Κυψέλη: Σοκαριστική τροπή παίρνει η υπόθεση με το βρέφος στη βαλίτσα - Πιθανή η εγκληματική ενέργεια

Snapshot Ο ιατροδικαστής εντόπισε τραύματα στην πλάτη του νεκρού βρέφους, που πιθανώς προκάλεσαν το θάνατό του.

Τα δύο ανήλικα αγόρια, ηλικίας 9 και 12 ετών, νοσούν από αφροδίσια νοσήματα και νοσηλεύονται στο Παίδων.

Σε διαμέρισμα Airbnb βρέθηκαν ερωτικά βοηθήματα, κάμερες μέσα σε βαλίτσα και άλλα στοιχεία που προβληματίζουν τις αρχές.

Η Γερμανίδα που υποστηρίζει πως είναι μητέρα των παιδιών αρνείται την ακριβή ηλικία της και θα υποβληθεί σε εξέταση DNA.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία του ιδιοκτήτη του Airbnb σχετικά με μη καταβολή ενοικίου και χρήση ναρκωτικών από τους ενοίκους. Snapshot powered by AI

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή έχουν εντοπιστεί τραύματα στην πλάτη του, τα οποία ίσως αποτελούν και την αιτία που οδήγησε στο θάνατο του παιδιού.

Αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη η νεκροψία - νεκροτομή για να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα για το άτυχο βρέφος και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε.

Νοσούν από αφροδίσια τα δύο ανήλικα παιδιά

Την ίδια ώρα τα άλλα δύο ανήλικα παιδιά, αγόρια ηλικίας 9 και 12 ετών έχουν μεταφερθεί στο Παίδων και τους γίνονται όλες οι εξετάσεις για να δουν σε τι κατάσταση βρίσκονται. Οι γιατροί που τα εξέτασαν διαπίστωσαν πως και τα δύο νοσούν από αφροδίσια νοσήματα. Ένα στοιχείο που σε συνδυασμό με τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου προβληματίζει ιδιαιτέρως τους αστυνομικούς. Μέσα στο Airbnb έχουν βρεθεί τσάντες που περιέχουν ερωτικά βοηθήματα, ενώ εντοπίστηκαν και κάμερες μέσα σε μια από τις βαλίτσες.

«Δικό μου το νεκρό βρέφος και τα δύο αγόρια»

Η Γερμανίδα αρχικά ισχυρίστηκε πως το νεκρό βρέφος και τα δύο ανήλικα αγόρια είναι δικά της και υποστήριξε πως το μωρό έφυγε από τη ζωή πριν ένα χρόνο λίγο μετά τη γέννα και δεν ήθελε να το αποχωριστεί.

Απροσδιόριστη η ηλικία της

Οι αστυνομικοί θα διαπιστώσουν τα λεγόμενα της με εξέταση DNA ενώ προσπαθούν να εξακριβώσουν και την πραγματική της ηλικία, καθώς η αρχική ενημέρωση που είχαν ήταν πως πρόκειται για 27χρονη Γερμανίδα, ενώ νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως είναι 38 ετών.

Στο Airbnb της οδού Θάσου εκτός από την γυναίκα, το νεκρό βρέφος και τα δύο ανήλικα αγόρια εντοπίστηκε μια 15χρονη η οποία είναι έγκυος, ο 43χρονος πατέρας της και ο Αφγανός που φέρεται να έχει σχέση με την ανήλικη.

Η υπόθεση-μυστήριο ήρθε στο φως μετά τις καταγγελίες του ιδιοκτήτη του Airbnb. Κάλεσε τις αρχές αναφέροντας πως η οικογένεια (όπως νόμιζε ότι είναι) δεν του δίνουν το αντίτιμο και οι ενήλικες προχωρούν σε χρήση ναρκωτικών.

Τυχαία από το σημείο κάτω από το σπίτι περνούσε μια ομάδα ΔΙΑΣ, ο ιδιοκτήτης σταμάτησε τους αστυνομικούς καταγγέλλοντάς τους τι συνέβαινε και εκείνοι ανέβηκαν στο σπίτι.

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