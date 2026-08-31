Κυψέλη - διαχειριστής airbnb: «Τους κλειδώσαμε μέσα στο διαμέρισμα μέχρι να έρθει η Αστυνομία»

Η 28χρονη άλλαξε την κατάθεσή της σχετικά με το νεκρό βρέφος, αρχικά υποστηρίζοντας ότι πέθανε στη γέννα και στη συνέχεια ότι το φύλαγε στην κατάψυξη μετά τον θάνατό του οκτώ μήνες αργότερα

Μιχάλης Παπαδάκος

Κυψέλη - διαχειριστής airbnb: «Τους κλειδώσαμε μέσα στο διαμέρισμα μέχρι να έρθει η Αστυνομία»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στο διαμέρισμα στην οδό Θάσου 28 στην Κυψέλη βρέθηκε νεκρό βρέφος σε κατάσταση ψύξης, γεγονός που οδήγησε σε έρευνα των Αρχών.
  • Η εταιρεία διαχείρισης διαμερίσματος κλείδωσε τους ενοίκους μέσα μέχρι να φτάσει η Αστυνομία, λόγω υποψιών για παράνομες δραστηριότητες και την άθλια κατάσταση του χώρου.
  • Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν αντικείμενα σεξουαλικού περιεχομένου, ταινίες led, κάμερες και λάπτοπ, στοιχεία που ερευνώνται από τις Αρχές.
  • Προσήχθησαν ο 43χρονος πατέρας, ο 26χρονος Αφγανός σύντροφος της 15χρονης, η 28χρονη Γερμανίδα με τα δύο ανήλικα αγόρια και η 15χρονη έγκυος κόρη.
  • Η 28χρονη άλλαξε την κατάθεσή της σχετικά με το νεκρό βρέφος, αρχικά υποστηρίζοντας ότι πέθανε στη γέννα και στη συνέχεια ότι το φύλαγε στην κατάψυξη μετά τον θάνατό του οκτώ μήνες αργότερα.
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Ένας εκ των ανθρώπων της εταιρείας που διαχειρίζεται το διαμέρισμα στην οδό Θάσου 28 στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος σε κατάσταση ψύξης, μίλησε για το πώς οι Αρχές άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι της φρικτής ιστορίας που βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον εκ των διαχειριστών, «αυτοί είχαν κάνει κράτηση μέσω booking και κάποια στιγμή ζητήσαν ανανέωση. Υπήρχαν παράπονα από τη διαχειρίστρια (σ.σ.: της πολυκατοικίας) ότι έκαναν φασαρία. Πήγε ένα παιδί από την εταιρεία, έκανε έναν έλεγχο δεν είδε κάτι σοβαρό. Φαίνονταν περίεργοι, όχι όμως τίποτα ιδιαίτερο» είπε αρχικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Ενώ πλησίαζε η μέρα αναχώρησής τους, έπρεπε κάποιος (σ..σ.: από την εταιρεία διαχείρισης) να πάει να ελέγξει το διαμέρισμα, γιατί είχαμε υποψίες. Μπήκε άνθρωπός μας μέσα, είδε την άθλια κατάσταση, υπήρχε μια υποψία για ναρκωτικά καθώς είδε κάτι σπασμένα χάπια στην κουζίνα.

Μετά δεν έβγαζε καμία λογική γιατί το ένα παιδάκι φαινόταν ότι δεν ήταν δικό τους. Ακολούθως, ο άνθρωπός μας που πήγε εκεί, τους κλείδωσε μέσα και καλέσαμε την Αστυνομία» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, είπε: «Μετά, με πρόφαση ότι έλειπε ο πατέρας της οικογένειας, έπρεπε με κάποιον τρόπο να έρθει ο άνδρας πίσω, άρα τους κλείδωσαν μέσα τα πράγματα. Φύγανε (σ.σ.: η 28χρονη μαζί με τα δύο ανήλικα αγόρια), κατεβήκαν κάτω στην είσοδο και μ' αυτή τη λογική, θα περίμεναν να επιστρέψει ο άνδρας πίσω, ώστε να καταβάλει κάποιο αντίτιμο και να πάρουν τις βαλίτσες.

Μετά από λίγο που περιμένανε την Ασφάλεια, συναντήθηκαν τυχαία με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Τους ζήτησε τότε (σ.σ.: ο διαχειριστής) να ανέβουν στο διαμέρισμα και τότε άρχισε να αποκαλύπτεται όλο το σκηνικό».

«Βρέθηκαν αντικείμενα σεξουαλικού περιεχομένου»

Κλείνοντας, ο διαχειριστής του διαμερίσματος έδωσε μια νέα πληροφορία που ελέγχεται από τις Αρχές και ίσως παίξει καθοριστικό ρόλο στις έρευνες για να διαπιστωθεί τι ακριβώς γινόταν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου. «Βρέθηκαν κάποια αντικείμενα σεξουαλικού περιεχομένου, κάποιες ταινίες led, κάμερες και ένα λάπτοπ» είπε χαρακτηριστικά, δίνοντας έτσι μια άλλη τροπή στην υπόθεση.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στην άκρη του νήματος

Ύστερα από την όχληση του ιδιοκτήτη στις Αρχές, οι αστυνομικοί προχώρησαν αρχικά στην προσαγωγή του 43χρονου πατέρα και του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι είναι σύντροφος της 15χρονης κόρης του.

Στη συνέχεια, προσήχθη η 28χρονη Γερμανίδα με τα δύο ανήλικα αγόρια ηλικίας 9 και 12 ετών, καθώς και η 15χρονη, η οποία φέρεται να είναι έγκυος.

Σε ό,τι αφορά στο νεκρό βρέφος, στην πρώτη της κατάθεση, η 28χρονη Γερμανίδα φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν οκταμηνίτικο κι ότι πέθανε στη γέννα, ενώ κατά τη δεύτερη κατάθεσή της, φέρεται να υποστήριξε ότι γεννήθηκε κανονικά, έζησε για περίπου 8 μήνες, όμως στη συνέχεια πέθανε (σ.σ.: χωρίς να προσδιορίσει αιτία θανάτου) και το συντηρούσε έκτοτε στην κατάψυξη.

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