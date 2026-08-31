Κυψέλη: Ποινικη δίωξη στους τρεις συλληφθέντες - Κουβαλούσαν το νεκρό βρέφος από σπίτι σε σπίτι

Snapshot Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε γυάλα μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, με πάνω από δέκα μαχαιριές στην πλάτη.

Οι γονείς κουβαλούσαν το βρέφος από σπίτι σε σπίτι, ενώ εξετάζεται αν το παιδί ήταν της 15χρονης εγκύου που ζούσε στο ίδιο διαμέρισμα.

Τα τρία ανήλικα παιδιά που ζούσαν στο διαμέρισμα βρέθηκαν σε κακή κατάσταση και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Πριν από ένα χρόνο, τα παιδιά είχαν αφαιρεθεί από τους γονείς με εισαγγελική εντολή λόγω κακοποίησης και παραμέλησης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελίες για φασαρία και χρήση ναρκωτικών, με τη σύλληψη των εμπλεκομένων και την κατάσχεση των βαλιτσών που περιείχαν το βρέφος. Snapshot powered by AI

Ποινική δίωξη ασκήθηκε από τον Εισαγγελέα στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε σε κατάσταση ψύξης μέσα σε δοχείο, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Η γυάλα με το παιδί εντοπίστηκε σε βαλίτσα 38χρονης Γερμανίδας, η οποία ισχυρίζεται πως είναι η μητέρα του.

Η δίωξη αφορά κακούργημα για διακίνηση ναρκωτικών και πλημμέλημα για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους. Τα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα αναμένεται να διαβιβαστούν στις εισαγγελικές αρχές με την ολοκλήρωση της δικογραφίας, προκειμένου να εξεταστεί και το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης.

Πάνω από δέκα μαχαιριές στο σώμα του βρέφους

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, στην πλάτη του παιδιού εντοπίστηκαν πάνω από δέκα μαχαιριές, ωστόσο αναπάντητο παραμένει το ερώτημα, πότε δολοφονήθηκε το βρέφος, καθώς, όπως φαίνεται, το παιδί τοποθετήθηκε σε καταψύκτη με τα αίματα, αμέσως μετά το έγκλημα, γεγονός που δεν επιτρέπει στους ιατροδικαστές να προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο θανάτου του.

Αποτροπιασμό προκαλεί επίσης το γεγονός, ότι τόσο η 38χρονη μητέρα, όσο και ο 43χρονος με τον οποίο έμεναν μαζί στο διαμέρισμα, κουβαλούσαν το μωρό ηλικίας περίπου οκτώ ως δέκα μηνών, από σπίτι σε σπίτι, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εκπομπή «Live News» του MEGA.

Ανοιχτό αφήνουν επίσης οι αρχές το ενδεχόμενο το παιδί να δολοφονήθηκε στον ύπνο του και ενώ ήταν μπρούμυτα, καθώς σε αυτό δεν βρέθηκαν καθόλου χτυπήματα στο πρόσωπο και στον θώρακα. Όπως ισχυρίστηκε ο 43χρονος, ο θάνατος του παιδιού σημειώθηκε πριν δύο χρόνια.

Στο σπίτι της φρίκης στην Κυψέλη, διέμενε και 15χρονη έγκυος, η οποία επίσης λέγεται πως είναι κόρη της 38χρονης. Το γεγονός πως η γέννηση του νεκρού βρέφους δεν έγινε σε μαιευτήριο και δεν δηλώθηκε, έχει προβληματίσει τις αρχές, οι οποίες, σύμφωνα με την ίδια εκπομπή, εξετάζουν την πιθανότητα το παιδί να ήταν της 13χρονης τότε εγκύου.

Στο Παίδων «Αγία Σοφία» τα ανήλικα παιδιά

Στο διαμέρισμα στην Κυψέλη, όμως, διέμεναν ακόμα δύο ανήλικα παιδιά, δύο αγοράκια ηλικίας 12 και 9 ετών, τα οποία μαζί με την 15χρονη μεταφέρθηκαν σε άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και παραμένουν.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος στο «Live News», «είναι ατημέλητα, βρόμικα, είναι πραγματικά σε μία άθλια κατάσταση. Το κορίτσι και το ένα αγόρι έχουν σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα».

