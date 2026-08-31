Κυψέλη: Αποτρόπαιος ισχυρισμός από τον 43χρονο – Είπε πως το νεκρό βρέφος ήταν «δαιμονισμένο»

Snapshot Ο 43χρονος σύντροφος της 38χρονης Γερμανίδας ισχυρίστηκε ότι το νεκρό βρέφος ήταν «δαιμονισμένο».

Στο σώμα του βρέφους βρέθηκαν πάνω από δέκα μαχαιριές, ενώ το παιδί τοποθετήθηκε σε καταψύκτη αμέσως μετά το έγκλημα.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων ασκήθηκε δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.

Στο διαμέρισμα στην Κυψέλη βρέθηκαν και άλλα ανήλικα παιδιά σε άσχημη κατάσταση, με δύο από αυτά να έχουν σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Η 15χρονη έγκυος, πιθανώς κόρη της 38χρονης, θα υποβληθεί σε γυναικολογικό έλεγχο, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι συνθήκες θανάτου του βρέφους. Snapshot powered by AI

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την ειδεχθή υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε σε κατάσταση ψύξης νωρίς το βράδυ της Κυριακής, μέσα σε δοχείο, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη.

Ο 43χρονος σύντροφος της 38χρονης Γερμανίδας φέρεται να ισχυρίστηκε πως το νεκρό παιδί ήταν «δαιμονισμένο». Ένας ισχυρισμός ωστόσο που δεν αποκλείεται να προβάλλεται από τον ίδιο θέλοντας να δείξει με αυτό τον τρόπο πως δεν έχει σώας τας φρένας.

Σημειώνεται πως σε βάρος του ίδιου, όσο και της 38χρονης Γερμανίδας αλλά και ενός ακομη ατόμου ασκήθηκε δίωξη σε το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών, και για το πλημμέλημα της μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους. Τα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα αναμένεται να διαβιβαστούν στις εισαγγελικές αρχές με την ολοκλήρωση της δικογραφίας, προκειμένου να εξεταστεί και το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης.

Καθοριστικά αναμένεται να είναι και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς, σύμφωνα με το σχετικό πόρισμα, στο σώμα του βρέφους εντοπίστηκαν τουλάχιστον δέκα χτυπήματα πριν από τον θάνατό του.

Πάνω από δέκα μαχαιριές στο σώμα του βρέφους

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, στην πλάτη του παιδιού εντοπίστηκαν πάνω από δέκα μαχαιριές, ωστόσο αναπάντητο παραμένει το ερώτημα, πότε δολοφονήθηκε το βρέφος, καθώς, όπως φαίνεται, το παιδί τοποθετήθηκε σε καταψύκτη με τα αίματα, αμέσως μετά το έγκλημα, γεγονός που δεν επιτρέπει στους ιατροδικαστές να προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο θανάτου του.

Αποτροπιασμό προκαλεί επίσης το γεγονός, ότι τόσο η 38χρονη μητέρα, όσο και ο 43χρονος με τον οποίο έμεναν μαζί στο διαμέρισμα, κουβαλούσαν το μωρό ηλικίας περίπου οκτώ ως δέκα μηνών, από σπίτι σε σπίτι, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εκπομπή «Live News» του MEGA.

Ανοιχτό αφήνουν επίσης οι αρχές το ενδεχόμενο το παιδί να δολοφονήθηκε στον ύπνο του και ενώ ήταν μπρούμυτα, καθώς σε αυτό δεν βρέθηκαν καθόλου χτυπήματα στο πρόσωπο και στον θώρακα. Όπως ισχυρίστηκε ο 43χρονος, ο θάνατος του παιδιού σημειώθηκε πριν δύο χρόνια.

Στο σπίτι της φρίκης στην Κυψέλη, διέμενε και 15χρονη έγκυος, η οποία επίσης λέγεται πως είναι κόρη της 38χρονης. Το γεγονός πως η γέννηση του νεκρού βρέφους δεν έγινε σε μαιευτήριο και δεν δηλώθηκε, έχει προβληματίσει τις αρχές, οι οποίες, σύμφωνα με την ίδια εκπομπή, εξετάζουν την πιθανότητα το παιδί να ήταν της 13χρονης τότε εγκύου.

Στο Παίδων «Αγία Σοφία» τα ανήλικα παιδιά

Στο διαμέρισμα στην Κυψέλη, όμως, διέμεναν ακόμα δύο ανήλικα παιδιά, δύο αγοράκια ηλικίας 12 και 9 ετών, τα οποία μαζί με την 15χρονη μεταφέρθηκαν σε άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και παραμένουν.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος στο «Live News», «είναι ατημέλητα, βρόμικα, είναι πραγματικά σε μία άθλια κατάσταση. Το κορίτσι και το ένα αγόρι έχουν σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα».

Η 15χρονη θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα για να υποβληθεί σε γυναικολογικό έλεγχο ενώ στο διαμέρισμα βρέθηκε και 26χρονος Αφγανός, ο οποίος δήλωσε σύντροφος της ανήλικης.

Πώς άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης

Το βράδυ της Κυριακής, ένας εκ των υπαλλήλων της εταιρείας που διαχειρίζεται το διαμέρισμα στην οδό Θάσου στην Κυψέλη, μετέβη στο σημείο για να ζητήσει από τους ενοίκους να καταβάλουν το μίσθωμα και να αποχωρήσουν.

Την ώρα που περίμενε να έρθει η Ασφάλεια, την οποία είχε καλέσει, πέρασαν πληρώματα της ομάδας ΔΙΑΣ. Ο διαχειριστής τους εξήγησε ότι το διαμέρισμα είχε μισθωθεί από μια προβληματική οικογένεια, για την οποία υπήρχαν καταγγελίες ότι έκαναν πολλή φασαρία και έπαιρναν και ναρκωτικά.

Τελικά οι αστυνομικοί ανέβηκαν στο διαμέρισμα και προσήγαγαν αρχικά τον 43χρονο Έλληνα και τον 26χρονο Αφγανό. Ακολούθως, επέστρεψαν και διαπίστωσαν ότι η Γερμανίδα με τα δύο ανήλικα αγόρια ήταν έτοιμη να αποχωρήσει. Στην κατοχή της βρέθηκαν δύο βαλίτσες, οι οποίες κατασχέθηκαν και στη μία εντοπίστηκε το μακάβριο εύρημα.

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