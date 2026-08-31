Κυψέλη: Σοκαριστική τροπή παίρνει η υπόθεση με το βρέφος στη βαλίτσα - Πιθανή η εγκληματική ενέργεια

Με αφροδίσια νοσήματα τα άλλα δύο ανήλικα

Κατερίνα Ρίστα

Κυψέλη: Σοκαριστική τροπή παίρνει η υπόθεση με το βρέφος στη βαλίτσα - Πιθανή η εγκληματική ενέργεια
NEWSBOMB
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο ιατροδικαστής εντόπισε τραύματα στην πλάτη του νεκρού βρέφους, που πιθανώς προκάλεσαν το θάνατό του.
  • Τα δύο ανήλικα αγόρια, ηλικίας 9 και 12 ετών, νοσούν από αφροδίσια νοσήματα και νοσηλεύονται στο Παίδων.
  • Σε διαμέρισμα Airbnb βρέθηκαν ερωτικά βοηθήματα, κάμερες μέσα σε βαλίτσα και άλλα στοιχεία που προβληματίζουν τις αρχές.
  • Η Γερμανίδα που υποστηρίζει πως είναι μητέρα των παιδιών αρνείται την ακριβή ηλικία της και θα υποβληθεί σε εξέταση DNA.
  • Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία του ιδιοκτήτη του Airbnb σχετικά με μη καταβολή ενοικίου και χρήση ναρκωτικών από τους ενοίκους.
Snapshot powered by AI

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή έχουν εντοπιστεί τραύματα στην πλάτη του, τα οποία ίσως αποτελούν και την αιτία που οδήγησε στο θάνατο του παιδιού.

Αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη η νεκροψία - νεκροτομή για να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα για το άτυχο βρέφος και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε.

Νοσούν από αφροδίσια τα δύο ανήλικα παιδιά

Την ίδια ώρα τα άλλα δύο ανήλικα παιδιά, αγόρια ηλικίας 9 και 12 ετών έχουν μεταφερθεί στο Παίδων και τους γίνονται όλες οι εξετάσεις για να δουν σε τι κατάσταση βρίσκονται. Οι γιατροί που τα εξέτασαν διαπίστωσαν πως και τα δύο νοσούν από αφροδίσια νοσήματα. Ένα στοιχείο που σε συνδυασμό με τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου προβληματίζει ιδιαιτέρως τους αστυνομικούς. Μέσα στο Airbnb έχουν βρεθεί τσάντες που περιέχουν ερωτικά βοηθήματα, ενώ εντοπίστηκαν και κάμερες μέσα σε μια από τις βαλίτσες.

«Δικό μου το νεκρό βρέφος και τα δύο αγόρια»

Η Γερμανίδα αρχικά ισχυρίστηκε πως το νεκρό βρέφος και τα δύο ανήλικα αγόρια είναι δικά της και υποστήριξε πως το μωρό έφυγε από τη ζωή πριν ένα χρόνο λίγο μετά τη γέννα και δεν ήθελε να το αποχωριστεί.

Απροσδιόριστη η ηλικία της

Οι αστυνομικοί θα διαπιστώσουν τα λεγόμενα της με εξέταση DNA ενώ προσπαθούν να εξακριβώσουν και την πραγματική της ηλικία, καθώς η αρχική ενημέρωση που είχαν ήταν πως πρόκειται για 27χρονη Γερμανίδα, ενώ νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως είναι 38 ετών.

Στο Airbnb της οδού Θάσου εκτός από την γυναίκα, το νεκρό βρέφος και τα δύο ανήλικα αγόρια εντοπίστηκε μια 15χρονη η οποία είναι έγκυος, ο 43χρονος πατέρας της και ο Αφγανός που φέρεται να έχει σχέση με την ανήλικη.

Η υπόθεση-μυστήριο ήρθε στο φως μετά τις καταγγελίες του ιδιοκτήτη του Airbnb. Κάλεσε τις αρχές αναφέροντας πως η οικογένεια (όπως νόμιζε ότι είναι) δεν του δίνουν το αντίτιμο και οι ενήλικες προχωρούν σε χρήση ναρκωτικών.

Τυχαία από το σημείο κάτω από το σπίτι περνούσε μια ομάδα ΔΙΑΣ, ο ιδιοκτήτης σταμάτησε τους αστυνομικούς καταγγέλλοντάς τους τι συνέβαινε και εκείνοι ανέβηκαν στο σπίτι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:50ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νέα προθεσμία να απολογηθεί έλαβε ο καθηγητής που κατηγορείται για ασέλγεια σε μαθήτρια

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Διοικητής Τράπεζας της Αγγλίας: Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια οικονομική ύφεση

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Μεθώνη: Προσάραξη και εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Κάμερες πάνω στις στολές των αστυνομικών σε επτά περιοχές της Αθήνας - Αύριο ξεκινά η εφαρμογή

13:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 7,9% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιούλιο

13:26ΦΑΡΜΑΚΟ

Novo Nordisk: Η Myriam Mezher νέα Γενική Διευθύντρια Ελλάδας και Κύπρου

13:24LIFESTYLE

Η viral στιγμή της Ιουλίας Καλλιμάνη με 6χρονη θαυμάστριά της σε συναυλία στη Λεμεσό - Βίντεο