Η 15χρονη θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα για να υποβληθεί σε γυναικολογικό έλεγχο ενώ στο διαμέρισμα βρέθηκε και 26χρονος Αφγανός, ο οποίος δήλωσε σύντροφος της ανήλικης.

«Έκαναν χρήση ναρκωτικών»

Στην ίδια εκπομπή μίλησαν και ένοικοι της πολυκατοικίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωναν τα τρία παιδιά.

«Ήταν τρία πιτσιρίκια. Κάθε βράδυ έβγαιναν από την πολυκατοικία. Φωνάζανε στη γλώσσα τους. Αραβικά μάλλον. Ήταν μια πιτσιρίκα 15 και ένας Αφγανός».

«Ήταν πολύ περίεργος κόσμος. Φαινόταν από το πρόσωπο ότι έκαναν χρήση. Σαν ζόμπι από ναρκωτικά. Και μια κοπελίτσα 15 ετών φαινόταν στην μούρη η χρήση», ανέφεραν ένοικοι.

«Υπήρχε πολλή βρομιά στην πολυκατοικία και φασαρία και το ασανσέρ όλη νύχτα πηγαινοερχόταν και είχα ειδοποιήσει τόσο τον ιδιοκτήτη όσο και το διαχειριστή διότι η κατάσταση ήταν αφόρητη από πλευρά βρομιάς. Δηλαδή πετούσαν μπουκάλια, ιστορίες αυτά και τα μαζεύαμε», ανέφερε γειτόνισσα.

Με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο και πριν από ένα χρόνο τα παιδιά

Και τα τρία παιδιά, πριν από ένα χρόνο περίπου, είχαν νοσηλευτεί στο «Παίδων» και, έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση, είχε αφαιρεθεί η επιμέλειά τους από τους γονείς.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε ότι «πριν από ένα χρόνο λοιπόν, τα τρία παιδιά με εισαγγελική εντολή βρέθηκαν για φιλοξενία στο Παίδων Αγίας Σοφίας. Τα έφερε η αστυνομία για κακοποίηση, παραμέληση από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Μια νύχτα ο φερόμενος πατέρας πήγε και απήγαγε και τα τρία παιδιά. Αμέσως το νοσοκομείο, ως όφειλε, το δήλωσε στην αστυνομία. Η αστυνομία και η εισαγγελία ποτέ δεν μας έφερε τα παιδιά πίσω».

Πώς άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης

Το βράδυ της Κυριακής, ένας εκ των υπαλλήλων της εταιρείας που διαχειρίζεται το διαμέρισμα στην οδό Θάσου στην Κυψέλη, μετέβη στο σημείο για να ζητήσει από τους ενοίκους να καταβάλουν το μίσθωμα και να αποχωρήσουν.

Την ώρα που περίμενε να έρθει η Ασφάλεια, την οποία είχε καλέσει, πέρασαν πληρώματα της ομάδας ΔΙΑΣ. Ο διαχειριστής τους εξήγησε ότι το διαμέρισμα είχε μισθωθεί από μια προβληματική οικογένεια, για την οποία υπήρχαν καταγγελίες ότι έκαναν πολλή φασαρία και έπαιρναν και ναρκωτικά.

Τελικά οι αστυνομικοί ανέβηκαν στο διαμέρισμα και προσήγαγαν αρχικά τον 43χρονο Έλληνα και τον 26χρονο Αφγανό. Ακολούθως, επέστρεψαν και διαπίστωσαν ότι η Γερμανίδα με τα δύο ανήλικα αγόρια ήταν έτοιμη να αποχωρήσει. Στην κατοχή της βρέθηκαν δύο βαλίτσες, οι οποίες κατασχέθηκαν και στη μία εντοπίστηκε το μακάβριο εύρημα.

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