αναμένουν τα τελικά συμπεράσματα του ιατροδικαστή, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στο μικροσκόπιο τα τρία ανήλικα παιδιά

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα τρία ανήλικα παιδιά που συνδέονται με την οικογένεια.

Όπως διευκρίνισε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., οι Αρχές είναι υποχρεωμένες να προχωρήσουν στις απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα παιδιά αποτελούν πράγματι μέλη της συγκεκριμένης οικογένειας.

Σε ό,τι αφορά το βρέφος, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρθηκαν στην Αστυνομία, είχε αναφερθεί ότι αποτελούσε μέλος της οικογένειας. Για τον λόγο αυτό, οι Αρχές προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και διερεύνησης της οικογενειακής σχέσης.

Τα τρία ανήλικα παιδιά εξετάζονται παρουσία ειδικών και με τη συνδρομή ψυχολόγου. Οι καταθέσεις και τα στοιχεία που μπορούν να δώσουν θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για την πορεία της έρευνας.

Δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής ποινικό παρελθόν των γονέων

Σε σχέση με τους δύο γονείς, η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν την Αστυνομία για κάποιο αδίκημα, ενώ μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ποινικό παρελθόν σε βάρος τους.

Παράλληλα, εφόσον έχει υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση, βρίσκεται σε εξέλιξη η προβλεπόμενη εισαγγελική έρευνα, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Όπως διευκρινίστηκε, σε περίπτωση που προέκυπτε καταγγελία ή στοιχεία για πιθανή αρπαγή παιδιού από νοσοκομείο, θα υπήρχε σχετική αστυνομική ενέργεια. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., δεν υπάρχει στο αρχείο της Αστυνομίας τέτοια ενέργεια.

Εξετάζονται ψηφιακά πειστήρια

Σημαντικό μέρος της έρευνας αποτελούν και τα ψηφιακά πειστήρια που έχουν συλλεχθεί και εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι Αρχές αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας έχει καταγραφεί και ζήτημα που αφορά κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Τα ψηφιακά δεδομένα, οι καταθέσεις, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και τα ιατροδικαστικά ευρήματα αναμένεται να συνδυαστούν, προκειμένου να δημιουργηθεί πλήρης εικόνα για το τι προηγήθηκε του θανάτου του βρέφους.

Έρευνες και σε άλλη κατοικία

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και άλλη κατοικία στην οποία είχε διαμείνει η οικογένεια για αρκετούς μήνες πριν από τη μετακόμισή της στο διαμέρισμα όπου εντοπίστηκε το βρέφος.

Στον συγκεκριμένο χώρο πραγματοποιήθηκε κατ’ οίκον έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση του συγκεκριμένου χώρου με την υπόθεση και κυρίως εάν μπορεί να δώσει απαντήσεις στο κρίσιμο ερώτημα πού και πότε επήλθε ο θάνατος του βρέφους.

Μια έρευνα με πολλά αναπάντητα ερωτήματα

Η υπόθεση παραμένει ιδιαίτερα σύνθετη, καθώς πολλά από τα κρίσιμα ερωτήματα δεν έχουν ακόμη απαντηθεί.

Οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν με ακρίβεια την ταυτότητα του βρέφους, τον χρόνο και τον τόπο θανάτου, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος, αλλά και ποια ήταν η ακριβής σχέση των προσώπων που βρίσκονταν στο περιβάλλον της οικογένειας.

Παρά τα σοβαρά ιατροδικαστικά ευρήματα, η έρευνα δεν έχει ακόμη καταλήξει σε ασφαλές συμπέρασμα για το σύνολο των συνθηκών της υπόθεσης.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, οι καταθέσεις των ανηλίκων, τα ψηφιακά πειστήρια και τα υπόλοιπα ευρήματα αναμένεται να αποτελέσουν τα επόμενα κρίσιμα κομμάτια του παζλ.

Η έρευνα της Αστυνομίας και η εισαγγελική διαδικασία συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία πριν εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα.

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