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Αναβαθμίζουμε την καθημερινότητα στη Δυτική Αττική» - Αναμορφώνεται η Πλατεία Στάμου

13:08ΚΥΠΡΟΣ

Κερύνεια: Σπαρακτική κραυγή μητέρας για τα δύο αγνοούμενα παιδιά - «Γλίστρησαν από τα χέρια μου»

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα: Στο νοσοκομείο 24χρονη και το 4χρονο παιδί της

13:04LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για την Κιάρα Φεράνι: Χρειάστηκε οξυγόνο έπειτα από πεζοπορία στα 5.036 μέτρα

13:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Συνεχίζεται η επιδότηση 10 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και τον Σεπτέμβριο

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε live - Μητσοτάκης στον πρόεδρο του Λιβάνου: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει στην ανοικοδόμηση της χώρας

12:57NEWSBOMB

Κυψέλη: Σοκαριστική τροπή παίρνει η υπόθεση με το βρέφος στη βαλίτσα - Πιθανή η εγκληματική ενέργεια - Με αφροδίσια νοσήματα τα άλλα δύο ανήλικα

12:51ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΣΑ: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της τηλεματικής - Η επίσημη ανακοίνωση

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Θρίλερ με εκατοντάδες εγκλωβισμένους στις υπόγειες σήραγγες - «Βλέπαμε μόνο πτώματα»

12:50WHAT THE FACT

«Είμαστε μόνοι στο σύμπαν;»: Tο υπαρξιακό αίνιγμα που η NASA επιδιώκει να λύσει με το υπερδύναμο τηλεσκόπιο Roman

12:43LIFESTYLE

Παντρεύτηκε η κόρη του Πασχάλη, Ζηνοβία Αρβανιτίδη – Η συγκινητική στιγμή με τον πατέρα της

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συνελήφθη φυγάς με καταδικαστική απόφαση 6 ετών για επικίνδυνη σωματική βλάβη

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική ημέρα για τη Χίο: Θυρανοίξια για τον Άγιο Γεώργιο Συκούσης από τον Πατριάρχη Αλεξάνδρειας Θεόδωρο Β´ - Το Newsbomb ήταν εκεί 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό - Έρχονται μπουρίνια και καταιγίδες

09:37LIFESTYLE

Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Μας έσωσε η Παναγία η Τσαμπίκα»

11:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Εγκληματική ενέργεια δείχνει η πρώτη εξέταση του κατεψυγμένου βρέφους - Νοσούν από αφροδίσια νοσήματα τα δύο ανήλικα αγόρια, εντοπίστηκαν σεξουαλικά βοηθήματα

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία - Ανάλυση Κολυδά και οι τάσεις των ensemble προγνώσεων

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Abraham Lincoln: Στην Ταϊλάνδη μετά από 250 ημέρες στη θάλασσα 5.000 ναύτες - Μέτρα για την πορνεία εν όψει της άφιξης του αεροπλανοφόρου

16:23WHAT THE FACT

Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που απειλούνται με εξαφάνιση την επόμενη δεκαετία

10:34WHAT THE FACT

Έψαχναν για διαμάντια αλλά βρήκαν ένα πλοίο του 16ου αιώνα και χρυσό στην έρημο

12:00ΕΛΛΑΔΑ

«Θερμικές νησίδες»: Γιατί ορισμένες γειτονιές της Αθήνας είναι έως και 10 βαθμούς θερμότερες από άλλες

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης-Ραφαήλ: «Μην δίνετε χρήματα σε όσους επικαλούνται το όνομά του», καταγγέλλει η οικογένεια

13:08ΚΥΠΡΟΣ

Κερύνεια: Σπαρακτική κραυγή μητέρας για τα δύο αγνοούμενα παιδιά - «Γλίστρησαν από τα χέρια μου»

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη - διαχειριστής airbnb: «Τους κλειδώσαμε μέσα στο διαμέρισμα μέχρι να έρθει η Αστυνομία - Βρέθηκαν αντικείμενα σεξουαλικού περιεχομένου»

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Κάμερες πάνω στις στολές των αστυνομικών σε επτά περιοχές της Αθήνας - Αύριο ξεκινά η εφαρμογή

10:36LIFESTYLE

Αποθέωση Βούλγαρη σε Καλλιακμάνη: «Εσύ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχετε μείνει»

12:43LIFESTYLE

Παντρεύτηκε η κόρη του Πασχάλη, Ζηνοβία Αρβανιτίδη – Η συγκινητική στιγμή με τον πατέρα της

12:57NEWSBOMB

Κυψέλη: Σοκαριστική τροπή παίρνει η υπόθεση με το βρέφος στη βαλίτσα - Πιθανή η εγκληματική ενέργεια - Με αφροδίσια νοσήματα τα άλλα δύο ανήλικα

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία στην Κερύνεια: Στη λίστα των αγνοουμένων οικογένειες και μικρά παιδιά

12:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση τιμών σε 1740 κωδικούς - Δείτε αναλυτικά ποια προϊόντα μπαίνουν στη λίστα

12:03WHAT THE FACT

Έξι άγνωστες δομές κρύβονται σχεδόν 3.000 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της Γης

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα: Στο νοσοκομείο 24χρονη και το 4χρονο παιδί της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